Der baden-württembergische Energieversorger Energie Calw hat 2019 mit „Deer“ in seinem Heimatstandort ein Carsharing-Unternehmen ins Leben gerufen. Weitere Standorte im ländlichen Raum als Ergänzung zum ÖPNV folgten. Seit Mai verfügt Deer auch über mehrere Standorte in Großstädten von Baden-Württemberg, die zusammen mit der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW) in zentral gelegenen Parkhäusern realisiert werden.

Die Deer-Kunden können ohne Parkplatzsuche und zusätzliche Parkgebühren mit der in allen Fahrzeugen hinterlegten Deer-Karte in die Parkhäuser einfahren und einen der vorhandenen „e-Parken“-Plätze nutzen. In jedem Parkhaus stehen zudem Deer-Fahrzeuge zur Verfügung, um die Fahrt zu beginnen. „Deer verbindet somit zum einen den ländlichen mit dem urbanen Raum und sorgt zum anderen für die Möglichkeit, von einer Großstadt in die andere zu fahren“, so die Betreiber.

Die ersten Standorte von Deer in größeren Städten sind in Stuttgart, Karlsruhe und Heidelberg. Demnächst sollen Mannheim und weitere Großstädte folgen. In Stuttgart sind drei Parkhäuser eingebunden: Das Parkhaus Hofdienergarage in der Schellingstraße 25B, die Parkgarage Landesbibliothek in der Konrad–Adenauer–Str. 10 und die Parkgarage Tivoli in der Seidenstraße 23. In Karlsruhe stehen Fahrzeuge und Stellplätze in der Parkgarage Am Schlossplatz und in der Parkgarage Waldhornstraße zur Verfügung. In Heidelberg ist Deer in der Parkgarage P 15 Klinikum Bergheim in der Thibautstraße 1a stationiert. In Mannheim soll in Kürze die Parkgarage Uni–Mensa Schloss in der Bismarckstraße hinzustoßen.

Bezahlt wird der Deer-Service nach Zeittarif: Entweder 6,50 Euro pro Stunde, 39,90 Euro pro Tag oder 74,90 für das ganze Wochenende, wobei eine Preisautomatik den für die Kunden günstigsten Tarif wählt. Zugänglich ist das Angebot nach einer einmaligen Registrierung via Smartphone-App. Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freigeschaltet, die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.

Seit dem 01. September 2020 bietet Deer darüber hinaus eine Station am Flughafen Stuttgart an. Im Parkhaus P14 auf Ebene 3 stehen den Kunden vier Parkplätze zur Verfügung, über die sie direkt ins Terminal gelangen. Für die Fahrt zum oder vom Flughafen werden zusätzlich 20,00 Euro auf den gebuchten Stunden- oder Tagestarif innerhalb von 24 Stunden berechnet. So kann für die einmalige Zahlung der Flughafengebühr eine Buchung am Flughafen gestartet und wieder beendet werden. Auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gibt es eine Deer-Station.

Wie viele Stellplätze und Elektroautos pro Standort bereitstehen, spezifiziert Deer nicht. In einer Mitteilung zum Start vor zwei Jahren hieß es, dass bis 2022 überall im Land 500 Stromer verfügbar sein sollen. Die zunächst angeschafften Modelle vom Typ Renault ZOE und VW e-Golf wurden mittlerweile um weitere Fabrikate ergänzt, darunter der e-up! und ID.3 von VW sowie der BMW i3.