Porsche meldet einen neuen Auslieferungsrekord für das erste Halbjahr: Der Sportwagenbauer hat in den ersten sechs Monaten des Jahres weltweit 153.656 Fahrzeuge ausgeliefert und damit ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Die deutlich gestiegene Nachfrage erstreckte sich über alle Modellreihen und weltweiten Vertriebsregionen. Insbesondere das Interesse an den Elektroautos der Marke nimmt weiter zu.

Erfolgreichstes Porsche-Modell war das große SUV Cayenne mit 44.050 ausgelieferten Einheiten – zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Auf Platz zwei steht das Kompakt-SUV Macan, das im ersten Halbjahr 43.618 Kunden entgegennahmen – ein Plus von 27 Prozent. Einen besonderen Erfolg konnte das mittlerweile neben der Sportlimousine auch als Shooting Brake erhältliche Elektroauto Taycan verbuchen: Mit 19.822 Fahrzeugauslieferungen liegt die Baureihe nach dem ersten Halbjahr nur knapp unter dem Gesamtjahresniveau von 2020. Damit bewege sich das jüngste Mitglied der Modellpallette auf Augenhöhe mit der Sportwagenikone 911, die 20.611 Mal (+22 %) ausgeliefert wurde, betonte Porsche. Von den kompakten Sportwagen-Modellen 718 Boxster und 718 Cayman gingen 11.922 Einheiten in Kundenhand (+33 %). Bei der großen Limousine Panamera waren es 13.633 Fahrzeuge (+6 %).

„Die hohe Nachfrage nach unseren Sportwagen freut uns sehr – der Anstieg unserer Auslieferungen im ersten Halbjahr liegt über dem des Gesamtmarktes“, sagte Vertriebsvorstand Detlev von Platen. „In allen Regionen wächst die Elektrifizierungsrate. Diese Entwicklung bestätigt unseren Weg, den wir mit unserer Antriebsstrategie eingeschlagen haben. In Europa liefern wir schon heute rund 40 Prozent unserer Autos mit Elektromotor aus – als reines Elektrofahrzeug oder Plug-in Hybrid.“

Innerhalb der Märkte brachten die USA mit einem Plus von 50 Prozent ein besonders starkes Wachstum für Porsche, 36.326 Fahrzeuge wurden dort ausgeliefert. Der größte Einzelmarkt bleibt China, wo im ersten Halbjahr 48.654 Kunden ein Auto der Zuffenhausener entgegennahmen. Damit konnte der Sportwagenhersteller in der Volksrepublik ein Plus von 23 Prozent erreichen.

Die Auslieferungen in Asien-Pazifik, Afrika und Nahost stiegen insgesamt um ein Viertel: 69.198 Sportwagen gingen dort in Kundenhand über. Auch in Europa konnte sich Porsche bei 40.435 ausgelieferten Einheiten um 25 Prozent steigern. In Deutschland lag der Zuwachs bei 22 Prozent – hier wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 13.094 Fahrzeuge ausgeliefert.

„Nach einem intensiven ersten Halbjahr 2021 können wir ein sehr positives Fazit ziehen“, so von Platen. „Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Gleichzeitig wissen wir um die Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie und die Halbleiter-Versorgung. Wir beobachten die Gesamtlage daher weiterhin sehr aufmerksam und bewahren zugleich unsere optimistische Grundhaltung.“