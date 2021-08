Früherer VW-Vertriebsvorstand über E-Auto: „Das Thema ist durch, der Drops gelutscht“

Jürgen Stackmann war fünf Jahre Vertriebsvorstand bei Volkswagen Pkw. Im letzten September verließ er das Unternehmen und hält derzeit Vorträge an Universitäten. Im Gespräch mit dem Portal Next Mobility sprach der Branchenveteran über die Mobilität der Zukunft. Elektroautos sieht er in den nächsten Jahren als zentrale Antriebsart im Pkw-Bereich.

Elektromobilität sei für Volkswagen „die einzig konsequente und realisierbare Lösung“ gewesen, um den Dieselskandal zu bewältigen. Dabei habe man in der Projektplanung neue Wege gehen müssen, da nur wenige Hersteller konsequent auf Elektromobilität gesetzt hatten und der Absatz von E-Fahrzeugen eher gering gewesen sei. „Deswegen gehörte seitens VW auch viel Mut dazu, stark in die E-Mobilität zu investieren“, so Stackmann. Es habe aber auch schon erkennbare gesellschaftliche Veränderungen gegeben, die die Entscheidung stützten – etwa die zunehmende Akzeptanz des Klimawandels, neue Gesetzesrahmen sowie die nachgewiesene Energieeffizienz der E-Mobilität. „Außerdem hatten wir einen guten Instinkt, wenn man sieht, wie es jetzt kommt.“

Darauf angesprochen, ob er im Pkw-Bereich noch ernsthafte Alternativen zum batteriebetriebenen Auto sehe, sagte der frühere Volkswagen-Vorstand, dass es „nur ganz simple Mathematik“ brauche, um zu sehen, wohin die Reise geht. Es gebe nicht übermäßig viel Grünstrom, das werde noch die nächsten zehn Jahre der Fall sein. Dieser Strom müsse daher möglichst effizient genutzt werden. „Und dabei ist die Elektromobilität unschlagbar und wird sich durchsetzen“, so Stackmann. Europas Pkw würden elektrisch betrieben. Wasserstoff sehe er mittelfristig in einigen Regionen eher im Lkw-Bereich, vor allem aber in der Industrieversorgung. Synthetische Kraftstoffe – auch E-Fuels genannt – seien „spannend“, es gebe dafür aber nicht genügend regenerativen Strom. Deswegen sei das Batterie-Auto in den nächsten Jahren gesetzt, zumindest in den großen drei Regionen China, USA und Europa. „Das Thema ist durch, der Drops gelutscht“, glaubt Stockmann.

Tesla „zu lange ignoriert und belächelt“

Mit Blick auf Tesla räumte der deutsche Manager ein, dass der Elektroauto-Pionier „zu lange ignoriert und belächelt“ worden sei. In Deutschland sei dabei auch „eine gewisse Arroganz“ im Spiel gewesen. Für Volkswagen sei Tesla nach der Dieselaffäre aber „eine Quelle der Inspiration und ein Antrieb“ gewesen. Das US-Unternehmen habe vieles schon sehr gut gekonnt, was bei dem deutschen Traditionshersteller noch gedanklich und in der Umsetzung in den Kinderschuhen steckte.

Tesla arbeite und konzipiere konsequent anders als klassische Autohersteller. „Sie konzentrieren sich ausschließlich auf die Perfektionierung des E-Antriebs und der Batteriezelle und beherrschten dabei schon früh einen großen Teil der Wertschöpfung“, sagte Stackmann. Tesla habe das Auto von Anfang an als Software-Produkt gesehen und entwickelt. „Das war brillant. Und das hat viel mehr auf den Kopf gestellt, als einige gedacht haben.“ Volkswagen habe neue Strukturen gebraucht, von der Technik bis zum Vertrieb. Angst habe man dabei nicht vor Tesla gehabt, jedoch „großen Respekt“. Der neue Wettbewerber hatte einen Vorsprung von einigen Jahren, den man aufholen musste.

„In meinen fünf Jahren bei VW war Tesla für uns der Maßstab. Einen anderen gab es nicht wirklich“, erklärte der frühere Volkswagen-Vertriebsvorstand. Volkswagen habe früh die richtigen Dinge eingeleitet. Bis man komplett zu Tesla aufschließt, werde es noch einige Zeit dauern – die müsse man sich aber auch nehmen.