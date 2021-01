Daimler-Aufsichtsrat Zitzelsberger: Technologieoffenheit „Ausrede fürs Nichtstun“

Roman Zitzelsberger ist in Baden-Württemberg Chef der Gewerkschaft IG Metall, er sitzt zudem im Aufsichtsrat beim Autokonzern Daimler und dem Zulieferer ZF. Zum Jahresbeginn sprach er in einem Interview mit der Kontext: Wochenzeitung über die Transformation der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität.

Er gehöre nicht zu denen, die sagen, dass die deutsche Autoindustrie die E-Mobilität verschlafen habe, sagte Zitzelsberger. Es gehe hier nicht nur um die Unternehmen, sondern auch den gesamtgesellschaftlichen Weg und die Politik. Hätten die hiesigen Hersteller ihre Palette heute bereits komplett auf E-Fahrzeuge umgestellt, würde das nicht funktionieren – „weil wir weder ausreichend Ladeinfrastruktur haben, noch der Strommix ausreichend regenerativ ist“.

Zitzelsberger glaubt, dass Verbrennungsmotoren auch in Zukunft in einigen Bereichen gebraucht werden. Außerdem werde E-Mobilität in weniger entwickelten Ländern erst später zum Tragen kommen. In der EU führe in diesem Jahrzehnt aber kein Weg mehr an der alternativen Antriebsart vorbei, dafür würden die immer strengeren Emissionsvorgaben der Politik sorgen. „Dadurch ist so richtig Druck auf den Kessel gekommen“, so der Arbeitnehmervertreter. Der Druck sei derart hoch, dass die Debatte um ein Verbot von Verbrenner-Fahrzeugen nichts mehr an dem Umbruch ändern werde.

Einige Autobauer und Zulieferer setzen sich bei Antrieben weiter für Technologieoffenheit ein. Zitzelsberger ist gegen diesen Begriff, da dieser für viele Unternehmen bisher „die Ausrede fürs Nichtstun“ gewesen sei. Nach aktuellem Stand gehe er davon aus: Je kleiner das Fahrzeug und je kürzer die tägliche Wegstrecke, desto eher werde der Antrieb batterie-elektrisch sein. Plug-in-Hybride würden wegen der mangelnden Ladeinfrastruktur und Batteriezellen-Verfügbarkeit in den nächsten zehn Jahren noch „eine starke Rolle“ spielen. Die aktuellen Modelle seien allerdings unzureichend, neue Angebote mit elektrischen Reichweiten oberhalb von 80 Kilometer seien sinnvoller. Dass regelmäßig lokal emissionsfrei mit Strom gefahren wird und niemand zu Unrecht Steuer-Privilegien erhält, könnte man zukünftig etwa bei Werkstattterminen auslesen.

Bei größeren Fahrzeugen für längere Strecken wie Busse und Lkw gehe die Elektrifizierung eher in Richtung Brennstoffzelle – das könnte aber auch anders kommen, wenn kurzfristig leistungsstärkere Batterien zur Verfügung stehen, meinte Zitzelsberger. Synthetische Kraftstoffe für die bestehenden Technologien hält er vor allem für Flugzeuge und Schiffe geeignet.

Elektroautos benötigen weniger Teile und lassen sich mit weniger Beschäftigten herstellen. Auf den drohenden Arbeitsplatzverlust angesprochen sagte der IG-Metaller, dass die bisherigen Berechnungen „nur einen Teil der Wahrheit“ darstellen würden. Die Gewerkschaft habe in einer Studie festgestellt, dass Beschäftigung durch Produktivitätssteigerung stärker zurückgeht als durch den Wandel zu mehr Batterieelektrik. Das gelte bis zu einem 40-prozentigen batterie-elektrischen Anteil bis 2030. Derzeit verliere Deutschland einen größeren Anteil an Beschäftigung durch Verlagerung nach Osteuropa – sowohl durch die Abwanderung von bestehenden Technologien als auch deren Neuansiedelung. Unter dem Strich lägen die Beschäftigungsrisiken gar nicht so stark in der Batterieelektrik als vielmehr in anderen Faktoren.