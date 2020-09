Tesla-Chef Elon Musk hat Anfang September Deutschland besucht. Er traf sich dabei mit Politikern, sprach mit Partnern und Mitarbeitern, beantwortete Fragen der Presse und hielt ein kleines Richtfest für die nahe Berlin entstehende „Gigafactory 4“ ab. In der Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide wird nach den Aussagen von Musk die neueste Elektroauto-Generation des Unternehmens von den Bändern laufen.

In der Berliner Gigafactory werde Tesla eine umfassende Neuausrichtung seiner Prozesse für den Autobau demonstrieren, kündigte Musk an. Er bekräftigte zudem, dass in Deutschland auch Batteriepakete und -zellen hergestellt werden sollen. Als Erstes wird in Grünheide laut früheren Aussagen das bisher nur in den USA verfügbare Mittelklasse-SUV Model Y entstehen, später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 – und möglicherweise auch ein ganz neues, kompaktes Elektroauto.

Zu der Produktion des Model Y in Grünheide sagte Musk: „Es wird zum ersten Mal eine Transformation des zentralen strukturellen Designs des Fahrzeugs geben. Es handelt sich um eine ziemlich große Sache, sowohl bei der Produktion und der Technik sowie dem Design“. Die drei für eine nachhaltige Energiezukunft nötigen Grundlagen seien die nachhaltige Erzeugung von Energie, die Energiespeicherung und nachhaltiger Transport mit Elektrofahrzeugen, betonte Musk.

Mit den Arbeiten an der seit diesem Jahr im Bau befindlichen ersten europäischen Großfabrik von Tesla ist der Firmenchef sehr zufrieden. Der Fortschritt sei „exzellent“, was an der „super Arbeit“ der deutschen Baufirmen und auch den vorgefertigten Teilen liege. Auf Twitter wiederholte Musk sein Lob später noch einmal: „Vielen Dank für Ihre hervorragende Arbeit an Giga Berlin!!“ Tesla will möglichst bald mit der Pkw-Produktion in seinem deutschen Werk beginnen. „Ich glaube an Geschwindigkeit“, erklärte Musk. Ab Sommer 2021 sollen die ersten Elektroautos die Hallen verlassen, als Kapazität nach dem Hochfahren sind 500.000 Fahrzeuge pro Jahr vorgesehen.

Musk warb für Tesla als Arbeitgeber, es werde hohen Bedarf an lokalen Talenten geben – nicht nur in der Produktion. „Wir beginnen mit der Fabrik, wir werden aber auch einige hiesige Technik- und Designprojekte umsetzen. Um ganz ehrlich zu sein – es wird besser als in den USA.“ Als konkrete Beispiel für Innovationen nannte Musk eine fortschrittliche Lackieranlage sowie ein Farblabor. Welche weiteren neuen Einrichtungen und Methoden in Deutschland Premiere feiern werden, verriet er noch nicht.