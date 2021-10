VW-Technikchef: „Wir haben einen klaren Plan und die Größe, ihn umzusetzen“

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat kürzlich abermals gemahnt, dass der Konzern bei der Zukunftstechnologie E-Antrieb im harten Wettbewerb stehe, insbesondere mit Tesla. Der Elektroauto-Pionier werde immer schneller und besser und drohe zu enteilen. Tesla werde in seiner neuen Fabrik in Brandenburg nahe Berlin „neue Maßstäbe in der Produktivität und bei den Skalen“ setzen. Europas größter Autohersteller investiert Milliarden in die Aufholjagd bei der Antriebstechnik der Zukunft. Technikvorstand Thomas Schmall sprach mit dem Manager Magazin über die Pläne des Konzerns.

„Wir haben einen klaren Plan und die Größe, ihn umzusetzen“, sagte der 57-Jährige. Volkswagen habe zwar nicht das erste Elektroauto und nicht die erste Batteriezelle gebaut. „Aber wenn unsere Pläne aufgehen, räumen wir den Weg frei für die elektrische Massenmobilität; wie früher mit dem Käfer für den Verbrenner.“ Schmall leitet neben der Technik auch die Aktivitäten des konzerneigenen Zulieferers Volkswagen Group Components und hat außerdem die markenübergreifende Verantwortung für Entwicklung und Fertigung von Batteriezellen und -systemen sowie die dazugehörige Beschaffung. Die weltweite Verantwortung für das Thema „Laden und Energie“ ist ebenfalls im Ressort Technik verankert.

Vor wenigen Tagen sorgten Berichte in Wolfsburg für Unruhe, nach denen Diess 30.000 Stellen infrage gesellt haben soll. Volkswagen relativierte dies zwar schnell, betonte aber den Druck durch neue Wettbewerber im Zukunftsmarkt Elektroauto wie Tesla. Die Herausforderung: Standorte wie der in Salzgitter mit rund 7000 Beschäftigten sind noch auf die auslaufende Verbrenner-Technik konzentriert. „Die Transformation gibt uns die große Chance, die Arbeitsplätze in Salzgitter zu halten“, sagte Schmall. Wer gehe, werde nicht ersetzt. Für die übrigen soll es genug Arbeit geben – zunächst noch in der Motorenproduktion, demnächst nach einer Umschulung auch in der Zellfertigung.

Bisher bezieht Volkswagen die einzelnen Batteriezellen den Akkupaketen seiner Elektroautos von den hier führenden Zulieferern aus Asien. Zukünftig will der Konzern unter anderem in Salzgitter auch selbst Energiespeicher produzieren und baut dafür eigene sowie gemeinsam mit dem Start-up Northvolt Kapazitäten für die Akkufertigung auf. Allein in Europa sollen bis Ende des Jahrzehnts sechs Gigafabriken mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) entstehen.

„In Gesamtsystemen denken“

20 Prozent des Umsatzes erzielen die deutschen Mitarbeiter von Volkswagen Group Components bereits mit Elektro-Teilen. 2025, kündigte Schmall jetzt an, sollen es 50 Prozent sein. Volkswagen könne sich nicht mehr nur auf einzelne Bereiche konzentrieren und müsse „in Gesamtsystemen denken“. Dazu gehören künftig neben eigenen Akkus und eigener Software auch Produkte und Services rund um die Elektromobilität, insbesondere Ladestationen und grüner Strom.

Um die hohen Kosten für die geplanten Batterie-Werke besser stemmen zu können, soll Volkswagen einen Börsengang dieser Sparte anpeilen. Mit rund fünf Milliarden Euro Finanzierungsbedarf pro Gigafabrik rechnen die Konzernstrategen laut dem Manager Magazin. Auch das Geschäft mit Laden und Energie könnte am Kapitalmarkt platziert werden, heißt es. Noch sei nichts entschieden, erkläre Schmall. Er bestätigte, dass es großes Investoren-Interesse und gute Perspektiven für beide Geschäftsfelder gebe.

Konzernchef Diess hat das Ziel formuliert, dass Volkswagen der führende Anbieter von Elektromobilität wird. Das haben neben Tesla auch andere neue und etablierte Wettbewerber aus Europa, den USA und Asien vor. Laut Schmall muss die E-Offensive bei Volkswagen mit voller Kraft vorangetrieben werden. „Der Zug ist raus. Nicht mehr zu stoppen“, sagte er. „Wir müssen an die Spitze kommen.“