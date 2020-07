Mitte Juni gab es bereits einen konkreten Ausblick, nun hat Citroën sein neues Elektroauto ë-C4 offiziell vorgestellt. Die zugrundeliegende, weiter auch als Verbrenner angebotene C4-Baureihe kommt künftig nicht mehr als klassisches Kompaktmodell daher, sondern als Limousine mit erhöhter Karosserieform und SUV-Charakter.

Der 4360 mm lange und 1800 mm breite ë-C4 verfügt über eine Antriebsleistung von 100 kW (136 PS) mit einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Im Sport-Modus geht es damit in 9,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Sport) beträgt die Höchstgeschwindigkeit 150 km/h. Der Batterie hat Citroën eine Kapazität von 50 kWh spendiert, damit wird eine Reichweite von 350 Kilometer gemäß WLTP-Norm erreicht.

Durch Rückgewinnung von Brems- und Verzögerungsenergie kann der ë-C4 während der Fahrt die Reichweite verbessern. Am Stromnetz lässt er sich an einer öffentlichen Schnellladestation mit bis zu 100 kW laden, die Batterie kann so in 30 Minuten bis zu 80 Prozent gefüllt werden. Mit dem ab Werk verbauten dreiphasigen 11-kW-Bordlader ist die leere Batterie – etwa an einer Wallbox zu Hause – in rund fünf Stunden voll. Die Garantie auf den Energiespeicher beträgt acht Jahre oder 160.000 Kilometer für 70 Prozent der Ladekapazität.

Der Kofferraum des ë-C4 bietet ein Volumen von 380 Litern, durch Umklappen der Rückbank entsteht eine ebene Ladefläche. Im doppelten Kofferraumboden kann das Ladekabel verstaut werden, an seitlich angebrachten Haken lassen sich Taschen aufhängen. Eine Durchladevorrichtung erleichtert den Transport langer Gegenstände.

Im Interieur des ë-C4 erstreckt sich das horizontal geführte Armaturenbrett bis zu den Türtafeln. Über einen 10-Zoll-Touchscreen kann der Fahrer auf Fahrzeugparameter, Media-Funktionen, das verbundene Telefon, die Klimaanlage und die Navigation zugreifen. Alternativ ist die Bedienung via Sprachsteuerung möglich. Via „Mirror Link“ lassen sich die Funktionen eines Smartphones auf dem Touchscreen nutzen, es kann zudem per Induktion in der Mittelkonsole geladen werden. Mit einer hinter dem Innenspiegel verbauten Full-HD-Kamera mit GPS-Funktion kann der Fahrer sein Blickfeld fotografieren oder filmen.

Am Steuer des ë-C4 unterstützen den Fahrer diverse Assistenzsysteme. Neben dem Head-up-Display, das Fahrinformationen direkt in das Sichtfeld projiziert, verfügt die französische Kompaktlimousine unter anderem über einen aktiven Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner mit aktivem Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitswarner und eine Anhängerstabilitätskontrolle. Die 180-Grad-Rückfahrkamera erleichtert Parkmanöver und warnt den Fahrer gemeinsam mit Ultraschallsensoren an Front und Heck vor Hindernissen. Mit Hilfe des Systems „Highway Driver Assist“ regelt der ë-C4 automatisch die Geschwindigkeit, überwacht die Fahrbahn und hält die Spur.

Weiter offen ist der Zeitplan für die Einführung des Citroën ë-C4 in Deutschland. Auch Angaben zum Verbrauch und den Preisen gibt es bisher nicht.