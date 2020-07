Jaguar hat mit dem I-Pace 2018 das erste – und bislang einzige – Elektroauto des Jaguar-Land-Rover-Konzerns (JLR) eingeführt. Der SUV-Crossover wird von vielen gelobt, aber auch für seine niedrige Effizienz und den bis vor kurzem noch äußerst schwachen Bordlader kritisiert. Im Interview mit Automotive News hat der Nordamerika-Chef von JLR Joe Eberhardt über die derzeitigen Herausforderungen des Marktes gesprochen.

Wie der Rest der Branche verkauft JLR heute hauptsächlich SUV und Crossover. Jaguar hat zwei entsprechende Baureihen im Angebot, Land Rover ist auf Geländewagen spezialisiert. Die Limousinen von Jaguar finden seit längerem immer weniger Abnehmer, das mit Abstand meistverkaufte Modell ist das SUV F-Pace. Um das Portfolio insgesamt interessanter zu machen, wolle sich Jaguar wieder auf seine ursprüngliche DNA fokussieren, so Eberhardt.

„Wir konzentrieren uns auf das Interieur-Design, die Fahrfreude und die Leistung“ so der JLR-Manager. „Wir müssen die Marke besser als in der Vergangenheit positionieren Es ist eine sehr spezifische und außergewöhnliche Marke, wir müssen das den Kunden effektiver vermitteln.“ Ein Jaguar dürfe kein Auto für jeden sein. Das Unternehmen ziele nun wieder verstärkt auf Autokäufer, die aus der Masse herausstechen wollen. Der Prozess werde jedoch Zeit in Anspruch nehmen.

Die Verkaufszahlen des elektrischen I-Pace liegen hinter den Erwartungen von Jaguar. Dazu Eberhardt: „Außer Tesla steht im Moment zweifelsohne jeder Autohersteller vor der Herausforderung, seine Elektroautos richtig zu positionieren. Es ist eine echte Aufgabe, einem breiteren Markt verständlich zu machen, was für ein großartiges Auto der I-Pace ist.“ Den Vertrieb erschwere der aktuell niedrige Ölpreis, der das Einsparpotential von E-Autos verringere. Eine „sehr große Sorge“ sei zudem der Restwert – niemand könne sagen, welchen Marktwert gebrauchte Stromer in drei, vier oder fünf Jahren haben. Hinzu kämen Unsicherheiten bei der Ladeinfrastruktur, und die „Reichweitenangst“ nehme nur gemächlich ab.

„Die Zielgruppe für Elektroautos wächst, aber möglicherweise nicht in dem Maße, wie es die Branche und wir erwartet haben“, sagte Eberhardt. „Wir sind nicht komplett enttäuscht vom aktuellen Stand des I-Pace. Aber angesichts des guten Produkts hatten wir wohl auf eine etwas schnellere Akzeptanz gehofft.“ Eberhardt glaube dennoch weiter daran, dass der E-Antrieb künftig die zentrale Technik für Performance-Marken sein wird. „Aber es ist eine längere Reise, als wir gedacht haben.“

Neben weiteren klassischen Verbrennern planen Jaguar wie Land Rover neue Elektroautos, zusammen mit teilelektrischen Stromern sollen beide Marken umfassend elektrifiziert werden. Bestätigt wurde bisher nur, dass die Luxuslimousine Jaguar XJ in der nächsten Generation mit Batterie-Antrieb kommt. Zuletzt hieß es, dass Jaguar auch an einem Wasserstoff-SUV arbeitet. Was Land Rover in Sachen reine E-Mobilität vorsieht, hat die Marke noch nicht verraten.