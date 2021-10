Audi-Chef bekräftigt Batterie-Fokus, Wasserstoff für Pkw „schlicht absurd“

Audi-Chef Markus Duesmann hat im Interview mit der Auto Zeitung seinen Fokus auf Elektroautos bekräftigt. In zwölf Jahren soll die komplette Audi-Palette elektrisch sein, ab 2026 werden neue Modelle nur noch mit Elektroantrieb auf den Weltmarkt gebracht. Duesmann sieht die Zukunft klar in rein batteriebetriebenen Pkw, nicht in Plug-in-Hybriden oder Wasserstoff-Brennstoffzellen-Stromern.

Lediglich China sei bei der Komplett-Elektrifzierung ein Sonderfall, erklärte der Audi-Manager. Die Gesetzgebung dort unterscheide sich von der übrigen Welt, und auch das Käuferverhalten sei ein anderes. Wenn die Menschen dort noch etwas länger Verbrenner wollten, dann werde Audi diese in China für China so lange „eventuell“ noch produzieren. Das wisse man heute aber noch nicht und treibe auch in der Volksrepublik die Elektrifizierung voran.

Plug-in-Hybride nutzen Verbrennungsmotoren und seien damit für ihn keine Elektroautos, stellte der Audi-Chef klar. Zum Thema wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Technologie, die von einigen Autobauern weiter forciert wird, sagte er, dass es auf der Welt nicht ausreichend grünen Wasserstoff gebe. Und gäbe es ihn, würde er ihn eher in der Stahlproduktion einsetzen. Bei Audi sehe man unter den aktuellen Voraussetzungen kein wesentliches Einsatzgebiet für die Brennstoffzelle im Pkw. „Sie brauchen eine große Menge an Grünstrom, den Sie zunächst in Wasserstoff umwandeln, um dann im Auto wieder Grünstrom daraus zu machen und diesen in Bewegungsenergie umzuwandeln. Das ist für mich als Ingenieur schlicht absurd“, so Duesmann.

Ein Vorteil von Wasserstoff-Elektroautos ist das schnellere Tanken. Das Füllen von reinen Batterie-Stromern sei tatsächlich ein Thema, räumte Duesmann ein. Deshalb fordere man auch mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Es sei entscheidend, dass die Kunden ihr Auto sehr komfortabel laden können, egal wo sie sind. Die Elektro-Infrastruktur lasse sich aber viel einfacher als eine Wasserstoff-Infrastruktur realisieren, da sie sowieso jeder zu Hause habe. Flankierend müsse die Zahl der öffentlichen Ladepunkte noch schneller wachsen, dafür setze sich Audi ein.

Duesmann merkte an, dass das Kompetenzzentrum des Premium-Anbieters in Neckarsulm seine Aktivitäten in der Wasserstoff-Forschung fortführe. Man wolle auch bei dieser Technologie handlungsfähig bleiben und rechtzeitig wichtige Erfahrungen sammeln – auch für mögliche stationäre Anwendungen. „Wir glauben jedoch, dass unserer Elektro-Strategie und ihrer Technologie-Klarheit eine große Kraft innewohnt, die positiv ins Unternehmen und auch in die Gesellschaft wirkt“, so der Audi-Boss, der zudem im Volkswagen-Konzern die Forschung und Entwicklung verantwortet.

Zu synthetischen Kraftstoffen (auch eFuels) meinte Duesmann, dass aus regenerativen Quellen erzeugte eFuels eine Lösung für die Bestandsflotte sein können. Und insbesondere im Flugverkehr gebe es Potenzial, daher seien Investitionen in eFuels „absolut sinnvoll“. Audi habe bereits zusammen mit der Konzernschwester Porsche in eFuels investiert und bewiesen, dass es funktioniert. Porsche treibe das Thema nun weiter voran.