Tesla plant 1000 neue Arbeitsplätze im Werk Grünheide bis Ende Juni

Tesla will die Zahl der Beschäftigten in seinem Werk in Grünheide bei Berlin kurzfristig um 1.000 erhöhen. Das Unternehmen teilte mit, dass dort damit 11.700 Menschen arbeiten würden. Als Grund nennt Tesla eine gestiegene Nachfrage. Vor etwas mehr als zwei Jahren waren in dem Werk in Brandenburg rund 12.400 Beschäftigte tätig.
Nach Angaben des US-Unternehmens sollen die neuen Stellen bis Ende Juni entstehen. Tesla erklärte, die Wochenproduktion solle ab dem dritten Quartal um etwa 20 Prozent steigen. Erste Einstellungen seien bereits ab Mai geplant. Zur Begründung hieß es: „Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y.“ Das mittelgroße SUV-Coupé ist das derzeit einzige in Europa entstehende Modell der Marke.
Darüber hinaus plant Tesla nach eigenen Angaben, im Laufe des Jahres voraussichtlich rund 500 Leiharbeitnehmer in feste, unbefristete Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Unabhängig davon hat der Konzern die Suche nach mehreren hundert neuen Beschäftigten für die Batteriezellfertigung begonnen. Diese Fertigung soll in der ersten Jahreshälfte 2027 starten.
Die Tesla „Gigafactory“ Berlin-Brandenburg wurde vor rund vier Jahren eröffnet. CEO Elon Musk will die Fabrik ausbauen und nannte als Ziel, „wahrscheinlich den größten Fabrikkomplex in Europa daraus“ zu machen. Die Erweiterung lag wegen der Marktlage bisher in Wartestellung.
Tesla hat kürzlich seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres veröffentlicht. Im Q1 2026 wurden insgesamt 408.386 Elektroautos hergestellt und 358.023 Stromer ausgeliefert. Das entspricht einem Plus zum Vorjahresquartal von 13 beziehungsweise 6 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 394.611 produzierten und 341.893 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y.
Kommentare
Future meint
Es ist eine gute Nachricht für den Industriestandort Deutschland, dass auch mal jemand Arbeitsplätze schafft statt abzubauen. Umso besser, wenn es dabei auch noch um Zukunftsindustrien wie Elektromobilität geht. So klappt das mit der heimischen Wertschöpfung. Wir wollen mehr gute Nachrichten für Deutschland.
MK meint
Für die Leute, die einen Arbeitsplatz bekommen, freut es mich natürlich.
Die Jubelstimmung bei einigen kann ich aber nicht ganz nachvollziehen: Man peilt nach der Einstellungsoffensive an, inklusive Batteriezellfertigung 700 Mitarbeiter weniger zu haben als vor 2 Jahren ohne Akkuzellfertigung. Das spricht dafür, dass die Auslastung vor 2 Jahren deutlich höher war, als das, was man für dieses Jahr erhofft, hinzubekommen…
Powerwall Thorsten meint
Vielleicht solltest du mal an zunehmende Automatisierung denken – nur so ein Gedanke – glaubst du, der Tesla Boot wird zuerst bei McDonald’s eingesetzt?
E.Korsar meint
@Redaktion
„Das mittelgroßen SUV-Coupé ist das derzeit einzige in Europa entstehenden Modell der Marke.“
Nach „das“ im Nominativ bekommt das Adjektiv die Endung -e.
Redaktion meint
Korrigiert!
VG | ecomento.de
E.Korsar meint
@Redaktion
„Das mittelgroßen SUV-Coupé ist das derzeit einzige in Europa entstehende Modell der Marke.“
Da war ich wohl nicht exakt genug…
Nach jedem „das“ im Nominativ bekommt das Adjektiv die Endung -e.
LOL meint
kann nicht sein, wie können die das machen ohne die IGM ?
Jörg2 meint
Kleine Verschwörungstheorie: Da schleust jetzt die IGM ihre Genossen ein.
Miro meint
Wenn die IGM bei der Abstimmung gewonnen hätte, würden sie sich das auf die Fahne schreiben.
Jörg2 meint
Da in Ostdeutschland über 60% der IGM-Mitglieder nicht in Beschäftigung sind (Rentner, Arbeitslose, Vorruheständler) wäre es vielleicht schwer geworden, sich das zu Recht auf die Fahnen zu schreiben. Obwohl, die IGM-Rentner könnten ja dem Ruf dem CDU-/CSU-Politik folgen und endlich mehr arbeiten. ;-))
Futureman meint
Ein gutes Zeichen für die Region. Schön, das ein Autohersteller in diesen Zeiten sein Personal aufstockt. Die meisten reduzieren doch eher radikal.
