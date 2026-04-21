Volkswagen-CEO Blume will Kosten, Kapazitäten und Modellzahl senken

Der Volkswagen-Konzern richtet seinen Kurs angesichts schwacher Rendite, hoher Investitionen und veränderter Märkte neu aus. CEO Oliver Blume beschreibt in einem ausführlichen Interview mit dem Manager Magazin keinen pauschalen Einschnitt, sondern einen konzernweiten Umbau über Marken und Kostenbereiche hinweg. Als Belastungen nennt er Zölle in den USA, starken Wettbewerb in China, den kleineren europäischen Markt und den Krieg im Nahen Osten. „Das ist die neue Normalität.“
Die Produkte sieht Blume weiterhin wettbewerbsfähig, die Ertragslage aber als unzureichend. Die operative Umsatzrendite von 2,8 Prozent im Jahr 2025 reiche nicht aus, um die umfangreichen Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Deshalb arbeitet der Konzern an einem Programm, das Volkswagen auch bei geringem Marktwachstum erfolgreich halten soll.
Beim Personalabbau verweist Blume auf bereits eingeleitete Maßnahmen. Bei VW, Audi, Porsche und der Software-Tochter Cariad hätten rund 30.000 Beschäftigte Verträge für einen sozialverträglichen Abschied unterschrieben. Für Deutschland bleibt es aktuell bei rund 50.000 Stellen bis 2030.
„Deshalb bringen wir zusätzliche Sicherheit und Robustheit in unsere Planung“
Zugleich soll der Konzern robuster gegenüber schwankenden Absatzmengen werden. Blume will den Break-Even-Punkt weiter senken, damit Volkswagen auch mit geringeren Stückzahlen profitabel bleibt. 2019 verkaufte der Konzern über alle Marken hinweg elf Millionen Fahrzeuge, seit Corona liegt der Durchschnitt laut dem CEO bei neun Millionen. Wachstum bleibt ein Ziel, soll aber nicht mehr die Grundlage der Planung sein.
Dafür passt Volkswagen seine Kapazitäten weiter an. In China wurde nach Blumes Angaben bereits Werkskapazität von mehr als einer Million Fahrzeugen pro Jahr aus dem System genommen, in Europa sollen bis 2028 vor allem bei Volkswagen und Audi ebenfalls rund eine Million folgen. Hinzu kommt die Prüfung von bis zu einer weiteren Million Kapazität. Damit würde der Konzern von mehr als zwölf Millionen investierten Kapazitäten auf nachhaltig neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr kommen.
„Intelligentere Methoden, als ein Werk zu schließen“
Werksschließungen stellt Blume dabei nicht in den Vordergrund. Für Osnabrück verweist er auf die 2024 getroffene Entscheidung, die Produktion von VW-Fahrzeugen im nächsten Jahr zu beenden. Für das Werk laufen Verhandlungen mit Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie, die den Standort nutzen und die Beschäftigten weiter beschäftigen könnten. „Es gibt intelligentere Methoden, als gleich ein Werk zu schließen“, sagt der Volkswagen-Boss.
In Europa hat Volkswagen die CO₂-Ziele zuletzt regelmäßig verfehlt. Für die drei Jahre von 2025 bis 2027 wurden eine halbe Milliarde Euro für Kompensationszahlungen zurückgestellt. Blume sieht sich dennoch auf Kurs: „27 Prozent Marktanteil bei den Elektrofahrzeugen 2025, klare Nummer eins im Markt – das sehe ich nicht als Schwäche“, erklärt er. Der E-Marktanteil sei 2025 sogar höher als bei den Verbrennern gewesen. „Das CO₂-Ziel erreichen wir bislang trotzdem nicht, weil die Menschen in Summe noch zu wenig Elektroautos kaufen. Wir brauchen von der Politik am Markt orientierte Ziele, die das Marktvolumen und den langsameren Hochlauf der Elektromobilität berücksichtigen. Wichtig wären etwa besondere Anreize für kleine E-Fahrzeuge. Hier schlägt die EU-Kommission Super-Credits vor, die ich sehr unterstütze.“
Die Komplexität im Angebot soll sinken. Volkswagen bietet derzeit weltweit rund 150 Modelle an, der Zielkorridor liegt bei unter 100. Das soll über Marken, Regionen und Segmente geplant werden, zugleich soll das Angebot bei Varianten stärker fokussiert werden. Als Beispiel für künftige Synergien nennt der Konzernchef den ersten elektrischen Audi A4 auf gemeinsamer Plattform mit dem ähnlich großen VW Passat. Bei der „Electric Urban Car Family“ von VW, Skoda und Cupra rund um den ID.Polo sollen über die Laufzeit rund 600 Millionen Euro an Synergien entstehen.
