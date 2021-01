Continental-Studie: Interesse an Elektroautos steigt

Eine aktuelle Studie des deutschen Automobilzulieferers Continental kommt zu dem Schluss, dass es weiter große Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität gibt. Allerdings ist der Anteil von Autobesitzern, die sich vorstellen können, zukünftig einen reinen Stromer zu fahren, in den meisten der berücksichtigten Länder teils deutlich gestiegen.

Die Mehrheit der Deutschen (59 %) kann sich den Kauf eines Elektrofahrzeugs auch in Zukunft noch nicht vorstellen. Dies sei eines der zentralen Ergebnisse der „Continental-Mobilitätsstudie 2020“, berichtet der Zulieferer. Für die Auswertung seien zusammen mit Marktforschern Menschen in Frankreich, USA, Japan, China und Deutschland befragt worden. Die Befragten hätten vor allem einen Mangel an Ladestationen und die geringen Reichweiten im Vergleich zu Benzinern oder Dieselfahrzeugen beklagt.

Auch in Frankreich (57 %) und den USA (50 %) sieht sich der Studie zufolge mindestens die Hälfte der Bevölkerung noch nicht in einem Elektroauto. In Japan (46 %) liegt der Anteil nur unwesentlich darunter. Im Vergleich mit den befragten Chinesen – die sich in hoher Zahl vorstellen können, in naher Zukunft ein reines Elektroauto anzuschaffen – äußern sich US-Amerikaner nicht ganz so euphorisch, aber deutlich positiver als Deutsche, Franzosen und Japaner.

Laut der Continental-Befragung existieren nach wie vor viele Zweifel gegenüber E-Autos. Fehlende Ladestationen sind in vier der fünf untersuchten Länder der wichtigste Grund für die Menschen gegen das elektrische Fahren. Nur in Frankreich ist es der Preis, der die meisten Menschen abschreckt. International gleichmäßig verteilt sind die vier zentralen Argumente der Elektro-Skeptiker: geringe Verfügbarkeit an Ladestationen, kurze Reichweite, erzwungene Ladepausen bei längeren Reisen und der meist hohe Preis im Vergleich zu Wagen mit Verbrennungsmotoren.

Trotz anhaltenden Zweifeln ist in der Auswertung im Vergleich zu früheren Befragungen von Continental insgesamt eine positive Entwicklung zu erkennen: Demnach ist der Anteil der Autobesitzer, die eine Kaufabsicht für einen reinen Stromer äußern, seit 2013 in den USA (+28 %), China (+27 %) und Deutschland (+18 %) deutlich gestiegen. In Frankreich (+3 %) und Japan (+1 %) lässt sich dagegen nur eine geringe Zunahme feststellen.

„Die Zahlen zeigen, dass Continental mit seinem Angebot für die Elektromobilität auf die richtige Zukunftskarte setzt“, sagt Vorstandsmitglied Helmut Matschi. „Und zugleich wird deutlich, dass Hersteller und Zulieferer die in der Sache selten berechtigten Vorbehalte der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber der Elektromobilität ernstnehmen und diese entkräften müssen, soll die Technik den breiten Durchbruch am Markt schaffen.“

Neben der von Menschen aus allen Ländern geäußerten Angst vor unzureichender Reichweite wurden weitere Hindernisse genannt, die sich nicht durch technologische Entwicklungen allein lösen lassen werden. So erklärte in Deutschland ein Drittel der Menschen, dass ein Elektroauto für sie nicht infrage kommt, weil sie daran zweifeln, dass die Technologie umweltfreundlich ist. In Frankreich wurde dies von einem Viertel der Menschen angegeben. In den USA zweifeln dagegen inzwischen nur 11 Prozent an der Umweltfreundlichkeit der Stromer, in Japan sogar lediglich ein Prozent.

Das Thema Ladestation ist laut der Continental-Mobilitätsstudie 2020 vor allem ein Thema in den Ballungsräumen: In den größeren Städten ist der Anteil der Autobesitzer, die die Möglichkeit haben, ein Elektroauto auf ihrem üblichen Parkplatz aufzuladen, deutlich geringer als in ländlichen Gebieten. Dies gilt insbesondere für europäische und japanische Städte. Fehlende Ladestationen wurden in den Metropolen häufiger als Hindernis für den Kauf eines Elektroautos in der nahen Zukunft genannt.