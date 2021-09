Elektro-Volvo XC40 Recharge jetzt mit Frontantrieb für 48.650 Euro verfügbar

Volvos elektrisches SUV XC40 Recharge ist künftig in einer zweiten Antriebsversion mit Front- statt Allradantrieb verfügbar. In Verbindung mit einer 70-kWh-Hochvoltbatterie sind im kombinierten WLTP-Zyklus Reichweiten von bis zu 400 Kilometern möglich. Der Einstiegspreis liegt bei 45.080 Euro, dabei ist der Volvo-Anteil am vom Bund und der Industrie finanzierten „Umweltbonus“ in Höhe von 3000 Euro sowie ein zusätzlicher Herstellerbonus von 570 Euro berücksichtigt.

Eingeführt wurde die Baureihe in der Ausführung XC40 Recharge Twin mit zwei E-Motoren für Allradantrieb mit 300 kW (408 PS) Leistung. Die Batterie dieses Modells mit 78 kWh Speicherkapazität ermöglicht 418 Kilometer pro Ladung zum Preis von 62.000 Euro abzüglich 7500 Euro Förderung. Die neu verfügbare Version des Volvo XC40 Recharge verfügt nur über einen 170 kW (231 PS) starken Elektromotor an der Vorderachse. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,4 Sekunden und weiter bis 160 km/h. Der Verbrauch wird mit 20 kWh/100 km angegeben. An Schnellladesäulen lässt sich die Fahrbatterie in 32 Minuten auf 80 Prozent aufladen. Die Anhängelast beträgt weiter 1500 Kilogramm, auch das Kofferraumvolumen ist mit 414 Liter unverändert.

Für Sicherheit sorgt beim XC40 Recharge Volvos ADAS-Sensorplattform (Advanced Driver Assistance Systems). Sie kombiniert verschiedene Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren und ermöglicht Assistenzsysteme wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, Fußgänger- und Fahrradfahrer-Erkennung und einen aktiven Spurhalteassistenten.

In der Einstiegsversion verfügt der XC40 Recharge über ein Infotainmentsystem auf Basis des Google-Betriebssystems Android Automotive. Über einen neun Zoll großen Touchscreen gibt es Zugriff auf diverse Google-Services wie den Echtzeit-Navigationsdienst Google Maps, den Sprachassistenten Google Assistant und den Google Play Store. Software- und System-Updates erfolgen drahtlos „over the air“, unbegrenztes Datenvolumen ist für vier Jahre inklusive. Das eigene Smartphone lässt sich in einer Ladeschale induktiv laden.

In den höheren Ausstattungslinien Plus und Pro kommen weitere Annehmlichkeiten wie eine integrierte Wärmepumpe, die die Klimaanlage unterstützt und bei Bedarf die Hochvoltbatterie erwärmt beziehungsweise kühlt, das Fahrer-Assistenzsystem „Pilot Assist“, ein Panorama-Glasschiebedach sowie eine Parkkamera mit 360-Grad-Rundumsicht hinzu.