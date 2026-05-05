Leapmotor B05 in zwei Ausstattungen ab 27.900 Euro bestellbar

Der neue Leapmotor B05 wird von den Chinesen als erstes sportliches Elektroauto der Marke beworben. Der 4,43 Meter lange Kompaktwagen ist nun in Deutschland bestellbar, los geht es bei einem Listenpreis von 27.900 Euro. Die höhere Ausstattung ist ab 31.900 Euro erhältlich.
Der B05 verbindet laut Leapmotor sportliche Eleganz mit Alltagskomfort und biete so eine überzeugende Balance zwischen Leistung und Benutzerfreundlichkeit. „Seine sportlichen Proportionen, die breite Haltung und die markanten rahmenlosen Türen schaffen eine kühne und athletische Präsenz, während der Heckantrieb für fesselnde Fahrdynamik sorgt“, heißt es. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden durch „Launch-Control“ sei das Modell darauf ausgelegt, Fahrspaß zu bieten, ohne Effizienz oder Komfort zu beeinträchtigen. Maximal ist Tempo 170 möglich.
Die Aerodynamik spielt den Angaben nach eine zentrale Rolle im Design. Als Merkmale genannt werden der aktive Kühlergrillverschluss, vordere Luftvorhänge und optimierte seitliche Ablenker. Das trägt zu einem Luftwiderstandskoeffizienten von 0,26 bei und erhöht somit Effizienz als auch Reichweite.
Der B05 wird von einem laut den Entwicklern „hocheffizienten“ E-System angetrieben, das 160 kW (218 PS) und 240 Nm Drehmoment liefert. Die Hinterradantriebsarchitektur sorge mit einer Gewichtsverteilung von 50:50 und einem Fahrwerksaufbau, der mit den Experten des europäischen Partners Stellantis abgestimmt sei, für eine ausgewogene Kombination aus Komfort und Präzision. „Reaktionsschnelle Beschleunigung und stabiles Fahrverhalten prägen das Fahrerlebnis“, so Leapmotor.
Bis zu 482 Kilometer WLTP-Reichweite
Es stehen zwei Batterieoptionen zur Verfügung: 56,2 kWh mit einer WLTP-Reichweite von 401 Kilometern (Energieverbrauch: 15,8 kWh/100 km) und 67,1 kWh für 482 Kilometer pro Ladung (15,9 kWh/100 km). Durch die Cell‑to‑Chassis-Batterieintegration werde die Batterie zu einem strukturellen Element des E-Autos, erhöhe die volumetrische Energiedichte um 13 Prozent, reduziere das Gewicht und verbessere die Steifigkeit „bei maximalem Platz im Innenraum“, heißt es. Die Schnellladeleistung von bis zu 168 kW ermögliche es, die Batterie in etwa 17 Minuten von 30 auf 80 Prozent zu laden.
Leapmotor betont das Thema Sicherheit, diese habe im Mittelpunkt der Entwicklung des B05 gestanden. Das Elektroauto sei auf einer hochfesten Karosseriestruktur gebaut. Der Schutz der Insassen werde durch sieben Airbags, darunter ein mittlerer Airbag, gewährleistet. Der B05 sei zudem mit 21 fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet, die über 14 Sensoren und Kameras betrieben werden, Fahrerassistenz der Stufe 2 bieten und die 5-Sterne-Sicherheitsstandards‑ nach Euro NCAP anstreben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Im Inneren findet sich ein fahrerorientiertes Layout mit einem 14,6-Zoll-2,5K-Touchscreen neben einem 8,8-Zoll-Kombiinstrument. „Hochwertige Materialien und weiche Oberflächen verbessern die wahrgenommene Qualität, während Ökoledersitze zu Komfort und einer gesündere Innenraumatmosphäre beitragen“, wirbt der Hersteller. Beheizbare Vordersitze und durchdachte Ergonomie unterstützten zusätzlich die Alltagsnutzung. Die Rücksitze lassen sich um 27 Grad zurücklehnen. Ein Panoramadachfenster ist serienmäßig. Für Praktikabilität sorgen 25 im Innenraum verteilte Staufächer und ein Kofferraum mit 295 Litern Kapazität.
