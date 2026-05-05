Leapmotor B05 in zwei Ausstattungen ab 27.900 Euro bestellbar

Der neue Leapmotor B05 wird von den Chinesen als erstes sportliches Elektroauto der Marke beworben. Der 4,43 Meter lange Kompaktwagen ist nun in Deutschland bestellbar, los geht es bei einem Listenpreis von 27.900 Euro. Die höhere Ausstattung ist ab 31.900 Euro erhältlich.

Der B05 verbindet laut Leapmotor sportliche Eleganz mit Alltagskomfort und biete so eine überzeugende Balance zwischen Leistung und Benutzerfreundlichkeit. „Seine sportlichen Proportionen, die breite Haltung und die markanten rahmenlosen Türen schaffen eine kühne und athletische Präsenz, während der Heckantrieb für fesselnde Fahrdynamik sorgt“, heißt es. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden durch „Launch-Control“ sei das Modell darauf ausgelegt, Fahrspaß zu bieten, ohne Effizienz oder Komfort zu beeinträchtigen. Maximal ist Tempo 170 möglich.

Die Aerodynamik spielt den Angaben nach eine zentrale Rolle im Design. Als Merkmale genannt werden der aktive Kühlergrillverschluss, vordere Luftvorhänge und optimierte seitliche Ablenker. Das trägt zu einem Luftwiderstandskoeffizienten von 0,26 bei und erhöht somit Effizienz als auch Reichweite.

Der B05 wird von einem laut den Entwicklern „hocheffizienten“ E-System angetrieben, das 160 kW (218 PS) und 240 Nm Drehmoment liefert. Die Hinterradantriebsarchitektur sorge mit einer Gewichtsverteilung von 50:50 und einem Fahrwerksaufbau, der mit den Experten des europäischen Partners Stellantis abgestimmt sei, für eine ausgewogene Kombination aus Komfort und Präzision. „Reaktionsschnelle Beschleunigung und stabiles Fahrverhalten prägen das Fahrerlebnis“, so Leapmotor.

Bis zu 482 Kilometer WLTP-Reichweite

Es stehen zwei Batterieoptionen zur Verfügung: 56,2 kWh mit einer WLTP-Reichweite von 401 Kilometern (Energieverbrauch: 15,8 kWh/100 km) und 67,1 kWh für 482 Kilometer pro Ladung (15,9 kWh/100 km). Durch die Cell‑to‑Chassis-Batterieintegration werde die Batterie zu einem strukturellen Element des E-Autos, erhöhe die volumetrische Energiedichte um 13 Prozent, reduziere das Gewicht und verbessere die Steifigkeit „bei maximalem Platz im Innenraum“, heißt es. Die Schnellladeleistung von bis zu 168 kW ermögliche es, die Batterie in etwa 17 Minuten von 30 auf 80 Prozent zu laden.

Leapmotor betont das Thema Sicherheit, diese habe im Mittelpunkt der Entwicklung des B05 gestanden. Das Elektroauto sei auf einer hochfesten Karosseriestruktur gebaut. Der Schutz der Insassen werde durch sieben Airbags, darunter ein mittlerer Airbag, gewährleistet. Der B05 sei zudem mit 21 fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die über 14 Sensoren und Kameras betrieben werden, Fahrerassistenz der Stufe 2 bieten und die 5-Sterne-Sicherheitsstandards‑ nach Euro NCAP anstreben.

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Im Inneren findet sich ein fahrerorientiertes Layout mit einem 14,6-Zoll-2,5K-Touchscreen neben einem 8,8-Zoll-Kombiinstrument. „Hochwertige Materialien und weiche Oberflächen verbessern die wahrgenommene Qualität, während Ökoledersitze zu Komfort und einer gesündere Innenraumatmosphäre beitragen“, wirbt der Hersteller. Beheizbare Vordersitze und durchdachte Ergonomie unterstützten zusätzlich die Alltagsnutzung. Die Rücksitze lassen sich um 27 Grad zurücklehnen. Ein Panoramadachfenster ist serienmäßig. Für Praktikabilität sorgen 25 im Innenraum verteilte Staufächer und ein Kofferraum mit 295 Litern Kapazität.

Der B05 bietet vernetzte Dienste, die über die Leapmotor-App zugänglich sind. Nutzer können Fahrzeugfunktionen wie Verriegelung, Klimavorbereitung, Ladepläne und Batterievorwärmung fernsteuern und gleichzeitig den Echtzeitstatus und Standort des Fahrzeugs abrufen. Digitale Schlüsselfunktionen und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sollen für „Bequemlichkeit, Konnektivität und innere Ruhe, egal ob unterwegs oder zu Hause“ sorgen.

Die B05-Reihe basiert auf Zwei-Ausstattungs-Struktur, „Life“ und „Design“. Die Life-Version ist mit zwei Batterieoptionen erhältlich, sodass Kunden zwischen der 56,2-kWh-Pro-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 401 Kilometern gemäß WLTP und der 67,1-kWh-ProMax-Batterie wählen können, die eine Reichweite von bis zu 482 Kilometern bietet. Die Design-Version ist an der Spitze der Baureihe positioniert und wird ausschließlich mit der 67,1-kWh-Pro-Max-Batterie angeboten. Diese Version verbessert das Erlebnis mit dem B05 durch zusätzliche Komfortfunktionen, verfeinerte Innenraummaterialien und ein optimiertes Audiosystem.