Beim Renditeziel bleibt der Volkswagen-Vorstand bei 8 bis 10 Prozent bis 2030. Blume bezeichnet dieses Niveau als ambitioniert. Der Aufsichtsrat habe ihn Ende des vergangenen Jahres gebeten, seinen bis 2028 laufenden Vertrag bis 2030 zu verlängern – er habe zugestimmt. Negative Stimmung der Familien Porsche und Piëch gegen seine Person nehme er nicht wahr.
Kommentare
CJuser meint
Die Anzahl an Modellen ließe sich sehr einfach reduzieren. An das Thema ICE/PHEV und BEV parallel denke ich dabei kurzfristig gar nicht. Eher, dass bspw. der Tiguan weltweit alleine in drei, vier verschiedenen Varianten existiert: kürzer, länger, mit Tayron Front. Der Tayron kommt dann noch zusätzlich. Und wieso fängt man jetzt bei den ID.-Modellen mit den Ausstattungslinien Trend, Life und Style an, welche womöglich noch durch R-Line ergänzt werden. Ganz zu schweigen von der Submarken ID.UNYX, ID.ERA und ID.JETTA extra für China.
David meint
Tja, da gab es ein klares Statement zu dem angeblichen Verstimmungen mit den Eigentümerfamilien. Die angeblich die Absetzung fordern. Jetzt lernen wir: Vorzeitige Verlängerung. Nur damit wir hier alle wissen, wie die Einlassungen von unserem Freund Future zu bewerten sind: Frei erfunden. Zu dem Thema Joint Venture mit Rivian gab es ja hier schon eine Klarstellung.
In der Tat verweist Oliver auf den überproportionalen Erfolg bei Elektroautos. Der Kunde mag Elektroautos nicht zu sehr, aber wenn er sie mag, dann die aus dem VW Konzern. Diese Übermacht ist gewaltig. Selbst wenn man die KBA-Zahlen für BEV im März nimmt, ein Monat, in dem Tesla Fans gejubelt haben, hat Tesla nur einen einstelligen Marktanteil. Und der VW Konzern hat 40 %! So sieht das aus!
Future meint
Ich erfinde nichts, wozu auch, sondern zitiere sehr gerne Meldungen aus journalistischen Recherchen von Qualitätsmedien, die man in der deutschen Autoszene halt nicht so gerne hört. Als Blume bei Porsche wegen gehen musste und nicht seinen Wunschnachfolger bekommen hatte, gab es im Spiegel ja eine große Reportage über ihn und über sein »Verhältnis« zur Familie in Salzburg.
Im Interview mit dem Manager Magazin wird er nun darauf angesprochen von den Redakteuren und er redet sich raus, weil er da eine »negative Stimmung der Familien Porsche und Piëch gegen seine Person« angeblich nicht wahrnehme. Wie wir wissen, sehen das die Journalisten ganz anders und haben in dem Artikel damals auch viele Gründe genannt, warum man in Salzburg mit Blume nicht mehr so glücklich ist. Die Wette auf Rivian gefalle den Salzburgern beispielsweise gar nicht. Wer sich dafür interessiert, sollte den ausführlichen Bericht lesen. In Davids einseitiges VW-Weltbild passen diese Berichte natürlich nicht. Aber das macht ja nichts.
David meint
Was ist daran nicht zu verstehen, dass der Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert wurde? Ein klareres Signal gibt’s doch gar nicht.
Jörg2 meint
Gestern(?) war zu lesen: VW BEV minus 5,9%
Gerd meint
Bei Privatkunden sieht das Verhältnis anders aus. Siehe Artikel Handelsblatt „Tesla ist der Favorit deutscher Privatkunden“.
