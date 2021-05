Bei der Auswahl von Verkehrsmitteln stehen für die Deutschen laut einer Umfrage der HUK-Coburg derzeit die Kriterien Kosten, Schnelligkeit und Flexibilität mit weitem Abstand vor allen anderen. Eine Mehrheit der Bevölkerung fordert demnach an erster Stelle von Mobilitätskonzepten für die Zukunft, dass Mobilität bezahlbar wird für breite Bevölkerungskreise und die Kosten für Mobilität insgesamt sinken. Diese Ziele wurden in Summe zu über 50 Prozent häufiger genannt als etwa CO2-Neutralität oder mehr Verkehrssicherheit auf den Rangplätzen drei und vier.

Rund jeder zweite Deutsche befürchtet der Umfrage nach als größte Gefahr künftiger Konzepte steigende Kosten für Mobilität. Nur 27 Prozent Nennung bekommt bundesweit dagegen ein zu geringer Umweltschutz als zweitgrößte Sorge. „Die Mobilitätskosten, von der Bahn über Kraftstoff bis hin zum öffentlichen Nahverkehr, sind in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegen. Als marktführender Kfz-Versicherer beobachten wir das ebenfalls bei der Höhe von Kfz-Schadenkosten“, sagt Jörg Rheinländer, Vorstand bei der HUK-Coburg. „Wenn jetzt, nach den Corona-Erfahrungen, die Menschen endlich sinkende Kosten für ihre Mobilität einfordern, muss sich das auch in Konzepten für die Zukunft widerspiegeln.“

Bei mehr als jedem vierten Befragten in Deutschland hat sich durch die Coronavirus-Erfahrungen die Einstellung bei der Auswahl von Verkehrsmitteln verändert. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ist es sogar im Schnitt jeder Dritte. „Ich hätte vor der Corona-Erfahrung nicht erwartet, dass ein Auto für mich einen solchen Wert als Verkehrsmittel einmal haben könnte“ – das sagen jetzt nirgends so viele wie in Berlin. „Ich hatte vor der Corona-Zeit beabsichtigt, das Auto weniger zu nutzen, das mache ich jetzt aber nicht.“ Diese Aussage ist nun bundesweit am häufigsten in Bremen zu hören, gefolgt von Berlin. Gleichzeitig trägt offenbar der Hygiene-Aspekt zu einer Renaissance des Autos gegenüber Bus und Bahn bei. So zählt etwa für die in der HUK-Coburg-Studie befragten Frauen heute bei der Auswahl eines Verkehrsmittels eine gute Hygiene-Situation schon mehr als doppelt so viel wie beispielsweise die CO2-Neutralität der Fahrt.

Gefragt, welche Fortbewegungsmittel die Ansprüche der Bundesbürger heute in Summe am besten erfüllen, nannten drei Viertel (73 %) das Auto oder ein Elektroauto. Und gefragt, was wohl in Zukunft Ihr ideales Fortbewegungsmittel sein wird, nannte wieder ein ähnlich großer Anteil das Automobil (69 %). Die Bahn kam in Bezug auf die heutige Situation und auch in Zukunft auf lediglich rund 16 Prozent, Busse auf zehn Prozent.

Elektroauto kann „Game Changer“ werden

Laut der Umfrage kommt bereits für fast jeden sechsten Deutschen „grundsätzlich beim Autokauf nur noch ein E-Auto in Frage“. In Hamburg und Berlin sagte das jeder Fünfte. „Das Elektroauto kann damit zum Game-Changer in der Mobilitätsdiskussion werden. Denn es schafft die Verbindung zwischen der unverzichtbaren Rolle des Autos gerade außerhalb der Städte und mehr Umweltschutz. Bei Zukunftskonzepten für Mobilität sollte das stärker berücksichtigt werden“, meint HUK-Coburg-Vorstand Rheinländer.

Sieben von zehn Personen in Deutschland erklärten in der Mobilitätsstudie, dass ein Auto im Haushalt für sie aus beruflichen oder privaten Gründen unverzichtbar ist. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sind es nur die Hälfte. Hierin liegt ein Spannungsverhältnis, wie die Studie belegt: Befragte außerhalb von Großstädten ab 500.000 Einwohnern sehen in einem Elektroauto heute schon doppelt so häufig wie Befragte in den Großstädten ein ideales Fortbewegungsmittel. Aus ihrer Sicht kann sich die Position des E-Autos als ideales Verkehrsmittel in den nächsten fünf Jahren nochmals verdoppeln.

Der Studie zufolge sieht jeder Vierte in Deutschland die „einseitige Forschung“ und „öffentliche Bevormundung“ als mit die größten Gefahren künftiger Mobilitätskonzepte. Ein Viertel der Befragten sagte: „Ich empfinde eine Verteufelung des Autos, die meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist.“ Fast jeder Zweite glaubt, dass auch in Zukunft „das Auto nicht seine bisherige Bedeutung verliert“. Jeder fünfte Befragte beklagte, dass sich bisherige Mobilitätskonzepte für die Zukunft „zu einseitig nur auf Städte konzentrieren“.

„Die Studienergebnisse zeigen, dass die Debatten um die Zukunft der Mobilität und insbesondere des Autofahrens innovativer und mit weniger Scheuklappen geführt werden müssen“, resümiert Rheinländer. Beispielhaft stehe dafür ein weiteres Studienergebnis: Mehr Deutsche lehnten es ab, sich in ein autonom fahrendes Auto zu setzen, als etwa in einen Hyperloop oder in ein Flugtaxi.