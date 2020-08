Um seine Bekanntheit zu steigern, hat Tesla in den letzten Jahren hierzulande auf Showrooms in den Innenstädten deutscher Metropolen gesetzt. Der Service wurde meist in Randbezirken angesiedelt. Diese Strategie ändert sich nun offenbar.

„Was Tesla ist und wie ein Tesla aussieht, muss man heute nicht mehr erklären. Die City-Stores haben sich überholt, werden den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens in Köln. Der Anlass war die Eröffnung eines zweiten Tesla Centers in den Hallen des früheren Carlswerks im Stadtteil Mühlheim, berichtet das Magazin Edison.

In Mühlheim seien auf 3800 Quadratmetern Fläche Ausstellungsraum, Werkstatt und Ersatzteillager gebündelt. Den Kunden würden Ladeplätze und Fahrzeuge für Probefahrten geboten. „Zudem lassen sich Auslieferungen von Neufahrzeugen in dem Szeneviertel stilvoll inszenieren“, so Edison. „Das ist das Konzept der Zukunft“, glaube Tesla.

In Hannover wurde bereits Ende 2019 ein erster entsprechender Standort eröffnet, den die Presseabteilung als „Service Center Plus“ bezeichnete. Damals hieß es: „Für uns steht im Vordergrund, den Kunden der Region die bestmögliche Erfahrung und den bestmöglichen Service zu bieten. Aus diesem Grund war der Umzug aus dem Stadtzentrum in die neue Niederlassung, die für die zahlreichen Kunden aus dem Umland deutlich komfortabler zu erreichen ist, der einzig logische Schritt.“

Mit dem neuen Standort in Hannover wurde eine bis dahin betriebene kleine Tesla-Verkaufsfiliale direkt in der Innenstadt ersetzt. Auch den bisherigen Showroom direkt in Köln soll es nach der Einrichtung des neuen Tesla Centers nicht mehr allzu lange geben. Ein Termin für die Schließung steht noch nicht fest. „Wir sagen Bescheid, wenn es soweit ist“, sagte der Firmensprecher. Das Interesse an den US-Elektroautos sei in der Region groß, es gebe „sehr starkes Wachstum in Köln“.

In Köln-Mülheim werden laut Edison aktuell die Premium-Limousine Model S und das große SUV Model X als Neuwagen übergeben. Der Mittelklassewagen Model 3 solle bald hinzukommen, der zentrale Auslieferungsort für das E-Auto sei derzeit im Rheinland noch eine Halle im Neusser Hafen.