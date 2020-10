Tesla hat bestätigt, zukünftig auch Exemplare seines Mittelklassewagens Model 3 aus chinesischer Produktion an Kunden in Europa zu übergeben. Das Elektroauto soll aus der Anfang des Jahres in Shanghai eröffneten „Gigafactory“ in mehr als zehn europäische Länder verschifft werden, darunter neben Frankreich und der Schweiz auch Deutschland. Singapur, Australien und Neuseeland sollen ebenfalls E-Autos aus China erhalten. Die ersten Fahrzeuge für den Export nach Europa sollen ab Oktober vom Band laufen.

Laut Medienberichten ist die Belieferung von Europa mit chinesischen Teslas als Übergangslösung gedacht. Der US-Hersteller baut derzeit nahe Berlin seine erste Großfabrik für den hiesigen Markt, ab Mitte 2021 sollen Elektroautos das Brandenburger Werk verlassen. In Deutschland wird zunächst das bisher nur in den USA erhältliche Mittelklasse-SUV Model Y hergestellt. Später soll auch das Model 3 hier gebaut werden, der Import aus China dürfte dann überflüssig werden. Die Premium-Limousine Model S und das große SUV Model X fertigt Tesla für den Weltmarkt weiter exklusiv in den USA.

Teslas Wachstum in Europa hat zuletzt nachgelassen: Die Kalifornier verkauften hier dem Marktanalysten Jato Dynamics zufolge in den ersten acht Monaten 45.531 Model 3, was einem Rückgang um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Der Grund dafür sei, dass die Nachfrage aktuell nicht bedient werden kann. Der Export aus China soll nun Abhilfe schaffen.

Die Tesla-Fabrik in Shanghai kann Unternehmensangaben nach 200.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Mit der ersten Produktionsstätte außerhalb der USA hat das Unternehmen seine Expansion im größten Elektroauto-Markt der Welt hochgefahren. Im September wurden laut Automotive News 11.000 vor Ort gebaute Fahrzeuge an chinesische Kunden übergeben. Was der Export nach Europa für die Verfügbarkeit von Model 3 in der Volksrepublik bedeutet, ist unklar. Es wird aber erwartet, dass Tesla die Kapazität seiner China-Fabrik wie bei anderen Standorten sukzessive erweitert.

Noch offen ist, mit welcher Batterieart die China-Elektroautos hierzulande verkauft werden. Tesla setzt in Asien seit diesem Jahr auch auf günstigere, ohne den umstrittenen Rohstoff Kobalt auskommende Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP) des lokalen Akkufertigers CATL. Die Zellen sind zudem robuster als die bisher in China verwendeten Nickel-Mangan-Kobalt-Produkte (NMC), erreichen allerdings nicht deren Energiedichte – für die Einsteiger-Modelle von Tesla reicht es aber.