Im September kommt Mazdas neues Elektroauto MX-30 zu den deutschen Händlern. Bei der Größe der Batterie halten sich die Japaner bewusst zurück und bewerben mangels wettbewerbsfähiger Reichweite (262 km) vorerst die Umweltfreundlichkeit des Konzepts. Später soll ein zusätzlich verbauter Verbrennungsmotor längere Fahrten am Stück zulassen, das bekräftigte der Entwicklungschef von Mazda Europa Christian Schultze.

Schultze erklärte im Interview mit der Neue Zürcher Zeitung, dass Mazda weiter auf Verbrenner-Technik setzt, darunter Dieselmotoren. Die Marke wolle zeigen, dass der Selbstzünder „eine Chance fürs Weiterleben“ verdient hat. „Zudem dürfen wir technologisch nicht verarmen, sondern müssen uns möglichst breit aufstellen“, so der Manager. Aber auch die Elektromobilität habe Bedeutung – der MX-30 sei für Mazda „alles andere als lästig“.

Schultze verwies auf die Ankündigung des Herstellers, bis 2030 alle Modelle in irgendeiner Form zu elektrifizieren. Der MX-30 sei dabei „kein Fremdkörper, sondern ein inhärenter Bestandteil unserer CO2-Strategie“. Im Fokus befinden sich Elektroautos vorerst allerdings nicht, auch Mildhybridsysteme bei den Benzinern und Energierückgewinnungssysteme stehen auf dem Programm. Insgesamt ist der elektrische MX-30 laut Schultze „ein ganz normaler Bestandteil“ der Mazda-Strategie.

Der Europa-Entwicklungschef bestätigte, dass Mazda den MX-30 auch in einer Variante mit sogenanntem Range Extender anbieten will. Dabei wird ein zusätzlicher Wankelmotor eingebaut, der bei Bedarf mit fossilem Kraftstoff betrieben als Generator für die Batterie dient und für mehr Reichweite sorgt. Die Planungen für diese Technik hätten nicht unter dem Coronavirus gelitten. Die Entwicklung des MX-30 sei bereits vorher abgeschlossen worden, die Fertigung habe schon begonnen.

Auf den Einsatz des Wankelmotors als Antriebsmotor bei neuen Mazdas angesprochen sagte Schultze: „Als Reichweitenverlängerer mit gleichbleibender Tourenzahl deutlich unter den 8000 Umdrehungen pro Minute, wie er früher etwa im RX-7 arbeitete, ist der Kreiskolben- oder Wankelmotor mit seinem geringen Gewicht und den kompakten Abmessungen deutlich effizienter.“ Im MX-30 folge die Variante mit Range Extender „etwas später“ auf die reinen E-Autos. Weitere Anwendungsmöglichkeiten seien derzeit nur Überlegungen – eine davon: „Ein echtes Revival könnte ich mir für den Wankelmotor dann vorstellen, wenn die Wasserstoff-Infrastruktur einmal steht, denn er ist ein perfekter Motor für die Verbrennung von Wasserstoff“, meinte der Mazda-Manager.

Dass Mazda zeitnah wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Stromer anbieten wird, ist nach den Worten des europäischen Entwicklungschefs unwahrscheinlich. Zwar ließen sich entsprechende Fahrzeuge schneller betanken als Batterie-Elektroautos beladen. Für die Herstellung von Brennstoffzellen-Antrieben brauche es aber eine große Menge an Edelmetallen, was kostenintensiv und anfällig sei. Außerdem würden die Leistungsvariation und Kühlung ein Problem darstellen. „Das Wasserstoff-Brennstoffzellenauto ist nicht a priori eine Erfolgsgeschichte“, so Schultze.