Das chinesische Startup Aiways hat im letzten Jahr auf dem Heimatmarkt sein erstes Elektroauto eingeführt. Schon bald soll das SUV U5 auch in Europa starten. Im Vorfeld veröffentlichte der Hersteller Details zu seinem internationalen Vertriebskonzept.

In Europa setze man exklusiv auf Direktvertrieb, der Verkauf oder Leasingangebote über den traditionellen Autohandel seien nicht vorgesehen, teilte das Unternehmen mit. Angeboten werde der U5 nur online, zunächst ausschließlich via Leasing. Ob es das E-SUV hier auch zu kaufen geben wird, wolle man später entscheiden. Möglich sei auch ein Abo-Angebot.

Wer einen U5 fahren will, soll dies so leicht und unkompliziert wie möglich in die Wege leiten können. Dazu bereite Aiways derzeit eine neue Website für europäische Kunden vor. Dort sollen alle wichtigen Informationen zu finden sein sowie Probefahrten gebucht und Fahrzeuge zusammengestellt werden können. Auch der Vertrieb von Gebrauchtwagen soll so organisiert werden. Die Service- und Wartungsarbeiten führt bundesweit die Werkstattkette A.T.U durch.

Für Testfahrten und Kaufinteressenten plant Aiways europaweit Showrooms. Die erste Partnerschaft dazu wurde mit der deutschen Einkaufsgenossenschaft für Elektrogeräte Euronics vereinbart. „Bis zu 30“ ausgewählte Fachhändler sollen den U5 in ihr Sortiment aufnehmen. Die Standorte will man bis April bekanntgegeben. Ab Mai sollen Probefahrten über ein Online-System gebucht werden können.

Die Euronics-Händler beraten Kaufinteressenten mit entsprechend geschultem Personal auf einer zu diesem Zweck eingerichteten Ausstellungsfläche. Interessenten sollen mit dem U5 direkt vor dem Ladengeschäft eine Probefahrt starten können, erklärte ein Sprecher der Verbundgruppe. Euronics hat bereits erste E-Mobilitäts-Initiativen angestoßen, so bieten nach Angaben der Einkaufsgenossenschaft 50 Händler Ladestationen auf ihren Parkplätzen an. Zudem gibt es einen Installationsservice von Wallboxen beim Kunden zuhause.

Der Aiways U5 soll in Deutschland unter 40.000 Euro kosten. Dafür gibt es unter anderem einen Antrieb mit 140 KW (190 PS) starkem Elektromotor und einer 63-kWh-Batterie. Als Reichweite werden über 400 Kilometer gemäß WLTP-Standard versprochen. Aiways stellt in Aussicht, dass der U5 in Deutschland in die Liste förderfähiger Elektrofahrzeuge aufgenommen wird. Über den gemeinsam vom Bund und den Herstellern finanzierten „Umweltbonus“ können seit Februar beim Kauf eines Elektroautos bis zu 6000 Euro Zuschuss beantragt werden.