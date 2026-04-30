Neuer Fiat Qubo L jetzt auch mit Elektroantrieb

Fiat erweitert das Angebot zum Großraumlimousinen-Modell Qubo. Künftig stehen drei Antriebsvarianten zur Wahl. Zusätzlich zum bisher bereits verfügbaren Dieselmotor sind nun auch Elektroantrieb und Benziner bestellbar.

Der neue Qubo L Elektro leistet 100 kW (entsprechend 136 PS) und ist ausschließlich als Fünfsitzer konfigurierbar. Die Batterie hat eine Kapazität von 50 kWh und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Der Verbrauch wird angegeben mit 18,0 – 19,4 kWh/100 km. Zur Wahl stehen drei Ausstattungsversionen, die Preisliste beginnt bei 35.490 Euro.

Der als Sieben- und als Fünfsitzer (ausgenommen Elektro) verfügbare Qubo L kombiniert laut dem Hersteller hohe Praktikabilität und vielseitige Flexibilität mit effizienter Leistung. Damit sei der neue Qubo L „die perfekte Antwort“ auf die Anforderungen moderner Familien, sei es für den Alltag in der Stadt, Hobbys mit hohem Platzbedarf oder spontane Outdoor-Abenteuer, wirbt Fiat.

Besonders die fünfsitzige Modellvariante soll mit großstadttauglicher Kompaktheit überzeugen. Der Siebensitzer bietet mit zwei zusätzlichen, ausklappbaren Sitzen in der dritten Reihe mehr Flexibilität. Der Qubo L verfügt zudem über 27 Staufächer. Das Kofferraumvolumen des Siebensitzers beträgt mehr als einen Kubikmeter. Durch den umklappbaren Beifahrersitz ergibt sich eine Laderaumlänge von bis zu drei Metern. Die große Heckklappe erleichtert das Be- und Entladen von sperrigem Sportgerät oder Campingausrüstung.

Der neue Qubo L wird bei allen drei Motorvarianten über die Vorderräder angetrieben. Die Ausstattungsversion Pop bewirbt Fiat als beste Wahl für alle, die Wert auf Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit legen. Serienmäßig sind unter anderem zwei seitliche Schiebetüren, LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten sowie eine manuelle Klimaanlage an Bord. Zur Sicherheitsausstattung zählen die Parksensoren hinten, die Geschwindigkeitsregelanlage und der Fernlichtassistent.

Bei der Ausstattungsversion Icon fallen optisch die 16-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz, die getönten hinteren Scheiben sowie der Unterfahrschutz unter dem vorderen Stoßfänger auf. Das Infotainmentsystem wird über ein Farbdisplay mit 10 Zoll (25,4 cm) Bildschirmdiagonale gesteuert. Die Einbindung von Smartphones ist mittels Android Auto und Apple CarPlay möglich. Der Qubo L Icon bietet außerdem eine Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung sowie das elektronische Traktionskontrollsystem „Extended Grip Control“, das die Fahreigenschaften auf verschiedenen Untergründen optimiert. Je nach Modus passt die Elektronik die Motorleistung und die Kraftübertragung beispielsweise an eine schneebedeckte Fahrbahn, unbefestigte Wege oder sandiges Gelände an.

Das Topmodell Qubo L La Prima bringt serienmäßig zusätzliche Features mit, die für noch mehr Komfort und Individualität sorgen sollen. Zu den Highlights zählen laut Fiat 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, elektrisch einklappbare Außenspiegel, Navigationssystem, eine 230-Volt-Steckdose und das beheizbare Soft-Touch-Lenkrad. Die Sicherheitsausstattung ist um den Totwinkel-Assistenten sowie Parksensoren rundum erweitert. Die separat zu öffnende Heckscheibe „Magic Window“ ermöglicht den Zugang zum Laderaum, ohne dass die Heckklappe betätigt werden muss.