Der B05 bietet vernetzte Dienste, die über die Leapmotor-App zugänglich sind. Nutzer können Fahrzeugfunktionen wie Verriegelung, Klimavorbereitung, Ladepläne und Batterievorwärmung fernsteuern und gleichzeitig den Echtzeitstatus und Standort des Fahrzeugs abrufen. Digitale Schlüsselfunktionen und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sollen für „Bequemlichkeit, Konnektivität und innere Ruhe, egal ob unterwegs oder zu Hause“ sorgen.
Die B05-Reihe basiert auf Zwei-Ausstattungs-Struktur, „Life“ und „Design“. Die Life-Version ist mit zwei Batterieoptionen erhältlich, sodass Kunden zwischen der 56,2-kWh-Pro-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 401 Kilometern gemäß WLTP und der 67,1-kWh-ProMax-Batterie wählen können, die eine Reichweite von bis zu 482 Kilometern bietet. Die Design-Version ist an der Spitze der Baureihe positioniert und wird ausschließlich mit der 67,1-kWh-Pro-Max-Batterie angeboten. Diese Version verbessert das Erlebnis mit dem B05 durch zusätzliche Komfortfunktionen, verfeinerte Innenraummaterialien und ein optimiertes Audiosystem.
Kommentare
Nikola Tesla meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
hu.ms meint
„4,43 Meter lange Kompaktwagen“
Bei welcher länge enden denn kompakter ? Für mich bei 4,30m.
LOL meint
Tja manchmal entscheidet jeder cm … was für den einen Lang ist …
Gemini sagt dazu folgendes:
„Ein typischer Kompaktwagen ist heute in der Regel zwischen 4,20 und 4,50 Metern lang.“
South meint
Mja, der Leapmotor b05 ist ganz klar ein Kompaktwagen, die Größe völlig normal für die Klasse und für Standardgaragen… und eindeutig im Wettbewerb mit dem ID.3…. mehr gibts da nicht zu sagen…
LOL meint
der bessere Golf zum halben Preis
M. meint
Brot- Butter-Golf für 60k€?
Na klar.
Miro meint
Der im Vergleich zum günstigsten ID Polo nur 3000 Euro teurere Leapmotor hat mehr Akkukapazität als der teure ID Polo mit großem Akku. Wieso eigentlich der Hype um den VW?
LOL meint
Akkukapazität ist nicht alles …
auch ansonsten hat der Leapmotor viel mehr zu bieten
Game Over
SB meint
Dank der schlechten Effizienz ist die Reichweite des Leapmotor mit dem 56 kWh-Akku irgendwo zwischen den beiden Akkugrößen des ID.Polo.
Der Kofferraum des B05 ist mit 295 l winzig – ein Drittel weniger als beim Kleinwagen ID.Polo.
Alleine der Kofferraum ist ein Ausschlusskriterium.
Der Preis ist die ein Wegwerfauto mit einer Nutzungsdauer von 2-3 Jahren viel zu hoch.
Nikola Tesla meint
Das ist nicht richtig. Das Kofferraumvolumen beim Leapmotor beträgt 435l und ist auf 1400l erweiterbar – also mehr als beim ID-Polo.
Insgesamt ist der ID-Polo eine einzige Enttäuschung. VW kommt wieder mal Jahre später als die Konkurrenz mit einem Fahrzeug auf den Markt das technisch bestenfalls Mittelmaß ist. Reichweite und Ladegeschwindigkeit sind nicht besser als die teilweise in die Jahre gekommene Konkurrenz.
eBikerin meint
„as Kofferraumvolumen beim Leapmotor beträgt 435l und ist auf 1400l erweiterbar – also mehr als beim ID-Polo.“
Welch ein Winder bei einem Auto welches deutlich größer ist. Übrigens hat der ID.Polo auch 435 Liter.
eBikerin meint
Eigentlich müsste man den Leapmotor mit dem ID.3 Neo vergleichen und da siehts technisch dann nicht mehr so tolle für den Leapmotor aus. Da kann der nur noch über den Preis punkten.
