Studie: Gebrauchte Elektroautos behalten hohe Batterieleistung

Das schwedische Autoportal Kvdbil hat Daten zur Batterieleistung von über 1.300 gebrauchten Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen ausgewertet. Ziel war es herauszufinden, welche Fabrikate über die Zeit die beste Batteriekondition aufweisen. Das Ergebnis zeigt: Die Batterien vieler gebrauchter Elektroautos sind in einem überraschend guten Zustand – deutlich besser, als oft angenommen wird.

Kia schneidet in der Auswertung am besten ab. Das südkoreanische Unternehmen führt sowohl die Liste der Elektroautos als auch die der Plug-in-Hybride an. Mehrere Modelle von Kia zeigen sehr hohe Werte des sogenannten „State of Health“ (SoH), der den allgemeinen Gesundheitszustand eines Akkupacks beschreibt. Teslas Model Y gehört ebenfalls zur Spitzengruppe bei den Elektroautos. Volvo ist mit einem Modell unter den E-Autos und zwei unter den Plug-in-Hybriden vertreten.

Die Untersuchung zeigt insgesamt ein positives Bild. Acht von zehn getesteten Fahrzeugen (79 %) erreichen im Bewertungssystem von Kvdbil die Höchstnote. Das entspricht einer Batterieleistung von über 90 Prozent SoH.

Laut Testleiter Martin Reinholdsson ist das Ergebnis ein klarer Beweis für die Langlebigkeit moderner Antriebssysteme: „Die Degradation einer Autobatterie erfolgt dank fortschrittlicher Technologie und intelligentem Design, einschließlich der Kühlung der Batteriezellen, langsam.“ Das widerlege den Mythos, dass gebrauchte E-Auto-Batterien nicht lange halten. Selbst nach einigen Jahren der Nutzung hätten die meisten Batterien noch viel zu bieten.

Ladegewohnheiten können Batterieleben verlängern

Die verbleibende Leistungsfähigkeit von Elektroauto-Batterien lasse sich von den Fahrern durch gute Ladegewohnheiten beeinflussen, erklären die Studienautoren. Um die Lebensdauer zu verlängern, sollte der Ladezustand im Alltag zwischen 20 und 80 Prozent liegen. Eine 100-Prozent-Ladung empfehle sich nur kurz vor längeren Fahrten. Extreme Temperaturen seien zu vermeiden – bei Hitze sollte das Fahrzeug kühl geparkt, bei Kälte vorgeheizt und an die Steckdose angeschlossen werden. Eine Batterievorkonditionierung sei hilfreich.

Schnellladen sollte nur bei Bedarf genutzt werden, nicht regelmäßig und nicht bei kalter Batterie, heißt es weiter. Das Auto sollte weder vollständig geladen noch komplett entladen über längere Zeit stehen. Für längere Standzeiten seien 40 bis 60 Prozent Ladezustand ideal. Empfehlenswert sei zudem ein Ladelimit von 80 Prozent via Software, den Ladevorgang zeitlich zu planen und die Fahrzeugsoftware stets aktuell zu halten.

„Unsere Tests zeigen, dass die Reichweite der Autos mit der Zeit nur sehr gering abnimmt. Dennoch sollte man sich nicht ausschließlich auf die WLTP-Daten der Autohersteller verlassen. Für alle, die ein gebrauchtes Elektroauto kaufen möchten, ist dies ein klares Signal: Sie erhalten ein Auto, das Leistung und Reichweite bietet und langfristig hält“, sagt Testleiter Reinholdsson abschließend.

Die Automarken mit der laut Kvdbil besten gebrauchten Batterie

Kia Audi Opel Tesla Mercedes Peugeot Volvo BMW VW Skoda

Die Elektroautos mit der besten gebrauchten Batterie

Kia EV6 Kia e-Niro Tesla Model Y Opel Mokka-e Mazda MX-30 Audi Q4 e-tron Fiat 500e Volvo XC40 Recharge Citroën e-C4 VW ID 4

Die Plug-in-Hybride mit der am besten gebrauchten Batterie