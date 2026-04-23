Tesla plant 1000 neue Arbeitsplätze im Werk Grünheide bis Ende Juni

Tesla will die Zahl der Beschäftigten in seinem Werk in Grünheide bei Berlin kurzfristig um 1.000 erhöhen. Das Unternehmen teilte mit, dass dort damit 11.700 Menschen arbeiten würden. Als Grund nennt Tesla eine gestiegene Nachfrage. Vor etwas mehr als zwei Jahren waren in dem Werk in Brandenburg rund 12.400 Beschäftigte tätig.

Nach Angaben des US-Unternehmens sollen die neuen Stellen bis Ende Juni entstehen. Tesla erklärte, die Wochenproduktion solle ab dem dritten Quartal um etwa 20 Prozent steigen. Erste Einstellungen seien bereits ab Mai geplant. Zur Begründung hieß es: „Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y.“ Das mittelgroße SUV-Coupé ist das derzeit einzige in Europa entstehende Modell der Marke.

Darüber hinaus plant Tesla nach eigenen Angaben, im Laufe des Jahres voraussichtlich rund 500 Leiharbeitnehmer in feste, unbefristete Arbeitsverhältnisse zu übernehmen. Unabhängig davon hat der Konzern die Suche nach mehreren hundert neuen Beschäftigten für die Batteriezellfertigung begonnen. Diese Fertigung soll in der ersten Jahreshälfte 2027 starten.

Die Tesla „Gigafactory“ Berlin-Brandenburg wurde vor rund vier Jahren eröffnet. CEO Elon Musk will die Fabrik ausbauen und nannte als Ziel, „wahrscheinlich den größten Fabrikkomplex in Europa daraus“ zu machen. Die Erweiterung lag wegen der Marktlage bisher in Wartestellung.

Tesla hat kürzlich seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres veröffentlicht. Im Q1 2026 wurden insgesamt 408.386 Elektroautos hergestellt und 358.023 Stromer ausgeliefert. Das entspricht einem Plus zum Vorjahresquartal von 13 beziehungsweise 6 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 394.611 produzierten und 341.893 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y.