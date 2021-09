Volvo verzichtet in neuen Elektroautos auf Leder

Volvo stellt sein Geschäft auf Elektroautos um, ab 2030 sollen nur noch reine Stromer angeboten werden. Die Schweden verbinden ihre Elektrifizierung nun mit Tierschutz: Beginnend mit dem Batterie-Crossover C40 Recharge Pure Electric werden alle vollelektrischen Modelle der Marke in Zukunft ohne Leder vorfahren.

Man arbeite aktiv daran, viele derzeit in der Automobilindustrie genutzten Materialen zu ersetzen und dafür hochwertige und nachhaltige Quellen zu finden, so Volvo. Bis 2025 wolle das Unternehmen in neuen Fahrzeugen 25 Prozent an recycelten und biobasierten Materialien nutzen – „auch, um bis 2040 ein vollständig kreislauforientiertes Unternehmen zu werden“. Im Rahmen seiner Klimaschutzpläne strebe Volvo zudem an, dass alle unmittelbaren Zulieferer, darunter auch Materiallieferanten, bis 2025 zu 100 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

Der Schritt zum lederfreien Innenraum werde auch durch die Sorge um die negativen Umweltauswirkungen der Viehzucht und die Abholzung der Wälder getrieben, so Volvo. Schätzungen zufolge seien Nutztiere für rund 14 Prozent der weltweit durch die Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich, der größte Teil entfalle dabei auf die Viehzucht.

Neue Materialien aus nachhaltigen Quellen

Anstelle von Leder biete man hochwertige nachhaltige Materialien aus biobasierten und recycelten Quellen an, erklärt Volvo. So habe man für das Interieur beispielsweise „Nordico“ entwickelt, das aus Textilien besteht, die aus recycelten Materialien wie PET-Flaschen, biobasiertem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland sowie aus recycelten Korken aus der Weinindustrie hergestellt werden. Mit diesem Material, das in der nächsten Modellgeneration zum Einsatz komme, setze Volvo einen neuen Standard für das Interieur-Design im Premiumsegment.

Volvo werde weiter Wollmischungen von Lieferanten anbieten, die für eine verantwortungsvolle Beschaffung zertifiziert sind. Das Unternehmen wolle dadurch eine vollständige Rückverfolgbarkeit und so den Tierschutz in seiner Lieferkette für Wolle sicherstellen. „Als fortschrittlicher Automobilhersteller müssen wir uns mit allen Bereichen der Nachhaltigkeit befassen, nicht nur mit den CO2-Emissionen“, sagt Stuart Templar, bei Volvo Cars weltweit für Nachhaltigkeit zuständig. „Eine verantwortungsvolle Beschaffung, auch unter Achtung des Tierschutzes, ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Der Verzicht auf Leder in unseren Elektroautos ist ein guter nächster Schritt.“

Volvo will auch die Verwendung sogenannter Restprodukte aus der Tierhaltung reduzieren. Diese werden üblicherweise in oder bei der Herstellung von Kunststoffen, Gummi, Schmierstoffen und Klebstoffen verwendet – entweder als Teil des Materials selbst oder als Prozess-Chemikalie bei der Herstellung oder Verarbeitung. Der Verzicht auf Leder sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, der automobile Innenraum werde allein dadurch aber noch nicht vegan, erklärt Volvo.

„Es ist eine Herausforderung, Produkte und Materialien zu finden, die das Tierwohl unterstützen. Aber das ist kein Grund, dieses wichtige Thema zu meiden“, so Templar. „Es ist ein Weg, der sich lohnt. Wer fortschrittlich und nachhaltig denkt, muss sich schwierigen Fragen stellen und aktiv versuchen, Antworten darauf zu finden.“