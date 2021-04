Die Zulassungen von Elektroautos sind in Deutschland zuletzt stark gestiegen, auch in anderen Ländern nimmt das Interesse an der E-Mobilität stetig zu. Die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hat nun eine Analyse veröffentlicht, nach der elektrifizierte Fahrzeuge schon in wenigen Jahren den Neuwagenverkauf dominieren könnten.

Der globale Anteil von rein und teilelektrischen Autos nahm von acht Prozent im Jahr 2019 auf 12 Prozent im Folgejahr zu, 2021 dürfte der Trend anhalten. Der Wandel bei den Antrieben werde sich in den kommenden Jahren „dramatisch“ beschleunigen, sagt BCG voraus. Die Berater glauben, dass elektrifizierte Fahrzeuge – also Elektroautos und Hybride – im Jahr 2026 mehr als die Hälfte aller Pkw-Verkäufe weltweit ausmachen werden. 2020 hatten die Analysten das erst vier Jahre später für möglich gehalten. Um 2035 herum sollen lokal emissionslose Autos Verbrenner-Fahrzeuge als die beherrschende Antriebsart bei den Neuwagenverkäufen ablösen.

Die Transformation wird nach Einschätzung der Berater insbesondere im Bereich reiner E-Mobilität in Europa und China schneller als in anderen großen Automärkten stattfinden. In großen aufstrebenden Ländern wie Brasilien und Indien werde die Elektrifizierung vergleichsweise langsam fortschreiten. Als zentrale Treiber für die alternative Antriebsart werden unabhängig des Marktes schnell sinkende Batteriekosten, strengere Regierungsverordnungen und staatliche Fördermaßnahmen sowie die Verfügbarkeit neuer Elektro-Modelle genannt.

Europa und mittlerweile auch wieder die USA treiben die Senkung von Emissionen im Verkehrssektor voran. Mehrere Länder wollen in den nächsten 5 bis 15 Jahren Verbrenner auslaufen lassen. Die Forcierung der Elektromobilität von staatlicher Seite habe Konzerne wie General Motors, Volvo und andere führende Autohersteller dazu bewogen, ihre Elektrifizierung entschlossener anzugehen, so BCG. Immer mehr Unternehmen würden bereits den Abschied von Diesel- und Benzinautos planen. Zusammen mit den insgesamt größeren Investitionen in Lieferketten, Ladeinfrastruktur und aufgerüstete Stromnetze würden die Klimaziele der Industrie und Länder realisierbar.

Der Umstieg von Verbrennungs- auf Elektromotoren werde in den nächsten zehn Jahren in den meisten Ländern für schnelle Veränderungen sorgen – aus Umweltsicht komme diese Entwicklung aber nicht schnell genug, warnen die Berater. Denn der weltweite Bestand an in Betrieb befindlichen Fahrzeugen werde sich deutlich langsamer verändern. BCG geht daher davon aus, dass die im Klimaübereinkommen von Paris getroffenen Vereinbarungen für die weltweite Reduzierung von Emissionen im Verkehrssektor wohl deutlich verfehlt werden. Das gelte auch für den europäischen Green Deal.

Zur Bekämpfung des Klimawandels müssen die meisten Märkte laut BCG ihren Übergang zu Elektroautos noch beschleunigen. Dies könne erreicht werden, indem die Akzeptanz von Null-Emissions-Fahrzeugen weiter forciert wird. Flankierend müssten die Anreize zum Verzicht auf Benzin- und Dieselfahrzeuge gestärkt werden. Es seien zudem tief greifende Veränderungen und grundlegend neue Geschäftsmodelle für die meisten Autohersteller erforderlich.