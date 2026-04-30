Leapmotor B10 Hybrid EV ab 32.400 Euro bestellbar

Leapmotor öffnet in Deutschland die Orderbücher für den B10 Hybrid EV. Das neueste Modell der chinesischen Marke ist in der Einstiegsversion ab 32.400 Euro bestellbar. Inklusive staatlicher Stromer-Kaufprämie startet die Leasingrate ab 199 Euro im Monat1.

Der B10 Hybrid EV wird in zwei Ausstattungslinien angeboten – Life Hybrid EV und Design Hybrid EV –, in sechs Außenfarben – Starry Night Blue, Dawn Purple, Light White, Galaxy Silver, Tundra Grey, Metallic Black – sowie drei Innenraumgestaltungen. Die Ausstattungslinie Design startet bei 33.900 Euro.

Der B10 Hybrid EV ist die Hybridvariante des auch als Elektroauto erhältlichen Kompakt-SUVs mit sogenannter Range-Extender-Technologie. Das Fahrzeug kombiniert einen elektrischen Antrieb mit einem 1,5-Liter-Benzingenerator. Letzterer lädt die Batterie bei Bedarf während der Fahrt auf. Ergänzt wird das System durch einen 50-kW-Generator sowie einen 50-Liter-Kraftstofftank. So ergibt sich eine kombinierte Reichweite von bis zu 900 Kilometern nach WLTP-Norm. Dabei verfügt der B10 Hybrid EV über eine Batterie mit einer Kapazität von 18,8 kWh, die bis zu 86 Kilometer rein elektrisches Fahren erlaubt.

Der B10 Hybrid EV wird stets vom Elektromotor angetrieben. Der Verbrennungsmotor dient ausschließlich als Generator, um automatisch und bedarfsgerecht Strom zu erzeugen und die Batterie während der Fahrt zu laden. „Durch diese Auslegung fährt sich das Fahrzeug durchgehend wie ein Elektroauto, unabhängig vom Ladezustand der Batterie. Gleichzeitig ermöglicht das Konzept größere Reichweiten, ohne dass Ladepausen erforderlich sind“, wirbt der Hersteller. „Eigenschaften wie gleichmäßige Beschleunigung, der Verzicht auf Gangwechsel sowie der für Elektroautos typische Fahrkomfort ergeben sich konstruktionsbedingt; die Steuerung des Energiesystems erfolgt automatisch, je nach Bedarf.“

Der B10 Hybrid EV verfügt über vier Energiemodi – EV+, EV, Kraftstoff und Power+ –, mit denen sich das Energiemanagement an verschiedene Fahranforderungen anpassen lässt. „Ziel ist es, je nach Nutzungsszenario entweder Effizienz oder Leistung zu priorisieren, ohne den elektrischen Grundcharakter des Fahrzeugs zu verändern“, erklären die Entwickler. „Genau wie bei der rein elektrischen Version des B10 stehen natürlich auch beim B10 Hybrid EV Konnektivität und Sicherheit im Fokus.“