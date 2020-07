Enercity eröffnet erste „Ultra-Schnellladesäule“ in Hannover

Der kommunale Energieversorger Enercity hat Ende Juli in Hannover einen Elektroauto-Ladepark eröffnet, der die ersten „Ultra-Schnellladesäulen“ der Stadt beinhaltet. Neben insgesamt vier besonders schnellen Strom-Tankstellen sind sechs AC-Ladepunkte mit 22 kW installiert. Die neuen Lademöglichkeiten finden sich an der Finca & Bar Celona an der Garbsener Landstraße 25 in Hannover-Marienwerder, nah an der A2 und direkt an der B6.

Auf dem Parkplatz der Finca & Bar Celona können künftig bis zu zehn Elektroautos gleichzeitig Ökostrom laden. Das Restaurant gehört zu der vor allem in Norddeutschland aktiven Gastrokette Celona Gastro. Die Kooperation mit Enercity sieht die Eröffnung weiterer Ladestationen auf Parkplätzen vor Restaurants außerhalb Hannovers vor. Aktuell sei ein neuer Ladepark in Oldenburg in Bau, weitere Projekte sollen sukzessive folgen.

Die in Hannover installierten Schnellladesäulen werden in Kürze auf 350 kW Ladeleistung ertüchtigt, so Enercity. Vorläufig bieten drei von ihnen nur bis zu 150 kW, die maximale Ladeleistung unterstützen Serienfahrzeuge bisher allerdings ohnehin nicht. Die Nutzung ist auch mit einer Bank- und Kreditkarten-Direktbezahlfunktion ohne vorherige Registrierung möglich. Vom 1. August bis zum 31. Oktober gewährt der Betreiber einen Sonderpreis von 0,29 Euro pro Kilowattstunde.

Enercity setzt in Hannover erstmals Schnellladesäulen vom Typ Enercon E-Charger 600 ein. Neben dem Laden von Elektroautos kann die Technik mit einer Pufferbatterie das Versorgungsnetz unterstützen. Nach den bisherigen Prototypen- und Test-Installationen des E-Charger 600 befindet sich im Ladepark an der A2 laut Enercity das erste öffentlich zugängliche Projekt mit dem Serienmodell.