Akio Toyoda fürchtet reine Elektroauto-Zukunft

In einem Gespräch mit Mat Watson für Carwow äußerte sich Akio Toyoda, der Vorstandsvorsitzende von Toyota, skeptisch gegenüber der Entwicklung rein elektrischer Fahrzeuge. Während Wettbewerber wie Volkswagen oder Kia bereits eine Auswahl von verschiedenen Elektroautos anbieten, erweitert der weltgrößte Autobauer aus Japan eher zögerlich sein Sortiment.

Die Edeltochter Lexus hat kürzlich sogar ihre Pläne angepasst und die Entwicklung der elektrischen Limousine LF-ZC eingestellt. Dieses Modell sollte ursprünglich mit strombetriebenen Premiumautos wie dem kommenden BMW i3 oder der entsprechenden neuen Mercedes C-Klasse konkurrieren. Toyoda, der als Rennfahrer aktiv ist und GR-Modelle wie den GR Yaris testet, betrachtet die zunehmende Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge kritisch.

„Alle steigen auf reine Elektroautos um – das ist meine größte Sorge“, so der Toyota-Boss. „Vor drei oder vier Jahren war ich der Einzige, der gegenüber den Medien sagte, dass ich den Geruch, den Klang und die Motoren liebe und dass ich die Arbeitsplätze der Motorenhersteller erhalten möchte.“ Ihm komme es so vor, als wäre er in dieser Hinsicht der Einzige. „Ich fühle mich sehr allein.“

Obwohl er die Notwendigkeit von klimaneutralen Fahrzeugen und profitablen Modellen anerkennt, fehlt Toyoda bei rein emissionsfreien Autos die Begeisterung. Er erklärte, dass das Automobil „sein Spielzeug“ sei und er Fahrzeuge entwickeln möchte, die man gerne in der eigenen Garage behält. Eine reine Fokussierung auf CO2-Neutralität empfinde er als wenig spannend.

Trotz strengerer Emissionsvorschriften setzt Toyota weiterhin auf Verbrennungsmotoren und arbeitet zudem an Wasserstoff-Verbrennungsmotoren. Diese Technologie könnte den Einsatz von klassischen Motoren und manuellen Getrieben mit CO2-neutralen Kraftstoffen ermöglichen.

Trotz der schon länger geäußerten, den jüngsten Äußerungen des Konzernchefs zufolge anhaltenden Skepsis des Toyota-Managements bauen die Japaner ihr Angebot an Elektroautos aus. Hierzulande gibt es inzwischen das Mittelklasse-SUV bZ4X, den kompakten Crossover C-HR+ und das kleinere SUV Urban Cruiser. Kürzlich ist zudem eine reine Batterie-Version des Pick-ups Hilux gestartet. Das restliche Pkw-Angebot ist nahezu komplett hybridisiert. Darüber hinaus werden kleine, kompakte und mittelgroße reine E-Transporter von Toyota verkauft.