Platz 1: Tesla Model Y
Platz 2: Škoda Elroq
Platz 3: VW Golf
David meint
Auch beim Privatkunden sind die MEB Modelle der Favorit. Nur ist der Privatkunde lediglich für ein Drittel aller Zulassungen zuständig. Daher bleibt Tesla Marktanteil selbst unter den rein elektrischen in ihrem besten Monat März ganz klar einstellig.
F. K. Fast meint
Vielleicht sollte VW die Lobbyisten mal nach Berlin schicken, damit die Regierungsparteien nicht weiterhin Stimmung gegen BEV machen, z.B. durch Aufweichung des sogenannten „Verbrenner-aus“. Hersteller und Kunden brauchen Orientierung/Verlässlichkeit/Konstanz.
CaptainPicard meint
Die Zahl der Modelle könnte man schneller reduzieren wenn man endlich die Doppelgleisigkeit Elektro und Verbrenner beenden würde. Eigentlich müsste sich der VW somit für einen möglichst kurzen Übergangszeitraum einsetzen, idealerweise bis 2035. Stattdessen lobbyierte VW dafür das Datum abzuschaffen damit man noch viele Jahre länger sowohl E-Auto und Verbrennermodelle parallel anbieten kann/muss.
David meint
Du lebst in einer Blase. Du musst nur mal nach Kroatien im Urlaub zu einem Autohändler gehen. Niemand, niemand, niemand kauft dort ein Elektroauto. Gleiches gilt für viele Länder in der Welt. Sämtliche Automobilkonzerne außer den Japanern haben auf das Pferd Elektroauto gesetzt. Und sie mussten das korrigieren. Es ist immer einfach Schuldige zu suchen, aber das Thema Verbrennungsmotor ist offenbar emotionaler, als man sich das vorstellt. D.h. noch lange nicht, dass das Elektroauto nicht kommt. Das ist unvermeidlich. Aber es geht eben langsamer und ein Fahrzeughersteller hat die Aufgabe die Fahrzeuge anzubieten, die der Kunde möchte. Wach mal auf, das ist die Realität.
F. K. Fast meint
Ich fahre solange nicht mehr nach Kroatien, solange sie dort keine brauchbare Infrastruktur haben. Aber vielleicht hilft ja der Iran-Krieg etwas beim Verkauf. Hab mir sagen lassen, dass Strom in Kroatien spottbillig ist – an jedem Haus hängen Klimaanlagen, aber man sieht keine PV auf den Dächern. Da nimmt jeder, der rechnen (und sich einen Neuwagen leisten) kann, dann doch ein BEV, zumindest als Zweitwagen.
Future meint
Wer 15 Minate auf seinen bestellten Born warten muss, wie hier im Blog vor wenigen Tagen MK und andere berichtet haben, der wird dem Verkäufer eben auch mal lieber einen schnell lieferbaren Verbrenner abnehmen. VW verdient daran mehr und verkauft deshalb lieber den schmutzigen Verbrenner als das Elektroauto. So ist wohl die Realität bei deinem Lieblingskonzern. Aber natürlich freuen wir uns, wenn es in diesem Jahr statt 8 Mio VW-Verbrenner nur noch 6 Mio sein sollten. Das ist dann in der Tat eine sehr gute Entwicklung.
eBikerin meint
Und schon wieder deine 15 Monate Lieferzeit – ach stimmt – hat hier ja irgendwer erzählt – nur sämtliche Suchmaschinen, KIs usw zeigen ein ganz anderes Bild. Kann es sein, dass du hier einfach nur Stimmung machen willst?
Jörg2 meint
Ca. 4,5% der Pkw-Neuzulassungen in Kroatien sind BEV. Steigend. Staatlich aktiv gefördert.
Ich wusste bisher nicht, dass der Familienname „Niemand“ in Kroatien dermaßen vertreten ist.
MK meint
@David:
Ein Autohersteller will aber nun Mal auch Gewinne zu erzielen….und Süd-Osteuropa oder Teile Afrikas (wobei z.B. Äthiopien schon vorletztes Jahr die einfuhr von Verbrennern verboten hat) sind halt nicht der Ort, wo man als Autohersteller seine Marge herholt. Und da alleine die Entwicklung eines verbesserten Verbrennungsmotors Milliarden kostet und sich nur amortisiert, wenn man davon viele Millionen verkaufen kann, bleibt die Frage: Reichen diese Märkte?