David meint
Das Problem ist nur, die Vierlinge haben bereits große Wartelisten und Leapmotor nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass es beim Autokauf um Eigenschaften alleine geht. Es geht auch um Image. In jeder Klasse. Temu und Alibaba Käufer will Niemand sein…
hu.ms meint
Welche BEV im B-segment = kleinwagen sind besser als die 4 kommenden der VWgroup.
EdgarW meint
ich würde den ID. Polo nehmen, *weil* er klein ist. Und da bin ich nicht der einzige. „groß“ an sich ist kein Wert, außer für jene, die genau das suchen, im Fall des Leapmotor fast ausschließlich zu Gunsten der hinteren Plätze (und des maximalen Beladungs-Volumens). Auch eine Anhängelast scheint es nicht zu geben.
Ich hab hinten nur hin und wieder jemad sitzen, und dann nur für deutlich unter 100 km. Dafür ist mir Effizienz besonders wichtig und ich hab gern die fast 40 cm mehr Platz im Carport.
Für viele mag der B05 die richtige Wahl sein, aber eben längst nicht für alle. Wie immer gilt: Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Anforderungsprofile.
Dann ist VW natürlich die bekannte Marke, Leapmotor kennt fast niemand – und genügend Menschen haben – trotz aller Unkenrufe – positive Erfahrungen mit VW, mit „diesem komischen Chinesen“ jedoch keine.
Und schließlich sind die Rabatte bei VW deutlich höher, was die Preisabstände wieder verringert, aber natürlich nur zum Teil.
Bob meint
Das ist nicht richtig. In der Broschüre gibt Leamotor 295 l und 1205 l an.
VW gibt 441 l und 1.240 l an.
South meint
Yoa. Im Vergleich mit dem ID.3 Neo kann er „nur“ über den Preis Punkten. Da reden wir knapp von der Hälfte… das muss man ja auf dem Mond leben, um das auszublenden…
Justin Case meint
„Wegwerfauto mit einer Nutzungsdauer von 2-3 Jahren“ ist sicher kein qualifizierter Kommentar
Jörg2 meint
SB
„Der Preis ist die ein Wegwerfauto mit einer Nutzungsdauer von 2-3 Jahren viel zu hoch.“
Könntest Du kurz Deine „2..3 Jahre“ mit den Garantiebedingungen in einen sinnvollen Zusammenhang stellen? Danke!
hu.ms meint
„Wieso eigentlich der Hype um den VW?“
Es sind 4 BEV-kleinwagen aus der VWgroup.
Engineered in Germany, built in Spain. Sichert europäische arbeitsplatze.
Europäische gehälter kassieren und dann in china – zu 1/3 gehältern – gebaute autos kaufen ist einfach nur niveaulos und „geiz ist geil“-mentalität.
LOL meint
der Leapmotor wird auch in Spanien gebaut
hat das Thema Arbeitsplätze beim TV, Computer, Handy und vielen anderen Consumsergeräten eine Rolle gespielt? Nein, das Produkt un der Preis entscheiden am Ende ob man es kauft oder nicht
das Problem ist, dass ein Niedergang von VW und der Automobilbranche sehr vieles den Bach runter gehen lässt, inkl. dem ohnehin schon angeschlagenen Sozialsystemen
will nicht wissen wieviel Kurzarbeitergeld aktuell schon wegen der nötigen Sparmaßnahmen in der Industrie fließt
LOL meint
PV-Module war auch noch so ein Thema, das hat niemanden interessiert, besonders nicht der Öl Autoindustrie
jetzt gibts die halt zum Bruchteil aus China
warum soll das beim Auto anders laufen?
am besten schon mal drauf einstellen, dass man auch mit weniger zufrieden ist
hu.ms meint
Meine module und die steuerung von E3DC – installiert 2020 – sind nicht aus china und mein ID.3 von 11/20 wurde in Zwickau gebaut – ebenso meine WP von heliotherm aus Tirol. Die carbonrahmen meiner räder kommen allerdings aus Taiwan.
Ich versuche, möglichst nichts aus totalitären staaten (china, russland) zu kaufen. Inzwischen zählen auch die USA dazu.