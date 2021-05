Ab sofort steht Audis neues Elektroauto e-tron GT bei den Händlern in Europa zum Verkauf bereit. Der batteriebetriebene Gran Turismo ist in zwei Modellen erhältlich, in beiden Fällen mit Allradantrieb. Als Audi e-tron GT quattro (Titelbild) kostet er in Deutschland ab 99.800 Euro. Der RS e-tron GT steht ab 138.200 Euro in der Preisliste.

Für Vortrieb sorgen stets jeweils ein E-Motor an der vorderen und einer an der hinteren Achse. Beim e-tron GT quattro erzeugt der Allradantrieb 350 kW (476 PS) und 630 Nm Drehmoment, beim RS e-tron GT sind es 440 kW (598 PS) und 830 Nm. Die Batterie ermöglicht mit 84 kWh Netto-Energieinhalt Reichweiten bis zu 488 Kilometer. An öffentlichen DC-Schnellladesäulen lässt sich Strom für etwa 100 Kilometer in fünf Minuten in die Akkus pressen. Langsameres AC-Laden erfolgt serienmäßig mit bis zu 11 kW Leistung, demnächst sollen optional 22 kW angeboten werden.

Der RS e-tron GT ist das neue elektrische Topmodell von Audi, er sprintet in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht 250 km/h. Sein Fahrwerk umfasst eine adaptive Dreikammer-Luftfederung und eine elektronisch geregelte Differenzialsperre an der Hinterachse. „Eine Beschichtung aus Wolframcarbid auf den Scheiben steigert die Performance der Bremsanlage weiter, der e-tron-Sportsound setzt das technische Gesamtkunstwerk akustisch in Szene“, wirbt Audi. All diese Features sind auch für den e-tron GT quattro erhältlich. Für beide Modelle gibt es auf Wunsch Räder bis 21 Zoll Durchmesser, eine Allradlenkung, Matrix LED-Scheinwerfer mit „Laserlicht“ sowie Sitzbezüge mit hohem Rezyklat-Anteil.

Im Innenraum der e-tron-GT-Modelle sind vorne Fahrer und Beifahrer durch eine breite Mittelkonsole voneinander getrennt und sitzen sportlich-tief. Die Fondsitze stellen laut Audi Erwachsenen genug Platz zur Verfügung. Im lederfreien Interieur finden sich auch das „Virtual Cockpit Plus“ (12,3 Zoll) und ein MMI-Touchdisplay (10,1 Zoll), dazu kommt Sprachbedienung mit Online-Anbindung. Gegen Aufpreis ist ein Head-up-Display verfügbar. Die Navigation unterstützt den Fahrer mit e-tron-spezifischen Funktionen, etwa einem Routenplaner zur Berechnung der schnellsten Route mit möglichst kurzen Ladestopps. Als Gepäckraum gibt es im Heck bis zu 405 Liter Volumen (366 Liter beim RS-Modell).