Umfrage: Deutsche wollen Mobilitätswende, scheuen aber die Kosten

Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Norstat hat vor der Bundestagswahl 2021 die Bereitschaft der Deutschen untersucht, ihr Mobilitätsverhalten den Anforderungen der Klimakrise anzupassen. Die Ergebnisse zeichnen laut Deutschland-Chef Sebastian Sorger ein klares Bild: „Klimaschutz ist wichtig, aber sobald es an den eigenen Geldbeutel geht, stoppt der Enthusiasmus der Deutschen.“

Insgesamt zeige die Umfrage, dass die Deutschen durchaus offen sind für Maßnahmen, die das Klima schonen. Doch trotz dieser Offenheit würden hohe Spritpreise und steigende Steuern zur Erreichung der Klimaziele auf große Ablehnung stoßen. Mehr als die Hälfte der Befragten widersprächen einem Anstieg der Benzinpreise, bei Steuererhöhungen seien es sogar fast zwei Drittel, berichtet Sorger.

Rund die Hälfte (47 %) der Befragten zeigt sich mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zufrieden, dass gegen Deutschland Strafzahlungen oder Auflagen bei Nichteinhaltung der Maßnahmen zur Luftreinhaltung verhängt werden können.

Auf noch größere Zustimmung trifft die Einführung sogenannter Umweltzonen: Etwa 61 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die Einführung befürworten. Gegen einen Anstieg der Benzinpreise sprachen sich 57 Prozent aus. Ebenso sind 63 Prozent gegen eine Steuererhöhung, um die Klimaziele erreichen zu können. Die Ablehnung ist hier in der Altersgruppe 60+ (73,2 %) und unter Befragten, die im ländlichen Raum wohnen (65,6 %), am größten.

ÖPNV & Sharing-Angebote überzeugen viele nicht

„ÖPNV und Sharing-Angebote überzeugen die Deutschen bisher nicht. Trotz regionaler Unterschiede nutzten vor Corona nur die wenigsten Deutschen ÖPNV- und Sharing-Angebote regelmäßig. Um die Klimaziele zu erreichen, muss hier mehr Akzeptanz geschaffen werden. Insgesamt zeigt sich aber eine größere Bereitschaft der jüngeren Generationen, Alternativen zum Auto zu suchen und diese auch zu nutzen“, so Sorger.

Nur 13 Prozent der Befragten nutzten vor der Pandemie den Bus zwei bis dreimal die Woche. 53 Prozent gaben an, dass sie noch nie die Straßenbahn genutzt haben.

Für ein sogenanntes Bürgerticket, also ein Jahresabo für den ÖPNV, liegt der für die Befragten angemessene Preis bei monatlich 30 Euro. Insgesamt sind Bewohner von Großstädten bereit, etwas mehr zu bezahlen. 19 Prozent gaben an, schon einmal sogenannte Sharing-Angebote genutzt zu haben, wobei die Zahl für Befragte, die in Großstädten leben, auf 26 Prozent steigt. 39 Prozent wollen nach der Pandemie den ÖPNV wieder stärker nutzen. Unter den 18- bis 29-Jährigen liegt dieser Wert bei 51,5 Prozent.

Zustimmung für E-Mobilität fällt niedrig aus

„Die Zustimmung für E-Mobilität, insbesondere E-Autos, fällt sehr niedrig aus. Rund die Hälfte der Befragten möchte nicht auf E-Mobilität umsteigen. Dies geht einher mit einer als schlecht eingeschätzten Infrastruktur, insbesondere im ländlichen Raum. Hier wartet auf die nächste Regierung die große Aufgabe, der Skepsis der Bürger konstruktiv zu begegnen“, sagt Sorger.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Befragten ist in Bezug auf alternative Antriebe skeptisch. So gaben 47 Prozent an, dass sie überhaupt nicht auf E-Mobilität umsteigen würden. Die Bereitschaft ist unter Befragten, die in Großstädten leben, mit 24 Prozent höher als im ländlichen Raum (18,7 %). 38 Prozent der Befragten sehen das Elektroauto als den Antrieb der Zukunft. Die hohe Ablehnung des individuellen Umstiegs auf E-Mobilität geht einher mit der Bewertung der Verlässlichkeit bei der Nutzung von E-Autos: 45 Prozent bewerten sie als unzuverlässig. Insbesondere in Bezug auf den ländlichen Raum ist diese Skepsis am weitesten verbreitet: Nur 16 Prozent der Befragten halten die Infrastruktur für E-Autos im ländlichen Raum für sehr gut.

„Unsere Umfrage zeigt, dass die Deutschen bereit sind im Fernverkehr auf die Bahn umzusteigen, solange die Infrastruktur stimmt. Das ist ein konkreter Ansatzpunkt für die Politik. Ebenso spricht sich ein Großteil der Befragten für den Ausbau von Radwegen aus. Auch hier scheint also noch Verbesserungsbedarf zu bestehen“, erklärt Sorger. Die meiste Unterstützung erfahren der Ausbau der Bahnverbindungen mit 74 Prozent wie auch der Ausbau der Radwege mit 71 Prozent. Am wenigsten befürworteten die Umfragteilnehmer die Einführung eines Tempolimits von 30 Stundenkilometern in den Städten (39 % Zustimmung). Dem Ausbau von ähnlich in den Stadtverkehr eingreifenden weitläufigen Fußgängerzonen stimmten mehr als 61 Prozent zu. Der Ausbau des Autobahnnetzes hat unter den Deutschen keine hohe Priorität (44 % Zustimmung).

„Insgesamt zeigt sich, dass in der Bevölkerung zwar der Wille besteht, die Klimaziele zu verfolgen und dieser zuweilen sogar stark ausgebildet ist. Unabhängigkeit im Verkehr ist unserer Umfrage nach aber noch wichtiger als Nachhaltigkeit“, resümiert Sorger. „Die Umstellung auf alternative Antriebe überzeugt die Deutschen dabei insgesamt ebenso wenig, wie die Nutzung von ÖPNV und Sharing-Diensten. Extraausgaben für mehr Nachhaltigkeit stehen viele ablehnend gegenüber. Doch gerade bei den unter 46-Jährigen kann eine Tendenz des Umdenkens erkannt werden. Die Aufgabe der Politik ist klar, wenn auch nicht einfach: Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit leisten sowie funktionierende und umsetzbare Lösungen liefern.“