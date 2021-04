Audi hat den Q4 e-tron und den Q4 Sportback e-tron offiziell vorgestellt, die ersten kompakten Elektro-SUV der Marke. Beide basieren auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) des Volkswagen-Konzerns. Das Angebot bilden drei Antriebsvarianten, an der Spitze steht ein quattro-Modell mit 220 kW (299 PS). Die Version mit Heckantrieb und der größten Reichweite ermöglicht 520 Kilometer pro Ladung im WLTP-Zyklus.

Das Antriebsportfolio für Q4 e-tron und Q4 Sportback umfasst zwei Batterie- und drei Antriebsvarianten. Das kompakte Akkupack für den Q4 35 e-tron bietet 52 kWh Nettoenergieinhalt (55 kWh brutto/341-349 km Reichweite), bei der großen Batterie in den Modellen Q4 40 e-tron (520 km) und Q4 50 e-tron quattro (488-497 km) sind es 77 beziehungsweise 82 kWh. Beim Q4 35 e-tron und Q4 40 e-tron treibt ein Elektromotor die Hinterachse an, der 125 kW (170 PS) beziehungsweise 150 kW (204 PS) leistet. Die Topmotorisierung Q4 50 e-tron quattro nutzt zwei E-Maschinen für Allradantrieb und 220 kW (299 PS) Systemleistung, damit gelingt der Sprint von null auf 100 km/h in 6,2 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h elektronisch begrenzt ist.

Für Effizienz wird der Motor an der Vorderachse des Q4 50 e-tron quattro nur dann aktiv, wenn hohe Leistung oder starker Grip gefordert ist. Der Stromverbrauch beträgt je nach Ausführung von 17,6 bis 20,9 kWh/100 km. Die im Q4 e-tron für energieschonendes Fahren eingesetzte intelligente Rekuperation zur Rückgewinnung von Energie beim Verzögern und Bremsen bezieht unter anderem Navigations- und Topografiedaten ein. Eine optionale Wärmepumpe nutzt die Abwärme der Hochvoltbausteine und der Umgebungsluft, um den Innenraum zu klimatisieren. Das soll vor allem auf längeren Strecken zur Effizienzsteigerung beitragen.

Die beiden neuen Elektro-SUV von Audi können Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) laden, je nach Batterie mit unterschiedlicher Leistung. Beim kompakten Akkupaket sind es bis zu 7,2 kW beim AC-Laden und bis zu 100 kW beim HPC-Laden (HPC = High Power Charging) mit Gleichstrom. Die große Batterie ermöglicht serienmäßig bis zu 11 kW mit AC und bis zu 125 kW beim HPC-Laden. Über den Service „Audi e-tron Charging“ erhalten Kunden mit einer Ladekarte Zugang zu rund 210.000 öffentlichen Ladepunkten in 26 europäischen Ländern, davon 4400 HPC-Schnellladepunkte. Im „Transit-Tarif“ fällt im ersten Jahr keine Grundgebühr an, Kunden profitieren hier vor allem von den Vorzugskonditionen innerhalb des europäischen Schnellladenetzwerks Ionity: Die geladene Kilowattstunde kostet 31 Cent – regulär werden 79 Cent fällig.

Auf Wunsch liefert Audi für alle Varianten des Q4 e-tron ein Sportfahrwerk, das die Karosserie um 15 Millimeter tiefer legt (Serie bei der „S line“). Darüber hinaus gibt es das System „Audi drive select“ mit unterschiedlichen Fahrprofilen (Serie beim Sportback) sowie eine Progressivlenkung, die mit zunehmendem Lenkeinschlag immer direkter arbeitet (Serie bei den quattro-Modellen). Audi drive select steht auch beim Sportback mit Heckantrieb zur Verfügung. Eine Option für alle Motorisierungen ist ein Fahrwerk mit Dämpferregelung.

Audis kompakte Elektro-SUV laufen serienmäßig mit mehreren Assistenzsystemen vom Band. Dazu gehört der prädiktive Effizienzassistent für eine vorausschauende und verbrauchsoptimierte Fahrweise. Die optionalen Systeme sind wie viele andere Ausstattungsfeatures in Pakete aufgeteilt. Audi hebt den „Adaptiven Fahrassistent“ hervor, der den Fahrer im gesamten Geschwindigkeitsbereich bei der Längs- und Querführung unterstützt. Im Stadtverkehr und beim Parken helfen Umgebungskameras.

Auf 4,59 Meter Länge bieten Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron „ein Package, das den Passagieren an Bord neue Räume gewährt und bekannte Klassengrenzen übertrifft“, wirbt Audi. Das Platzangebot im ohne Mitteltunnel auskommenden Innenraum sei vergleichbar mit dem der SUV-Oberklasse. Auch für die Passagiere im Fond wird viel Beinfreiheit versprochen. Bei den Ablagen soll die Baureihe mit insgesamt rund 25 Litern Stauraum punkten. Der Gepäckraum übertrifft laut Audi das in der Kompaktklasse übliche Maß und entspricht dem in einem Fahrzeug der Mittelklasse. Das Kofferraumvolumen beträgt beim Q4 e-tron je nach Stellung der Rücksitzlehnen 520 bis 1490 Liter, beim Sportback sind es 535 bis 1460 Liter unter einer elektrisch angetriebenen Klappe. Beide Modelle können Anhänger bis 1000 Kilogramm Gewicht ziehen (gebremst, bei 12 Prozent Steigung), die jeweiligen quattro-Varianten bis 1200 Kilogramm.

Im Innenraum des Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron ist die Instrumententafel zum Fahrer hin orientiert. Sie ist in separate Bereiche aufgeteilt und integriert zwei Displays. Eine separate horizontale Bedieninsel trägt den „Shifter“ für die Wahl der Gangstufen. Über das Lenkrad mit fugenlosen Touch-Flächen steuert der Fahrer das digitale Kombiinstrument. Die Bedienung von Infotainment und Navigation erfolgt primär über das zentrale MMI-Touch-Display, das gegen Ende des Jahres auch in der größten Ausbaustufe mit 11,6 Zoll erhältlich sein wird. Sprachsteuerung bildet die dritte Bedienebene. Auf Wunsch ist auch ein Head-up-Display mit „Augmented Reality“ an Bord: Es legt die Hinweise einiger Assistenzsysteme und die Symbole der Navigation für den Blick des Fahrers passend über die reale Außenwelt.

Der Q4 e-tron startet im Juni 2021 in die europäischen Märkte, der Q4 Sportback e-tron folgt im Spätsommer. In Deutschland beginnt die Preisliste bei 41.900 Euro für den Q4 35 e-tron, der Sportback liegt in allen Varianten rund 2000 Euro darüber. Zum Marktstart gibt es zwei 6195 Euro zusätzlich kostende Editionsmodelle. Audi betont, Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron bilanziell klimaneutral zu produzieren. Das VW-Werk in Zwickau beziehe Ökostrom, auch die Lieferanten der Batteriezellen seien dazu verpflichtet, bei der Herstellung ausschließlich grünen Strom einzusetzen. Emissionen, die sich derzeit nicht vermeiden lassen, würden durch TÜV-zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen.