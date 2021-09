Start-up stellt Serienversion von faltbarem Stadt-Elektroauto „City Transformer“ vor

Ein israelisches Start-up will mit dem faltbaren Elektroauto City Transformer die Platz- und Parkprobleme in Großstädten mindern. Das seit 2014 in Entwicklung befindliche Modell ist so kompakt, dass gleich vier Stück auf einem EU-Standard-Parkplatz abgestellt werden können. Bei der Messe IAA Mobility in München wurde das Gefährt nun offiziell vorgestellt.

Der City Transformer kann seine Karosserie auf Knopfdruck auf eine Breite von einem Meter zusammenfalten, regulär sind es 1,4 Meter. Der Anrieb besteht aus jeweils einem Elektromotor an jedem der hinteren Räder. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 km/h, im Faltmodus sind aber nur 40 km/h möglich. Die noch geschätzte Reichweite beträgt 180 Kilometer. Die Batterie soll sich an entsprechenden Lademöglichkeiten in 30 Minuten zu 80 Prozent füllen lassen. An der heimischen Steckdose muss für eine volle Ladung zwischen vier und sechs Stunden gewartet werden.

Die Entwickler versprechen ein besonders nachhaltiges Elektrofahrzeug durch einen geringen CO2-Fußabdruck bei der Herstellung und Montage sowie während des gesamten Lebenszykluses. Der City Transformer bestehe aus nur 1500 Teilen, während es bei klassischen Autos bis zu 25.000 seien. Das Fahrzeug aus Israel soll zudem das sicherste in der Elektro-Leichtbau-Klasse L7e sein, unter anderem dank Airbags.

Für den City Transformer werden minimale Betriebs- und Instandhaltungskosten in Aussicht gestellt. Das soll insbesondere den Aufwand für gewerblich genutzte Flotten reduzieren. Bei Firmen wird zudem mit der modularen „Skateboard“-Plattform des Fahrzeugs geworben, die die einfache Anpassung für verschiedene Einsatzzwecke erlauben soll. Eine spezielle Version für den Warentransport auf der letzen Meile in der Stadt ist bereits in Arbeit.

Der City Transformer ist laut den Projektverantwortlichen seit diesem Jahr reif für die Serienproduktion. Nach der Premiere auf der IAA soll nun die offizielle EU-Zulassung in der L7e-Klasse erreicht werden. Im nächsten Jahr ist zunächst eine Kleinserienproduktion für gewerblich genutzte Fahrzeuge vorgesehen. 2023 soll dann in Kooperation mit Auftragsfertigern die Großserienproduktion starten, um ab 2024 in der Breite Privatkunden zu bedienen.

Interessenten können den City Transformer bereits vorbestellen. Die einzige Option ist die Wahl zwischen den vier Farben Weiß, Grau, Blau und Rot. Der Preis liegt für Vorbesteller bei 12.500 Euro statt der später geplanten 16.000 Euro. Für die Vorbestellung werden 150 Euro Anzahlung aufgerufen, die auf Wunsch zurückgezahlt werden.