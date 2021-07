Die E-Mobilität stellt auch an Reifen veränderte Anforderungen. Sie sollen leicht rollen, um größere Reichweiten mit einer Batterieladung zu ermöglichen. Deshalb rüsten die Autohersteller ihre E-Modelle mit Pneus aus, die speziell auf niedrigen Rollwiderstand optimiert sind. Solche Reifen empfehlen die Experten von TÜV SÜD auch bei Ersatzbedarf.

Manche Elektrofahrzeuge kamen oder kommen auf auffallend schmalen und großen Rädern daher. Inzwischen geht nach Erkenntnissen des TÜV SÜD der Trend aber auch hier, wie bei Autos mit Verbrennungsmotoren, hin zu üblichen Größen. Das gelte besonders für Hybridmodelle. Doch auch diese eher wieder breiteren Reifen seien zumeist speziell für den Einsatz mit elektrischem Antrieb und entsprechender Reichweite optimiert. „Vor allem Besitzer reiner Elektroautos sind gut beraten, wenn sie beim Neukauf von Reifen wieder auf die entsprechenden Typen der Erstausrüstung zurückgreifen“, sagt Lars Netsch, Reifenexperte beim TÜV SÜD. „Auf diese Weise tritt auch kein Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Umweltverträglichkeit auf.“

Äußerlich unterscheiden sich Reifen für Elektroautos kaum von denen, die für Verbrenner ausgelegt sind. Eher selten sind laut dem TÜV SÜD Erweiterungen der Bezeichnung, wobei der Buchstabe „E“ oder ein Zusatz wie „Elect“ dann zumeist eine Rolle spiele. Ansonsten verstecke sich die spezielle Eignung oft hinter Markierungen, wie sie schon bisher für speziell nach Herstelleranforderungen produzierte Reifen üblich sind. „Eine gute Beratung beim Reifenhandel oder in der Fachwerkstatt ist daher sehr wichtig“, so Netsch.

Jenseits der Empfehlung gebe es allerdings keine gesetzlich definierte Pflicht, die speziell für E-Autos entwickelten Gummis oder die ab Werk montierten wieder zu kaufen. „Solange es eine zugelassene und bauartgenehmigte Dimension ist, die Tragfähigkeit ausreicht und die Höchstgeschwindigkeit stimmt, sind jedes Fabrikat und jeder Typ erlaubt“, erklärt der Experte. Winterreifen dürften unter bestimmten Voraussetzungen sogar mit einem niedrigeren sogenannten Geschwindigkeitsindex gefahren werden.

Entwicklung schreitet voran

Vor allem in der Stadt und beim gemäßigt schnellen Überlandverkehr haben die E-Reifen-Typen dem TÜV SÜD zufolge eindeutig Vorteile. Der niedrigere Rollwiderstand könne hier nach Angaben der Reifenhersteller eine bis zu acht Prozent größere Reichweite bringen. Auch an einem weiteren Kriterium arbeiten die Entwickler. „E-Reifen sollen leiser abrollen“, berichtet Netsch. „Das ist der Tatsache geschuldet, dass Elektroautos weniger Schall erzeugen als solche mit Verbrennungsmotor“. Abrollgeräusche würden im Innenraum und in der Umgebung folglich störender empfunden. Allerdings bestehe zwischen Innen- und Außengeräusch nur ein loser Zusammenhang. Minderungen im Cockpit würden oft nur durch zusätzliche technische Maßnahmen im Inneren der Reifen erreicht. Daneben müssten die Reifen in der Regel auch hohe Lasten tragen. E-Autos seien zumeist schwerer als entsprechende Modelle mit Verbrennern. Derzeit kämen sogenannte High-Load-Reifen auf den Markt, die speziell für Autos wie schwere Hybrid-SUV entwickelt wurden und jetzt auch in den technischen Normen standardisiert seien.

Reine Winterreifen in spezieller Elektro-Auslegung sind noch selten, wobei die Industrie laut dem TÜV Nord an der Weiterentwicklung arbeitet. Etwas anders sehe es bei Ganzjahresreifen aus, was den Trend zu dieser Art der Bereifung möglicherweise verstärke. Einige Autohersteller würden sie bereits serienmäßig ab Werk montieren. Bei der Entscheidung für oder wider gebe es dieselben Kriterien wie für alle Autos: „Wenn auf Kompromisse verzichtet werden soll, sind getrennte Reifen für Sommer und Winter optimal“, so Netsch. „Ganzjahrestypen haben in den vergangenen Jahren allerdings deutlich an Performance gewonnen, sodass sie je nach Gegend und Nutzungsprofil inzwischen eine gute Alternative darstellen.“

Viele E-Auto-Besitzer bemerken eine schnellere Abnutzung der Reifen. Dafür ist das bei niedrigen Drehzahlen hohe Drehmoment beim Anfahren und Beschleunigen verantwortlich. Auch gehen manche Modelle sofort in die Rekuperation, wenn der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt. Diese gewollte Energierückgewinnung erzeugt eine Bremswirkung, die ebenfalls für mehr Verschleiß sorgt. Deshalb rät der Experte vom TÜV SÜD dazu, häufiger einen Blick auf die Profiltiefe zu werfen. „Das gilt besonders beim Fahren mit Ganzjahresreifen. Dabei entfällt ja das zweimalige Umstecken pro Jahr, bei dem der Zustand der Pneus zwangsläufig ins Auge fällt“, betont Netsch.