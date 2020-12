Der Kreditversicherer Euler Hermes warnt in einer Studie, dass der weitere Erfolg für die deutsche Automobilbranche eine große Herausforderung darstellt. Die Aussichten bei den zunehmend boomenden Elektroautos seien zwar weiter gut, dies werde aber die Einbußen in anderen Segmenten nicht ausgleichen können. Gefährdet seien vor allem Autohändler und Autozulieferer.

„Es gibt Licht und Schatten in der deutschen Automobilindustrie“, sagt Ron van het Hof, Chef von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Elektroautos erleben seit dem Herbst durch die Kaufanreize einen regelrechten Boom und Rekord-Marktanteile. Das dürfte allerdings nicht ausreichen, um den Einbruch der restlichen Sparten zu kompensieren. Auch China gibt Anlass zur Hoffnung. Für Automobilzulieferer und Autohändler sieht es aktuell allerdings eher düster aus.“

Trotz der insgesamt deutlich rückläufigen Insolvenzzahlen häuften sich gerade in der Autoindustrie sowie im eng vernetzten Metallsektor in den ersten neun Monaten 2020 große Pleiten. „In den ersten neun Monaten des Jahres haben wir in der Automobilindustrie mit zehn großen Insolvenzen mehr als doppelt so viele Fälle gezählt wie im Vorjahreszeitraum mit vier Groß-Pleiten“, so Van het Hof. „Auch im Metallsektor gab es mit neun großen Insolvenzen drei Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das zeigt sehr deutlich, dass die Branche bereits vor der Covid-19-Pandemie teilweise vor großen Herausforderungen stand. In einigen Bereichen hat sich das nun drastisch verschärft – aber wie überall gibt es Gewinner und Verlierer.“

Vor allem mittelständische Zulieferer gefährdet

Der Motor bei den Automobilzulieferern stottere derzeit merklich. Insgesamt seien die mehr als 1000 Zuliefer-Unternehmen mit einem kumulierten Umsatz von 90 Milliarden Euro und 300.000 Beschäftigten für 75 Prozent der Wertschöpfung des Automobilsektors verantwortlich. „Etwa 18 % der kleinen und mittelständischen Zuliefer-Unternehmen in Deutschland sind nach unserer Einschätzung aktuell gefährdet“, sagt Van het Hof. „Das sind deutlich mehr als bei den Automobilherstellern (etwa 12 %) oder als in anderen Branchen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass 82 % der Unternehmen relativ gut aufgestellt ist. Das ist in der aktuellen Krise eine positive Nachricht.“

Die Tier-2- und Tier-3-Zulieferer – insbesondere diejenigen, die nicht in der Elektromobilität tätig sind – sowie die kleineren Unternehmen, stünden besonders in der Schusslinie, vor allem in Süddeutschland. „Sie sind nach wie vor stark von herkömmlichen Antriebsarten abhängig und verfügen nicht über genügend finanzielle Mittel, um eine Neuausrichtung mit wettbewerbsfähigen Produkten in der neuen Welt der Elektrofahrzeuge zu bewältigen“, erläutert Maxime Lemerle, Leiter der Branchenrisikoanalyse bei Euler Hermes.

„Die Tier-1-Zulieferer sind im Durchschnitt finanziell stärker aufgestellt, um den Wandel vom Verbrennungs- zum Elektroantrieb zu meistern. Allerdings erwarten wir einen höheren Druck seitens der Autohersteller und die Notwendigkeit einer globalen Präsenz. Die Autohersteller selbst sind ebenfalls nicht immun: Unternehmen wären dann gefährdet, wenn sich ihre Abhängigkeit von den asiatischen Batterien verstärken würde, oder allgemeiner gesprochen, wenn sie ihre Geschäftsmodelle nicht an die neuen Trends anpassen“, so Lemerle weiter.

