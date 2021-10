Lynk & Co will expandieren, positives Fazit für erste fünf Jahre

Die junge Automarke Lynk & Co des chinesischen Fahrzeugkonzerns Geely und dessen Tochter Volvo will ihren Absatz in den nächsten zwei Jahren auf eine Million Fahrzeuge steigern. Gelingen soll dies durch die Expansion in neue Märkte in Asien und im Nahen Osten sowie mit weiteren Modellen wie einem kürzlich vorgestellten SUV für junge, wohlhabende Fahrer.

Lynk & Co ist bereits erfolgreich in europäischen Märkten gestartet, darunter Deutschland. Das Unternehmen werde nun auch in weitere asiatische Länder sowie nach Kuwait und Israel exportieren, sagte Vertriebschef Lin Jie in einem Interview mit Automotive News. Der Vorstoß in Asien und im Nahen Osten werde vorerst über den traditionellen Weg des Direktkaufs erfolgen, im Gegensatz zu den von Lynk & Co in Europa priorisiert angebotenen Abo-Angeboten.

Die Gesamtexporte nach Europa beliefen sich in den ersten neun Monaten Unternehmensangaben nach auf 7950 Fahrzeuge. Etwa 25 Prozent der europäischen Verkäufe gingen an Abo-Kunden. Insgesamt hat Lynk & Co bisher rund 570.000 Fahrzeuge verkauft. „Lynk ist eine noch junge Marke, und wir werden unser Bestes tun, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu antizipieren und sie zu befriedigen“, sagte Lin. „Wir beschleunigen die Expansion im Ausland und machen das Auto für mehr Nutzer auf der ganzen Welt verfügbar.“

Um seine Verkaufsziele zu erreichen, führt Lynk & Co mit dem Luxus-SUV der Mittelklasse 09 eine weitere Baureihe ein. Der Wagen ist das erste Modell der Marke, das auf der skalierbaren Produktarchitektur von Volvo basiert. In Deutschland bietet Lynk & Co aktuell nur das teilelektrische Kompakt-SUV 01 an. Hierzulande kommen zudem anders als in Asien exklusiv Stromer auf den Markt. Wie es um das eigentlich als nächstes Modell erwartete erste Elektroauto des Anbieters in Form eines Shooting Brakes steht, ist offen.

Lynk & Co hat kürzlich ein Fazit zu seiner vor fünf Jahren begonnen Geschäftstätigkeit veröffentlicht. Gleich im ersten Jahr habe das Unternehmen im ersten Markt China mit einem traditionellen Geschäftsmodell Rekordverkäufe verbucht. Lynk & Co habe sich schnell auf dem Markt mit einer Rekordzahl an ausgelieferten Autos innerhalb des ersten Jahres etabliert und sei so zur weltweit meistverkauften neuen Marke geworden.

Seit dem Start auf dem europäischen Markt im Jahr 2020 habe Lynk & Co „einen überwältigenden Erfolg“ mit seinem Modell der flexiblen monatlichen Mitgliedschaft verzeichnet. Mehr als 90 Prozent der Mitglieder – so bezeichnet Lynk & Co unabhängig von Kauf, Leasing oder Abo seine Kunden – hätten sich bereits für das Abo-Modell und damit für einen flexiblen Zugang zu einem Auto anstelle des Besitzes entschieden. Lynk & Co habe auch sein erstes Jahresziel von 9000 Mitgliedern in Europa deutlich übertroffen und zähle heute über 27.000 Mitglieder.