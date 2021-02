Mercedes-Benz aktualisiert das Programm seines 2019 eingeführten großen Elektro-SUV EQC: Der EQC 400 4MATIC wird nun als europaweit einheitlich konfiguriertes Basismodell für 66.068,80 Euro angeboten, zuvor waren mindestens 71.281 Euro fällig. Ebenfalls neu ist die ab 73.208,80 Euro kostende „Sportversion“ EQC 400 4MATIC AMG Line, die das Modellprogramm nach oben abrundet. Beide Ausführungen können ab sofort bestellt werden und kommen im Mai zu den Händlern.

Das AMG-Line-Exterieur umfasst den „Black-Panel-Kühlergrill im Twin-Blade-Design“ und Umrahmung in Schwarz hochglänzend, eine neue Frontschürze im „Jet-Wing“-Design mit Lufteinlässen mit Zierteilen in Chrom und Einlegern in Schwarz hochglänzend sowie sichtbare und funktionale Luftkanäle. Hinzu kommen 19 Zoll große, aerodynamisch optimierte AMG-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, eine breitere Heckschürze mit sichtbaren, nicht funktionalen Luftauslässen, ein Diffusoreinsatz in Schwarz und Zierelement in Chrom sowie Außenspiegel in Wagenfarbe.

Zum AMG-Line-Interieur gehören ein unten abgeflachtes Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Ledernachbildung-Sportsitze mit AMG-Sitzgrafik und mittelgrauen Ziernähten, Instrumententafel in Ledernachbildung, Bordkanten mit Oberflächenstruktur in Schwarz, Ziernaht in Roségold oder Mittelgrau, Türinnenverkleidung in Schwarz mit schwarzer Ziernaht beim Türmittelfeld und mittelgrauer Ziernaht bei der Armauflage, Carbonoptik-Zierelemente, AMG-Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, AMG Fußmatten und Türpins in Chrom.

Zur weiteren serienmäßigen Ausstattung des EQC 400 4MATIC AMG Line gehören „Easy-Pack“-Laderaumabdeckung, Innenraumlicht-Paket, Sitzkomfort-Paket, Spiegel-Paket, aktiver Park-Assistent mit Parktronic, wärme- und geräuschdämmendes Akustikglas, Park-Paket mit Rückfahrkamera, „Advanced Soundsystem“, Ambientebeleuchtung und erweiterte Ladeservices.

Der Antrieb ist beim EQC stets der gleiche: Für Vortrieb sorgen zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse mit zusammen 300 kW (408 PS) Leistung. Von Null auf Hundert geht es damit in 5,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Die Reichweite mit der verbauten 80-kWh-Batterie beträgt weiter 462 Kilometer gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm. Ab Produktionsdatum Januar 2021 besitzt der EQC serienmäßig ein leistungsfähigeres Bordladegerät mit 11 kW für schnelleres Laden zu Hause an der Wallbox und an öffentlichen Ladestationen mit Wechselstrom. Das Akkupaket lässt sich damit in 7 Stunden 30 Minuten von 10 auf 100 Prozent füllen. Beim Strom zapfen mit Gleichstrom an öffentlichen DC-Ladesäulen ist die Batterie mit 110 kW in 40 Minuten wieder geladen.