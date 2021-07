Beim Ziehen von Anhängern auf steilen Passagen mit schwerem Gepäck oder auf längeren Autobahnetappen mit hoher Geschwindigkeit sinkt der Ladestand von Elektroauto-Batterien rapide. Da fast alle Elektroautos nur einen Vorwärtsgang haben, könne in solchen Situationen ein mehrstufiges Getriebe effizienter arbeiten, erklärt der deutsche Autozulieferer Bosch. Das zeige ein von dem Unternehmen mit einem stufenlosen Automatikgetriebe mit Schubgliederband ausgestattetes Testfahrzeug.

Das CVT4EV (CVT = Continuously Variable Transmission) genannte Getriebe steigere die Effizienz um bis zu vier Prozent. Es sorge je nach Auslegung für mehr Drehmoment im Zugbetrieb, eine bessere Beschleunigung oder eine höhere Endgeschwindigkeit. „Das CVT4EV erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen“, sagt Gert-Jan van Spijk, der verantwortliche Entwicklungsleiter bei Bosch. Gleichzeitig bleibe der hohe Fahrkomfort von E-Fahrzeugen erhalten, da das Getriebe die Übersetzung stufenlos ohne Zugkraftunterbrechung anpasse.

Die stufenlose Übersetzung des CVT4EV sorgt laut den Entwicklern für ein stets optimales Verhältnis von Effizienz und Leistung. Hierfür könne das System Drehzahl und Drehmoment des Elektromotors frei steuern. Bei geringer Geschwindigkeit verbessere eine kleinere Übersetzung das Beschleunigungsvermögen sowie die Fahreigenschaften am Berg, während eine größere Übersetzung bei höherem Tempo Effizienz und Höchstgeschwindigkeit steigere. Darüber hinaus stehe ein höheres Drehmoment für die Zugkraft oder Fahrten im Gelände zur Verfügung. Das ganze gelinge bei geringerem Energieverbrauch, was das CVT4EV vor allem bei konstanten Geschwindigkeiten ermögliche.

Aufgrund der niedrigeren Drehzahl- und Drehmomentanforderungen könne ein günstigerer und kompakterer Elektromotor bei gleicher oder sogar höherer Leistung eingesetzt werden, so Bosch. Wahlweise lasse sich mit demselben Motor eine höhere Reichweite erzielen. Damit könnten Hersteller von Elektrofahrzeugen Batteriekapazität und Reichweite optimal austarieren.

Breites Anwendungsgebiet

Der von Bosch konzipierte Antriebsstrang besteht aus einem CVT4EV-Modul, Inverter, Elektromotor und Achsantrieb mit einer an das Fahrzeug angepassten Übersetzung. Er eignet sich dem Unternehmen zufolge für ein breites Anwendungsgebiet, vom leichten Nutzfahrzeug bis zur Mittelklasse und auch für Sportwagen. Da sich die Antriebe oftmals durch individuelle Software an die jeweiligen Einsatzgebiete anpassen ließen, könne die Zahl der Hardware-Varianten reduziert werden. Dies senke die Kosten sowohl in der Entwicklung als auch in der Produktion. Der Einsatz von CVT4EV ermögliche zudem verschiedene Fahrmodi für unterschiedliche Fahrzeugtypen. Hersteller könnten so in allen Fahrzeugklassen ein markentypisches Fahrverhalten bieten und sich dadurch vom Wettbewerb abheben.

Im Vergleich zu alternativen mehrstufigen Lösungen für Elektrofahrzeuge erhöhe das CVT4EV die verfügbaren Drehmomente und Drehzahlen an den Rädern weiter und gewährleiste zudem ein komplett weiches Schalten ohne Schaltrucke – „ein Muss für jedes Elektrofahrzeug“, so Bosch. Zusätzlich reduziere die größere Spreizung des stufenlosen Getriebes die Drehzahl des Elektromotors, was für ein noch ruhigeres und komfortableres Fahrerlebnis sorge.