Opel Mokka GSE für 47.300 Euro bestellbar

Zeitgleich zur Weltpremiere auf der IAA Mobility in München ist der neue 207 kW (281 PS) starke Mokka GSE bestellbar. Der schnellste batterie-elektrische Serien-Opel mit umfangreicher Ausstattung kostet 47.300 Euro.

Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist der Stromer genauso stark wie sein Motorsport-Pendant Mokka GSE Rally. Mit dem ebenso unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern geht es in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Maximal sind 200 km/h möglich, was den Mokka GSE zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel macht. Man kann zwischen drei Fahrmodi „Sport“ „Normal“ und „Eco“ wählen. Die 54-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht 336 WLTP-Kilometer pro Ladung.

Zur Performance tragen auch das Leergewicht von unter 1,6 Tonnen sowie die vom Rallye-Prototyp inspirierte Technik bei. So verfügt der Mokka GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen und neuen doppelten Hydro-Stoßdämpfern. Alle Hochvolt-Komponenten des Serien-Mokka-GSE wie Motor, Inverter, Batterie oder Kabelbaum stammen vom Mokka GSE Rally. Ebenso wurden laut Opel das Lenksystem sowie Fahrwerk und Bremsen besonders sportlich ausgelegt und mit den Erfahrungen aus dem elektrischen Rallyesport optimiert.

An der Frontschürze sowie am Heck zieren den Mokka GSE vom Rallye-Prototyp inspirierte, GSE-spezifische Einsätze. Den Fahrbahnkontakt stellt die für das Modell entwickelte Rad-Reifen-Kombination sicher. Die neuen aerodynamisch optimierten 20-Zoll-Leichtmetallräder in Kombination mit den Reifen vom Typ Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20 gibt es in dieser Ausführung bei Opel nur für den Mokka GSE. Unter den Felgen im GSE-Design stechen die gelben GSE-Bremssättel hervor. Gelb respektive schwarz gestaltete GSE-Schriftzüge an der Front und an den Seiten weisen auf die GSE-Version hin.

Im Innenraum sind Grau/Schwarz, Weiß und Gelb die vorherrschenden Farben. Pilot und Copilot nehmen auf Alcantara-GSE-Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze Platz. Durch eine weiße Linie, die sich mittig über die Bezüge erstreckt, sowie durch gelb gesteppte Nähte erhalten die Sitze ihren charakteristischen Look. GSE-spezifische Alcantara-Türeinsätze verleihen weitere Individualität. Direkte Rückmeldung versprechen die für den Mokka GSE neuentwickelte Lenkung und das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale.

Die notwendigen Informationen vermitteln dem Fahrer das 10 Zoll große, personalisierbare digitale Fahrerinfodisplay und der zentrale Farb-Touchscreen. Dieser hält GSE-Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und mehr bereit. Die Anzeigen wurden im typischen GSE-Stil gestaltet.

Darüber hinaus sind diverse Sicherheitssysteme serienmäßig mit an Bord. Sie reichen vom blendfreien Intelli-Lux-Matrix-Licht über den automatischen Geschwindigkeits- und aktiven Spurhalte-Assistenten bis hin zur 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera. Features wie die mehrstufige Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer und das beheizbare Lenkrad sollen den Komfort erhöhen. Kompatible Smartphones lassen sich kabellos aufladen.