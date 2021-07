Der neue Opel Grandland ist ab sofort bestellbar. Das auch wieder als Teilzeit-Stromer erhältliche Kompakt-SUV kommt im neuen Design samt „Opel Vizor“ aus dem Werk. Die Preise beginnen bei 27.250 Euro, Plug-in-Hybridantrieb kostet ab 44.290 Euro. Die ersten produzierten Modelle sollen ab Spätherbst zu den Kunden rollen.

Zu Serienausstattung des Grandland zählen ein Fronkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- und Müdigkeitserkennung sowie ein Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Tempobegrenzer. Auch ein automatischer Parkassistent, eine Rückfahrkamera und ein Toter-Winkel-Warner sind bereits zum Einstiegspreis an Bord.

Außen fallen das neue Markengesicht Opel Vizor sowie – variantenabhängig – in Wagenfarbe lackierte Radhausverkleidungen ins Auge. Innen kombiniert das volldigitale „Pure Panel“-Cockpit in der Einstiegsversion ein sieben Zoll großes Fahrerinfodisplay mit einem gleich großen Farb-Touchscreen in der Mittelkonsole. Für die Smartphone-Einbindung werden Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, optional gibt es ein 12-Zoll-Fahrerinfodisplay plus 10-Zoll-Farb-Touchscreen.

Wer auch rein elektrisch unterwegs sein will, kann sich für eine der beiden Plug-in-Hybrid-Varianten entscheiden. Der frontgetriebene Grandland Hybrid bietet eine Systemleistung von 165 kW/224 PS und ein maximales Drehmoment von 360 Newtonmeter. Der 1,6‑Liter-Vierzylinder leistet 133 kW/180 PS, der E‑Motor steuert 81,2 kW/110 PS bei. Über eine Achtstufen-Automatik wird die Kraft auf die Vorderachse geschickt. So beschleunigt der Plug-in-Hybrid in 8,9 Sekunden von null auf Hundert, maximal sind 225 km/h möglich.

In der Allrad-Variante mit einem zusätzlichen Elektromotor (83 kW/113 PS) an der Hinterachse bietet der Grandland Hybrid4 eine Systemleistung von 221 kW/300 PS und 520 Newtonmeter maximales Drehmoment. Von 0 auf 100 km/h geht es in 6,1 Sekunden und weiter bis 235 km/h Spitze. Fahrer des Grandland Hybrid4 können zwischen vier Fahrmodi wählen: Elektro, Hybrid, Allrad und Sport. Im Hybrid-Modus fährt das kompakte SUV in beiden Varianten automatisch in der jeweils effizientesten Antriebsweise.

Rein elektrisch sind mit der verbauten 13,2-kWh-Lithium-Ionen-Fahrbatterie 65 Kilometer möglich. Der Kraftstoffverbrauch des Grandland Hybrid wird gemäß WLTP mit kombiniert 1,8 bis 1,3 l/100 km angegeben, die CO2-Emission mit 41 bis 29 g/km. Beim Grandland Hybrid4 sind es 1,7 bis 1,2 l/100 km und 39 bis 28 g/km. Den Stromverbrauch weist Opel noch nicht aus.