Das chinesische Startup Aiways hat in Deutschland den Vorverkauf seines Batterie-SUV U5 gestartet. Zu Beginn werden die Ausstattungsvarianten „Standard“ für 37.990 Euro und „Premium“ für 40.990 Euro (jeweils mit 16 % MwSt.) in den drei Farben Gletscherweiß, Electric Blue und Aubergine angeboten. Die Fahrzeuge verfügen stets über 63 kWh Batteriekapazität und einen 150 kW (204 PS) starken Elektromotor.

Aiways bewirbt sein Erstlingswerk als erschwingliches Elektroauto mit alltagstauglicher Reichweite, Agilität und modernem Infotainment. Der Innenraum soll Geräumigkeit bieten, die den Fahrzeugen höherer Klassen entspricht. Die Reichweite des Fünfsitzers beträgt 410 Kilometer gemäß WLTP-Norm, der Verbrauch wird mit 17,4 kWh/100 km angegeben. Die Batterie lässt sich mit dem serienmäßigen Ladekabel über eine Steckdose oder Wallbox zu Hause sowie an öffentlichen Ladesäulen füllen. An Schnellladestationen kann der U5 mit dem hierzulande üblichen CCS-Standard mit bis zu 90 kW Ladeleistung Energie ziehen. Das Akkupaket soll sich so beispielsweise in knapp einer halben Stunde von 30 auf 80 Prozent aufladen lassen.

Für Sicherheit sollen im U5 diverse Fahrerassistenzsysteme sorgen, unter anderem mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung, Notbremsassistent, präventivem Kollisionsschutz-Assistent, Spurhalteassistent und Toter-Winkel-Assistent.

Aiways vertreibt den U5 im Direktvertrieb, in Deutschland zusammen mit der Elektronik-Einzelhandelskette Euronics. „Aufgrund hoher Nachfrage haben wir gemeinsam mit Euronics entschieden, schon jetzt eine Vorverkaufstour in ausgewählten Filialen zu starten“, so Alexander Klose, verantwortlich für das Auslandsgeschäft von Aiways. Die Vorverkaufstour starte am 14. August und mache an 30 Euronics-Standorten in Deutschland Halt. Euronics verspricht: „Gemeinsam mit Aiways bieten wir das, was Neukunden beim E-Autokauf brauchen: Einfach mehr Beratung und Services aus einer Hand. Interessenten können mit allen Fragen zu uns kommen.“

Die ersten Auslieferungen des Aiways U5 an Kunden sollen im Oktober erfolgen. Der Hersteller beteiligt sich an der vom Bund und der Branche gemeinsam finanzierten deutschen „Umweltbonus“-Förderung. Da der U5 netto unter 40.000 Euro kostet, kann für ihn der maximale Zuschuss von 9480 Euro (mit 16 % MwSt.) beantragt werden. Kunden können das Elektro-SUV aus China kaufen oder finanzieren.