Hohe Risiken sehen die Studienautoren auch bei den Autohändlern: Sie hätten schon vor der Krise nur eine sehr geringe Marge zwischen 0 und 1 Prozent gehabt. Mit der Schließung von Autohändlern, Ausstellungsräumen, Automessen und Fabriken sei die Lage noch prekärer geworden und auch nach dem Ende des ersten Lockdowns hätten sich die Umsätze im Vergleich zum Vorkrisenniveau nur teilweise verbessert. „Autohändler leiden immer noch unter hohen Lagerbeständen von Diesel- Fahrzeugen und stehen zudem in Konkurrenz zu den Autoherstellern selbst mit neuen Online-Marketingkonzepten“, sagt Lemerle. „Sie haben aufgrund der insgesamt geringen Margen und dem steigenden Wettbewerb teilweise kaum noch ‚Knautschzone‘.“

Lichtblick China

Für die Automobilhersteller und -zulieferer ist neben dem Heimatmarkt vor allem die Entwicklung der Exportmärkte von entscheidender Bedeutung: Der Exportanteil der deutschen Autoindustrie lag zwischen 2015 und 2019 bei durchschnittlich 64,5 Prozent. „In Europa und den USA erwarten wir weiterhin einen hart geführten (Preis-)Wettbewerb, da beide im laufenden Jahr schrumpfen und auch mit dem erwarteten Wachstum im kommenden Jahr das Vorkrisenniveau deutlich verfehlen dürften“, so Lemerle. „Günstiger sind die Aussichten in China. Zum einen sind Mobilitätseinschränkungen dort früher aufgehoben worden und zum anderen gibt viele Erstkäufer, die im Zuge der Pandemie von öffentlichen Verkehrsmitteln oder gemeinsam genutzter Mobilität auf ein eigenes Auto umgestiegen sind.“

Der chinesische Markt verzeichnete laut Euler Hermes von April bis November 2020 acht aufeinander folgende Monate der Erholung und dürfte das Jahr mit einem Rückgang von 2 Prozent abschließen, bevor er 2021 um 12 Prozent auf 28,3 Millionen verkaufte Einheiten ansteigen dürfte. „Die deutschen Autobauer sind gut positioniert, um von diesem Erholungstrend zu profitieren“, glaubt Lemerle „Denn dieser spielt sich auch im Premiumsegment ab, und die meisten deutschen Hersteller haben einen relativ hohen Anteil ihres Absatzes in China. Das ist ein echter Lichtblick für die Branche.“

Krisenjahr 2020

Die ersten neun Monate 2020 der Automobilbranche waren ausgelöst durch den Coronavirus von einem massiven Einbruch bei Umsätzen und Margen gekennzeichnet, trotz einer Verbesserung in dritten Quartal. Die Autohersteller büßten rund 18 Prozent der Umsätze ein, Zulieferer 20 Prozent, die Reifenindustrie 18 Prozent und die Autovermietung sogar 43 Prozent, berichtet Euler Hermes. Das habe das operative Ergebnis in allen Sparten teils äußerst negativ beeinflusst.

Die Unternehmen würden zu Mitteln wie dem Abbau von Lagerbeständen greifen, der sich kurzfristig positiv auswirke, ebenso wie die schnellere Einführung neuer Modelle nach Wiederaufnahme der Produktion. Der Verkauf schadstoffarmer Fahrzeuge führe jedoch bisher zu niedrigeren Margen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.

„All dies zwingt die Unternehmen zu Personalabbau und Stellenkürzungen, zur Anpassung ihrer Portfolios und Produktionskapazitäten, sowohl bei Produkte und Marken als auch bei Absatzmärkten“, sagt Van het Hof. „Hinzu kommt das ‚Finetuning‘ ihrer Investitionspläne. Das ist ein Spagat: Ziel ist es einerseits, ihre Liquidität zu schützen und bei den Ausgaben zu bremsen und andererseits, sich mit gezielten Investitionen eine gute Ausgangsposition zu sichern und Gas zu geben für den langsamen und holprigen Weg zurück in die Erfolgsspur.“