Das neue Elektroauto-Startup von Autodesigner Henrik Fisker peilt für Ende 2022 den Start seines Erstlingswerks Ocean an. Das Interesse an dem Mittelklasse-SUV nimmt laut dem Hersteller vor der Einführung stetig zu: Mit Stand 29. Oktober seien knapp 9000 Reservierungen mit 250 Dollar Anzahlung eingegangen. Außerdem liege eine feste Bestellung über 300 Fahrzeuge des Ridehailing-Anbieters Viggo aus Dänemark – Henrik Fiskers Heimatland – vor.

Der Großteil der Reservierungen für den Ocean dürfte bislang aus den USA stammen, wo das E-Auto zuerst ausgeliefert werden soll. Kunden erhalten es über ein flexibles Abo-Modell oder zum Preis ab 37.500 Dollar (ca. 32.120 Euro) vor Steuern. Henrik Fisker hat auch Europa im Visier, dort soll der Ocean – und später weitere Elektroautos der Marke – ebenfalls auf die Straßen kommen.

Wann genau Fisker international expandieren möchte, ist noch offen. Für den europäischen Markt werde in einem ersten Schritt ein regionales Hauptquartier in München eingerichtet, teilte das Startup kürzlich mit. Für den Standort habe man sich entschieden, da er nahe an der im österreichischen Graz geplanten Produktion liegt. Dort soll der Autozulieferer und Auftragsfertiger Magna in knapp zwei Jahren den Ocean herstellen. München biete zudem guten Anschluss an die Autobahn und Hochalpenstraßen, was hilfreich für Tests sei.

Die Fertigentwicklung des Ocean, bei der Magna helfen wird, mache gute Fortschritte, so Fisker. Eigentlich sollte der Wagen auf dem Elektroauto-Baukasten MEB von Volkswagen aufbauen, der auch als Basis für den ersten Prototyp dient, die Wolfsburger zögerten jedoch mit der Zusage für eine Serienproduktion. Nun will Fisker den Ocean mit eigener und Technik von Magna realisieren, Volkswagen könnte später aber noch einzelne Komponenten beisteuern.

Mittlerweile würden auch immer mehr Bestellungen aus Europa eingehen, erklärte Fisker. In Vorbereitung auf den Marktstart hierzulande werde man Ende nächsten Jahres in München das erste von mehreren „Erlebniscentern“ für europäische Kunden eröffnen. Das Geld für den Ocean und dessen Einführung stellen Investoren sowie das für diesen Zweck genutzte Börsenvehikel Spartan Energy Acquisition Corp. zur Verfügung. Für den als Fisker Inc. auftretenden E-Auto-Hersteller soll bereits über eine Milliarde Dollar Kapital bereitstehen.

Nach aktuellem Stand wird der Ocean unter anderem eine Reichweite von rund 480 Kilometern, schnelles Laden und besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit bieten. Bis Mitte des Jahrzehnts will Fisker Inc. vier Elektroauto-Modelle einführen: die Sportlimousine EMotion, den Ocean, einen SUV-Crossover und einen Pickup-Truck.