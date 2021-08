Tesla Model Y an erste deutsche Kunden übergeben

In Teslas deutschem Online-Konfigurator heißt es seit einiger Zeit, dass das Model Y hierzulande ab September ausgeliefert wird – nun startete das Mittelklasse-SUV aber doch schneller. Anfang der Woche wurden aus mehreren Städten Fahrzeugübergaben an Kunden gemeldet. Ein Tesla-Mitarbeiter bestätigte dies mit einem Foto auf dem Karriereportal LinkedIn. Auch in anderen europäischen Ländern geht das Model Y Berichten zufolge bereits an die ersten Kunden.

Vorbestellungen sind in Deutschland seit mehreren Monaten möglich. In den USA liefert Tesla das Model Y schon seit Anfang 2020 aus, in China seit einem halben Jahr. In Deutschland sollte es ursprünglich im Sommer zusammen mit der neuen E-Auto-Fabrik des US-Herstellers in Brandenburg nahe Berlin starten, das erste Europa-Werk von Tesla wird aber nicht rechtzeitig fertig. Das Model Y wird deshalb nun zunächst wie die Mittelklasse-Limousine Model 3 aus China exportiert.

Spekulationen, dass das zunächst aus Asien nach Deutschland kommende Model Y in der Ausführung „Maximale Reichweite“ mit einem Batteriesystem ausgestattet ist, das langsamer lädt, haben sich offenbar bewahrheitet. Das zeigt laut Teslamag die erste Ladekurve von einem Model Y in Europa an einer „Supercharger“-Ladesäule von Tesla. Allerdings soll das Akkupaket gegenüber dem Model 3 mit dieser Technik zumindest eine leichte Verbesserung zeigen.

Eigentlich sollte das Model Y im Juli aus der Brandenburger Fabrik neue Technologie bei Tesla einführen. Firmenchef Elon Musk hat in Aussicht gestellt, dass der neue Akku vom Typ 4680 mit dem Batteriepaket als Teil der tragenden Struktur genutzt wird. Nun kommen aber die mit dem Model 3 eingeführten 2170-Rundzellen mit Akku-Chemie aus China zum Einsatz. Wann die ersten Model Y die deutsche Fabrik verlassen können, ist unklar. Tesla hofft, dass es im Oktober so weit sein wird. Die verspätete Inbetriebnahme des Brandenburger Werks liegt an Änderungsanträgen von Tesla, aber auch an Einwänden von Anwohnern und Umweltschützern.

Im nächsten Jahr soll das Model Y auch in der Sportversion „Performance“ an Kunden in Deutschland übergeben werden – dann voraussichtlich aus hiesiger Elektroauto-Produktion. Es wird zudem eine Einsteiger-Version erwartet. Bis zu deren Start kostet das vorerst erschwinglichste Model Y Maximale Reichweite mit gemäß WLTP-Norm 507 Kilometer pro Ladung ab 56.990 Euro. Das für besonders sportliches Fahren ausgelegte, dafür aber weniger Reichweite bietende Model Y Performance wird ab 63.990 Euro vertrieben. Die Preise enthalten bereits den 2500-Euro-Anteil des Herstellers an der vom Bund und der Industrie finanzierten E-Auto-Kaufprämie „Umweltbonus“ in Höhe von 5000 Euro. Hinzu kommen 980 Euro Bearbeitungsgebühr.