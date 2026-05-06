Trotz steigender Spritpreise: Nachfrage nach Elektro-Mietwagen gering

Die durch den Iran-Konflikt steigenden Spritpreise führen bei Autovermietern bislang nicht zu einer spürbar höheren Nachfrage nach Elektroautos. Weder internationale noch mittelständische Mobilitätsanbieter verzeichnen nach eigenen Angaben ein gestiegenes Interesse an batterieelektrischen Fahrzeugen in der Kurzzeitmiete. Von einem Boom bei E-Auto-Anmietungen ist in diesem Segment nichts zu erkennen, berichtet die Automobilwoche.
Matthias Krohn, Präsident des Bundesverbands der Autovermieter Deutschlands und Geschäftsführer der Autovermietung Wucherpfennig, sagte dem Branchenportal: „Wir spüren derzeit keine signifikant verstärkte Nachfrage.“ Im Tagesgeschäft sei weiterhin eine deutliche Zurückhaltung zu beobachten. Wenn Interesse an Stromern bestehe, dann gehe es meist um Anmietungen über mehrere Monate.
Krohn verwies darauf, dass der aktuelle Konflikt möglicherweise Vorzieheffekte bei Menschen auslösen könne, die die Beschaffung eines E-Autos ohnehin geplant hatten, und zusätzlich einen Impuls geben könne. Nachhaltig wird diese Veränderung seiner Einschätzung nach jedoch nicht sein. Zuvor hatte der Autohandel von einem gestiegenen Interesse an Elektroautos in den vergangenen Wochen berichtet. Nach Angaben von Autoscout24 legte die Nachfrage nach E-Gebrauchten im vergangenen Monat um 39 Prozent zu.
Auch internationale Vermieter melden keine deutliche Veränderung. Sixt erklärte laut der Automobilwoche, weder in Europa noch in den USA eine signifikante Veränderung der Nachfrage nach E-Auto-Anmietungen festzustellen. Die Nachfrage nach rein batterieelektrischen Fahrzeugen bleibe weiterhin sehr gering, bei Langzeitmieten liege sie etwas höher.
Bei Europcar wird das E-Angebot nach Unternehmensangaben verstärkt von Geschäftskunden genutzt, während es bei Privatkunden noch nicht angekommen ist. Eine Sprecherin von Europcar Deutschland sagte der Automobilwoche , die Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität steige aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen grundsätzlich. Zugleich sehen Vermieter praktische Hürden: Bei kurzen Anmietungen wollten sich Nutzer in der Regel nicht lange mit dem Laden und den Bedingungen dafür beschäftigen.
Hinzu kommt Kritik an den Rahmenbedingungen an Verkehrsknotenpunkten. Sixt-Finanzchef Franz Weinberger sieht Hubs wie Flughäfen und Bahnhöfe als Problem, weil dort in der Regel nicht nur Ladeinfrastruktur, sondern auch Elektrizität fehle. Als Beispiel führte er einen Flughafen mit einer Vermietflotte von insgesamt 14.000 Fahrzeugen an, der bis 2030 nur mit zwölf Schnellladesäulen ausgerüstet werden solle, und bezeichnet das als absurd.
Kommentare
Justin Case meint
Tarifdschungel, Roaming, Wucher, Zugangshürden (App, Karten) machen den Einstieg neben der fehlenden Kompetenz der Vermieter maximal schwer.
Wären alle Schnelladeparks ad hoc, transparent und ohne Wucherpreise zugänglich, gäbe es dieses Problem nicht.
Frieder Grone meint
Wer noch keine Elektromobilitätserfahrung hat, dem würde ich auch davon abraten, diese ausgerechnet „auf die Schnelle“ mit einem Mietwagen erwerben zu wollen. Das sage ich als ausgesprochener und erfahrener BEV-Kenner seit Jahren.
Beim Mietwagen will man problemlos und ohne Nachdenken von A nach B kommen. Vor allem bei Kurzzeitmiete, etwa Geschäftsreise oder Weg zum Urlaubsort.
Elektromobilitätserfahrung erfordert aber für die meisten Einsteiger etwas Muße und ohne Zeitdruck das Ganze. Also lieber mal paar Tage und „with no hassle“ zum Auftakt. Sonst kann alles nach hinten losgehen.
Achim Puto meint
Definitiv. Ich habe im Bekanntenkreis einige Ehepaare, die haben für eine Urlaubsreise (1000 km +) erstmals ein BEV gemietet und hatten vorher keine BEV-Erfahrung. Ergebnis: „Nie wieder“, vor allem von Seiten der Ehefrau und damit auch ein privater eWagenkauf um Jahre zurückgeworfen oder auf die Unendlichkeit verschoben.
M. meint
Wenn es um „schnell von A nach B“ geht, raten Insider sogar in Norwegen von BEV ab. Auch dort geht es natürlich nicht primär um das Auto, sondern um die Ladeinfrastruktur und einen Tarifdschungel, der erst durchschaut werden muss – dazu nimmt man keinen Urlaub.