Also: Nein, man bietet nicht jedem einzelnen Kunden das an, was er will. Man schaut, für was man genug Absatz erwartet und bietet auch nur das an. Der Rest muss sich halt an der Masse orientieren.
Dafür muss man gar nicht ins Ausland schauen, ein Blick nach Deutschland reicht:
– Aspekt 1: Der Preis: Viele kaufen letztlich doch ganz unemotional, was bezahlbar ist und ausschließlich Gebrauchtwagen. Wenn Firmen neu fast nur noch eAutos einsetzen, gibt es halt als Leasingrückläufer fast nur noch eAutos: Eine repräsentative Umfrage aus diesem Jahr hat ergeben, dass auch AfD-Anhänger bei der Wahl einer neuen Heizung mehrheitlich auf Wärmepumpen setzen…nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern aus Kostengründen und Verfügbarkeit der Alternativen.
– Aspekt 2: Die Infrastruktur: Wie viele Kunden braucht eine Tankstelle pro Tag, um profitabel arbeiten zu können? 200? Wären bei Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr alle 5 Minuten ein einziger Kunde…und bei 2mal im Monat tanken, hieße das 3.000 Verbrenner, die eine Tankstelle mindestens im direkten Umfeld als regelmäßige Kunden braucht um zu überleben (aktuell sind es eher 3.400 Verbrenner-PKW, die im Schnitt auf eine Tankstelle kommen). Und dann gehen Sie mal in die Regionen, wo die meisten „Verbrenner-Fans“ leben: Das sind meist eher dünn besiedelte Regionen. Wenn Sie plötzlich abseits Ihrer gewohnten Wege 25 km Umweg fahren müssen, um noch eine Tankstelle zu finden, wird es richtig ungemütlich…und da ja die Kunden nicht Tankstelle für Tankstelle komplett wegbrechen oder komplett da sind, kommen wir eher in eine Zeit, wo es für jeden einzelnen Tankstellenpächter in Deutschland schwierig wird, sein Geschäft profitabel zu halten. Das kann dann auch kippen und plötzlich sind in einer Region ganz viele Tankstellen weg.
Lange Rede, kurzer Sinn: Sie sollten die Geschwindigkeit des Wandels nicht unterschätzen. eAutos haben anfangs auch als Einzelstücke funktioniert, weil jeder einen Stromanschluss daheim hat. Verbrenner funktionieren aber nur in Masse, weil niemand eine Zapfsäule am Einfamilienhaus hat…und was an Autos auf den Straßen fährt, wird nicht „demokratisch“ von der Bevölkerung entschieden, sondern von ein paar wenigen Flottenkunden. Der breiten Masse in der Bevölkerung bleibt gar nichts anderes übrig, als sich ein Fahrzeug aus dem Pool der von diesen Flottenbetreibern zurückgegebenen Gebrauchtwagen auszusuchen.
Weil: Was genau wurde denn korrigiert? Die Abschreibung auf ACC bei Stellantis erfolgte ja z.B. nicht, weil man die Akkus nicht gebraucht hätte, sondern weil man es einfach nicht schafft, wettbewerbsfähig zu produzieren.
Vor ziemlich genau einem Jahr wurde hier bei ecomento eine Fraunhofer-Studie vorgestellt. Diese zählte einfach nur die von den Herstellern angekündigten Kapazitäten zusammen: Angekündigt war zu dem Zeitpunkt eine Produktionskapazität pro Jahr von 2 TWh in Europa. In 2025 wurden 13,3 Millionen PKW in Europa neu zugelassen. Würden schon 2030 100% der Neuwagen in Europa elektrisch unterwegs sein, hätte man also ohne Import von Akkus jeden einzelnen PKW mit einem 150 kWh-Akku ausstatten können. Das ist doch vollkommen absurd. Wenn also mindestens die Hälfte der Planungen beerdigt wird und die Konzerne dahinter die bereits für Planungen, Entwicklungen oder Bauvorbereitungen ausgegebenen Gelder abschreiben, deutet das nicht auf einen langsameren Hochlauf der Elektromobilität hin, sondern nur darauf, dass sich viele einen deutlich größeren Marktanteil versprochen haben, als sie erreichen können.
Ossisailor meint
Sehr interessanter Kommentar!