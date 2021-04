Kia will bei der zukünftigen Mobilität mit Autos eine Führungsrolle einnehmen, dazu treiben die Südkoreaner insbesondere ihre Ausrichtung auf Elektroautos voran. Deutschland-Chef Steffen Cost sprach mit dem Auto-Medienportal über die weiteren Pläne der Marke.

Im März hat Kia sein neues Elektroauto EV6 (Titelbild) vorgestellt. Für Cost ist das Modell kein Auftakt, sondern eine Weiterführung der Modellpolitik. Das Unternehmen biete in Deutschland bereits seit 2014 Elektroautos und seit 2016 Plug-in-Hybride an, damit sei es deutlich schneller gewesen als die meisten Wettbewerber. Der EV6 sei nun der nächste große Schritt, der vor allem bei der Ladetechnik schon über die Technologie der Zukunft verfüge. „Der EV6 stößt bei unseren Kunden übrigens auf großes Interesse. Bis jetzt haben wir bereits mehr als 1000 Vorreservierungen“, sagte Cost.

Der Manager erklärte, dass Kia „nicht so schnell“ eine rein elektrische Marke werde. Dies haben unter anderem General Motors, Volvo und MINI angekündigt. Bei Kia glaube man, dass es den Verbrennungsmotor noch eine lange Zeit geben wird. Es sei wenig sinnvoll zu sagen, jetzt nur noch auf Elektro zu setzen. Schließlich bräuchten auch Plug-in-Hybrid-Modelle weiter einen Verbrennungsmotor.

Sollte die Politik in Europa den Verbrennungsmotor wie von einigen gefordert im Jahr 2030 auslaufen lassen, sei Kia dafür bereit. „Wir arbeiten an einer vollelektrischen Palette, die keine Wünsche offen lässt“, so Cost. „Da sind wir weiter als viele unserer Wettbewerber.“ Als global agierender Konzern werde man aber weiter Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor herstellen. Darüber hinaus sei man in der Lage, für den Antrieb wasserstoffbetriebene Elektrosysteme umzusetzen. So sei Kia unabhängig der weiteren Entwicklung in der Autobranche gut aufgestellt.

„Nicht nur auf ein Pferd setzen“

Zum Thema Brennstoffzelle sagte Kias Deutschland-Chef noch, dass ein entsprechendes Modell „denkbar“ sei. Die Schwestermarke Hyundai hat mit dem Nexo bereits ein Serienauto mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb im Angebot. Kia wird laut Cost hierzulande keinen solchen Wagen einführen, solange die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Die derzeit um die 100 Wasserstoff-Tankstellen seien dafür einfach nicht ausreichend. Die Technik sei aber im Konzern vorhanden und könne „sehr schnell“ eingesetzt werden. Allein mit Batterie-Fahrzeugen lasse sich ein Teil der zukünftigen Mobilität nicht realisieren, vor allem im Bereich Schwerlastverkehr. „Die batterieelektrische Elektromobilität allein wird nicht die Lösung sein. Wir sollten deshalb nicht nur auf ein Pferd setzen“, so Cost.

Immer mehr Automarken stellen im Rahmen ihrer Elektrifizierung den Vertrieb auf online um, Volvo beispielsweise will seine Elektroautos demnächst nur noch digital verkaufen. „Der Online-Vertrieb wird in Zukunft kommen, wir sehen aber noch nicht, dass dieser Kanal aktuell einen riesigen Anteil einnimmt“, sagte Cost. Um vorbereitet zu sein und Erfahrungen zu sammeln, habe das Unternehmen einen Online-Showroom in seinem Trainingszentrum aufgebaut, der von den Kunden sehr gut angenommen werde. Gerade bei alternativen Antrieben erlaube dies eine besonders ausführliche Beratung.

Darauf angesprochen, wo Kia in fünf Jahren stehen werde, äußerte Cost das Ziel von 100.000 verkauften Autos in Deutschland und einen hohen Anteil alternativer Antriebe. Vollelektrische Modelle werden seiner Schätzung nach 25 bis 30 Prozent des Geschäfts ausmachen. Kia werde aber auch Dieselantriebe weiterentwickeln und diese unter anderem in Deutschland anbieten, da diese Technik weltweit noch eine Rolle spiele. Außerdem sei das globale Diesel-Kompetenzzentrum der Marke in Rüsselsheim.