Aber man kann Autovermietungen trotzdem nutzen, um BEVs ohne Zeitdruck besser kennenzulernen, und so wird das bei dieser Autovermietung scheinbar auch genutzt. Wenn man das Auto mal einen Monat im Alltag ausprobiert hat, seinen eigenen Reichweitenbedarf und die Lademöglichkeiten kennt, dann kann man besser einschätzen, ob das passt oder nicht.
Bus meint
So einfach ist das auch gar nicht. Erstmal muss man einen Vermieter finden der überhaupt ein E-Auto hat. In 5 Minuten Fußweg von mir gibt es eine Hertz-Station. Dort gäbe es beispielsweise aber kein E-Auto. Ich müsste also erstmal irgendwohin fahren um das Auto zu holen, was natürlich den Widerstand ein E-Auto zu nehmen deutlich erhöht.
Dann das Thema Ladekarte. Es ist in Deutschland sehr blöd nur selten Laden zu müssen, da die Tarife dafür doch sehr teuer sind. Wer ein E-Auto hat, hat ja meist einen Tarif mit monatlicher Grundgebühr und lädt dann ziemlich preiswert. Wenn ich ein Auto miete habe ich einen solchen Tarif aber nicht. Letztendlich wird man also auch nicht wirklich günstiger sein als mit dem Verbrenner, wenn man an den Ladestationen den adHoc-Preis bezahlen muss.
Hier muss sich also noch einiges tun bei den Vermietern, damit es für die Kunden attraktiv ist ein E-Auto zu nehmen.
F. K. Fast meint
Wurde Next Move befragt?
Matthias meint
Früher habe ich öfters E-Autos per Carsharing angemietet, oder versucht anzumieten, aber einige der Anbieter haben ihre Dienste eingestellt oder so „verschlimmbessert“ dass ich seither davon abgeschreckt werde. Deer etwa hat nach Umstellung der App meine früheren Buchungen vergessen und hält mich nun für einen Neukunden der, obwohl nichts gemietet, immer wieder seinen Führerschein überprüfen lassen soll nur um in die App schauen zu dürfen in der es nichts mehr zu sehen gibt. Früher wurde darin angezeigt welche Autos wann an einem Standort verfügbar waren, heute muss man eine Anfrage stellen, dann schaut wohl jemand nach und gibt Bescheid. Nein Danke, bin kein Bittsteller und auch kein Terminlotteriespieler.
M3P_2024 meint
Vielleicht kann man mal ein anderes Bildmaterial verwenden und nicht dauernd Werbung für einen Anbieter machen der über Elektromobilität in erster Linie jammert statt macht.
Ich hatte bei dem Anbieter zuletzt in 2024 „nur durch quängeln“ die Möglichkeit doch noch ein Tesla zu Testzwecken zu erhalten, mittlerweile dürften diese Fahrzeuge schon längst komplett ausgeflottet sein – und das elektrisch Angebot auch sonst eher dürftig bis sehr schwach, insbesondere im direkten Vergleich mit Europcar.
David meint
Du hast völlig recht, man hätte keinen Tesla zeigen sollen. Ich hätte allerdings ein anderes Argument: mit 0,7 % Marktanteil ist diese Marke einfach nicht mehr repräsentativ.
MK meint
@M3P_2024:
Entspricht auch genau meiner Erfahrung…ich habe bei Sixt noch nie ein Elektroauto bekommen.
Und die Leute, die ein eAuto suchen, sprechen ja nicht Hr. Weinberger von Sixt an, sondern gucken auf der Website. Tue ich das, werden mir bei der nächstgelegenen Sixt-Station 28 Fahrzeuge angeboten…alles Verbrenner. eAuto: Fehlanzeige. Bis zur nächsten Station von Sixt mit einem eAuto sind es rund 100 km…und wenn ich einen Mietwagen brauche, fahre ich ja keine 100 km mit was auch immer dorthin, um den abzuholen…
FunFact: Besagte Station bei mir in der Nähe ist übrigens auf einem eigenen Grundstück mit Freiflächenparkplatz und eigenem Gebäude ohne weitere Parteien direkt am Zugang zu einem großen Gewerbegebiet (die nächsten Shell-Schnelllader sind 200 m von der Sixt-Mietstation entfernt), die nächstgelegene Station, wo ich von Sixt ein eAuto bekommen könnte, ist der vermutlich hier im Artikel angesprochene Flughafen (der zwar aktuell nur wenig Ladesäulenzubau verspricht, aber halt, weil auch schon genügend nicht ausgelastete existieren).
Fazit also: Die Stationen, die laut Sixt Hinderungsgrund für eMobilität sind, bieten eAutos an, während bei denen, wo Sixt freie Hand hätte (und es genügend Schnelllader in nächster Nähe gibt), eAutos offensichtlich nicht vorgesehen sind.