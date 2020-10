Volkswagen will der führende Anbieter von Elektromobilität werden, neben der umfassenden Elektrifizierung der Modellpalette wird dazu die Produktion an mehreren Standorten auf Stromer umgestellt. Einen Umbau des Geschäfts wie ihn Europas größter Autohersteller vorantreibt kann auch den auf Benzin- und Diesel-Technik fokussierten Zulieferern der Branche gelingen, sagt Vorstandschef Herbert Diess.

„Die Transformation ist auch für Zulieferer möglich, die stark vom Verbrenner abhängig sind – so wie unsere Volkswagen Group Components. Wenn man früh genug anfängt!“, schrieb Diess in einem Betrag auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn. Die Volkswagen Group Components ist seit letztem Jahr eine unternehmerisch eigenständige Geschäftseinheit unter dem Dach der Volkswagen AG. Die für die Entwicklung und Fertigung von Fahrzeugkomponenten verantwortliche Sparte ist in die fünf Geschäftsfelder Motor und Gießerei, Getriebe und E-Antrieb, Fahrwerk und Batteriesystem, Batteriezelle sowie Sitze organisiert.

Mit rund 75.000 Mitarbeitern in über 60 Werken gehört die Volkswagen Group Components zu den größten Zulieferern der Welt. Der Umbau auf E-Mobilität sei eine Herausforderung, die man schon seit 2015 „mit Konsequenz“ vorantreibe, so der Konzernchef. „E-Antrieb, Batteriezellfertigung, Ladeinfrastruktur, Powerpacks – in solche Zukunfts-Themen wurde erfolgreich investiert.“ Der Wertschöpfungsanteil der Volkswagen Group Components bei VWs neuem Elektro-Kompaktwagen ID.3 liege mit rund 40 Prozent heute sogar höher als beim Verbrenner, wo es um die 30 Prozent seien.

Elektroautos sind simpler aufgebaut und erfordern daher in der Produktion unter anderem weniger Personal. „Ja, Jobs gehen in Bereichen verloren, etwa in der Kunststofftechnik – wo wir nie richtig wettbewerbsfähig waren. Es entstehen aber auch viele neue, z.B. bei den Batteriesystemen. Durch Umschulungen wird zudem dafür gesorgt, dass Mitarbeiter*innen zukunftssichere Jobs erhalten“, erklärte der Volkswagen-Chef. Abschließend betonte Diess, dass Transformation, höhere Produktivität und Aufbau von Arbeitsplätzen in der Branche möglich seien. Dafür brauche es „ein starkes Team, das sich nicht an Technologien der Vergangenheit klammert, sondern mutig in die Zukunft marschiert. Unsere Komponente ist eine Erfolgsstory & kann Vorbild für andere Zulieferer sein.“

Diess treibt bei Volkswagen die größte E-Mobilitäts-Offensive der Autobranche voran. Dabei kann er auf die enormen Ressourcen des Mehrmarkenkonzerns mit 252,6 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2019 zurückgreifen. Neben Lob stieß seine LinkedIn-Nachricht daher auch auf Kritik. So hieß es etwa, dass man die Maßnahmen von Volkswagen nicht einfach auf andere Zulieferer übertragen könnte. Gerade mittleren und kleinen Unternehmen fehle es an dem erforderlichen Kapital für die Transformation. Statt die Preise zu drücken, müssten die Automobilhersteller ihre Zulieferer als strategische Partner sehen.