Powerwall Thorsten meint
Dann können ja wenigstens die 1000 besten eines anderen Automobilherstellers unterkommen. Dann bleiben ja nur noch 49.000 Entlassungen offen.
Das ist doch mal eine gute Nachricht für die 1000
M. meint
😄
Zum Glück hast du alles organisiert:
– wie man die 1.000 besten aus den 50.000 identifiziert
– wie man dafür sorgt, dass die nach GH kommen, und sich nicht noch einen anderen Job suchen.
hu.ms meint
Wieso anderen job suchen ?
Fast alle gehen mit abfindung in vorruhestand. Es werden einfach ausscheidende nicht mehr durch neuwinstellungen ersetzt, sonsern nur umgeschichtet. Allerdings müssen vermutlich tausende an anderen standorten arbeiten d.h. umziehen oder kündigen…
Frank Peters meint
Nach den GF in Mexiko und Indien, sowie den GF6 – 13 in allen Teilen der Welt, „wahrscheinlich der größten Fabrikkomplex in Europa“.
Stock pump at its best.
Zum Vergleich:
„… Am Standort Wolfsburg arbeiten insgesamt rund 70.000 Menschen. Davon entfällt ein Teil auf die Produktion, während etwa 11.500 Beschäftigte in der Technischen Entwicklung (TE) tätig sind. …“
Powerwall Thorsten meint
Jetzt weißt du auch, warum der Gewinn pro produziertem Fahrzeug bei Tesla deutlich höher ausfällt als bei VW – uns das obwohl diese Firma sich im Aufbau befindet.
Topmodetne Fabriken kosten zudem eben mehr Geld als eine neue Lackieranlage oder eine andere Stanze fürs andere Blechkleid
Frank Peters meint
Welcher Gewinn denn?
Wenn ich meine Lieferanten nicht Zahle, bleibt Geld übrig, Gewinn ist es aber keiner. Das wird der gutgläubige Tesla Anleger wohl erst noch lernen müssen.
MK meint
@Powerwall Thorsten:
es könnte aber auch damit zusammenhängen, dass das VW Werk Wolfsburg 2025 u.a. mehr als doppelt so viele Fahrzeuge hergestellt hat wie das Werk in Grünheide…und zwar alles Verbrenner, die wie sich herumgesprochen haben sollte, in der Montage einfach deutlich komplexer sind.
Und dass Sie die Mitarbeiterzahl von Tesla in Grünheide mit der Mitarbeiterzahl auf dem Werkgelände in Wolfsburg vergleichen…Mitarbeiter, wo bei VW auch Pförtner, Werkfeuerwehrleute und Kantinenköche inkl. Metzger zu zählen, was bei Tesla alles über Dienstleister läuft…und auch diese Leute werden alle nach dem hohen IG Metall Tarif bezahlt. Wollen Sie es wirklich als Benefit verkaufen, dass Tesla die Leute für gleiche Arbeit schlechter bezahlt als VW? So erhalten z.B. alle VW Mitarbeiter nächsten Monat 1.250 € Zusatzprämie als Gewinnbeteiligung für 2025. Wie viel Gewinnbeteiligung bekommen die Tesla-Mitarbeiter in Grünheide für das Jahr 2025?
Powerwall Thorsten meint
Ich weiß nicht – man munkelt irgendwie, dass es bei Tesla Aktienoptionen gibt.
Da kannst du dir mit den Gewinnen in den kommenden Jahren deine 1250 € von VW die Haare schmieren.
Deswegen arbeiten die Mitarbeiter bei Tesla Schweden ja auch gerne ohne gewerkschaftliche Beteiligung ganz freiwillig. Da gibt’s Interviews die man lesen kann.
Da gibt’s Berichte, dass Leute bei Tesla, die ganz ungelernt bei entsprechendem Engagement in Positionen kommen, von denen M.anche nur träumen kann / können – trotz FH Abschluss.
Ich arbeite nicht bei Tesla du offensichtlich auch nicht und jeder, der es tut, wird wahrscheinlich von niemanden dazu gezwungen.
eBikerin meint
Bitte keine kritischen Fragen stellen – das mag der Thorsten und auch seine Freunde nicht so gerne