Opel: Neuer Mokka Ultimate mit 20 Prozent Preisvorteil gegenüber Mokka GS

Der Opel Mokka ist nun auch in der Version Ultimate ab 31.740 Euro bestellbar. Die neue Top-Ausstattung bietet serienmäßige Extras wie das Infotainment-, Komfort- und Tech-Paket inklusive blendfreiem Intelli-Lux-Matrix-Licht. Dazu kommt der Mokka Ultimate mit dem zur Wagenfarbe kontrastierenden schwarzen Dach und 18-Zoll-Leichtmetallrädern in BiColor Schwarz zu den Kunden.

Beim neuen Mokka Ultimate betont Opel das adaptive, blendfreie Intelli-Lux-Matrix-Licht als Highlight, das exklusiv in der Top-Ausstattung sowie beim neuen Mokka GSE serienmäßig ist. Darüber hinaus ergänzen elektronische Helfer und Features wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fahrräder- und Fußgängererkennung, der automatische Geschwindigkeits-Assistent, elektrisch einstell- und anklappbare, beheizbare Außenspiegel sowie das Reifen-Reparatur-Set die bei Ultimate standardmäßigen Tech- und Infotainment-Pakete.

Das Manövrieren im Stadtverkehr und Sicht nach hinten unterstützt neben dem Parkpilot für Front und Heck die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera. Für Unterhaltung und Vernetzung sorgt das Infotainment-Paket mit Multimedia-Navigationssystem samt 10-Zoll-Farbtouchscreen und 3D-Kartendarstellung sowie dynamischer Routenführung. Ein Wireless Charger ist ebenfalls serienmäßig mit an Bord. Neben dem sechsfach einstellbaren Fahrer- und Beifahrersitz soll das Komfort-Paket mit automatisch abblendendem Innenrückspiegel und doppeltem Kofferraumladeboden den Praxisnutzen erhöhen.

Der Mokka Ultimate ist als Electric (ab 41.590 Euro), Hybrid (34.740 Euro) oder mit Benziner (31.470 Euro) verfügbar. Er bietet laut Opel bei vergleichbarer Zusatzausstattung gegenüber dem Mokka GS für die Kunden einen Preisvorteil von rund 20 Prozent.

Speziell für die kalte Jahreszeit haben die Rüsselsheimer zudem das Winter-Paket aufgelegt. Für 500 Euro Aufpreis (bei Ultimate 400 Euro, bei GSE Serie) steht Mokka-Fahrer und -Beifahrer eine Sitzheizung zur Verfügung. Gegen kalte Hände hilft das beheizbare Lenkrad aus veganem Kunstleder.