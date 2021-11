Branchen-Studie: Tesla mit Abstand Innovationsführer im Bereich E-Mobilität

Das Center of Automotive Management (CAM) und die Marktforscher von YouGov haben eine Studie zu E-Mobilität, Markttrends und der Innovationsstärke von 25 internationalen Automobilherstellern präsentiert. US-Elektroautobauer Tesla hat demnach sowohl bei der Innovationsstärke als auch bei der Konsumenten-Wahrnehmung einen klaren Wettbewerbsvorsprung.

Tesla ist laut der Auswertung nicht nur mit deutlichem Abstand Innovationsführer im Bereich der Elektromobilität (178 Indexpunkte in der Innovationsstärke), sondern wird auch von den europäischen Verbrauchern in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien mit Abstand als stärkste E-Auto-Marke wahrgenommen. In der Studie „Electric Car Market & Innovation Report 2021“ von CAM und YouGov wurde das Ranking der „realen Innovationsstärke“ der E-Auto-Hersteller mit der „Innovationswahrnehmung“ durch Konsumenten in Europa abgeglichen. Dazu bewerteten Umfrageteilnehmer verschiedene Automarken im Hinblick auf die Innovativität im Bereich E-Mobilität.

Die durch das CAM berechnete Innovationsstärke im Technologiefeld der Elektromobilität (Electric Vehicle/EV), bestehend aus Batterie-Pkw (Battery Electric Vehicle/BEV) und Plug-in-Hybriden (Plug-in Hybrid Vehicle/PHEV), umfasst die drei Innovationsfelder Reichweite, Stromverbrauch und Ladeleistung, kumuliert in einem Indexwert. Tesla, mit einer Innovationsstärke von 178 Indexpunkten, ist der Studie nach Branchenprimus im Bereich Batterie-Pkw und führt mit großem Abstand vor der chinesischen Marke BYD (59 Punkte). Auf Rang 3 und 4 im Innovationsstärke-Ranking folgen die Volkswagen-Marken Porsche (53 Punkte) und Audi (49 Punkte). Auf Rang 5 landet BMW mit 42 Punkten.

Das Ranking der innovationsstärksten Plug-in-Hybride wird von deutschen Marken angeführt: auf Rang 1 von BMW mit 69 Indexpunkten, auf Rang 2 von Mercedes mit 54 Punkten und auf Rang 3 von Audi mit 45 Punkten. Die chinesische Marke BYD erreicht Rang 4 mit 33 Punkten und Ford Rang 5 mit 27,2 Punkten.

Daten von YouGov zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Innovationsstärke von Marken im EV-Bereich, also sowohl BEV also auch PHEV, und der entsprechenden Wahrnehmung unter Verbrauchern in den untersuchten Ländern. Die Verbraucher nehmen also innovationsstarke Automarken auch als solche wahr. Die Daten zeigen zudem, dass die Einschätzung der Innovationsstärke unter den Verbrauchern von der erfolgreichen Markenkommunikation profitiert.

Deutsche Autobauer dominieren Top 10

Toyota lande bei der Verbraucherwahrnehmung der Innovationsstärke auf Rang 2 hinter Tesla, liege im Bereich der tatsächlich gemessenen EV-Innovationen aber eher im Mittelfeld, erklären die Analysten. Erfolgreich in der Vermarktung und demnach in der Verbraucherwahrnehmung sei auch die Volvo-Schwestermarke Polestar auf Platz 3: Trotz des beschränkten Angebots und des Mangels an EV-Innovationsstärke (Platz 25 im Innovations-Ranking) nähmen die Befragten Polestar als durchaus stark im Bereich der E-Mobilität wahr. BMW (Rang 4), VW (Rang 5) und Mercedes (Rang 6) und Audi (Rang 8) als deutsche Automobilmarken gelten ebenso als innovationsführend unter Verbrauchern.

„Für den Erfolg der Automobilhersteller beim Hochlauf der E-Mobilität besitzt die Innovationsstärke eine überragende Bedeutung. Sie wird in der Transformationsphase der Branche zu einer Überlebensbedingung, da die etablierten Hersteller zunehmend von Newcomern herausgefordert werden“, so Stefan Bratzel vom CAM. „Bereits jetzt gibt es markante Kompetenz- und Innovationsunterschiede und ein mangelndes Verständnis der Kundenwünsche. Manche Automobilhersteller zeigen noch auffallend reaktive Innovationsmuster, bei denen die bisherigen Kundenanforderungen des Verbrenners lediglich auf Elektrofahrzeuge übertragen werden. Künftig werden Hersteller nur dann erfolgreich sein, wenn sie das gesamte Ökosystem der Elektromobilität im Blick haben und mit Innovationen neue Begehrlichkeiten und einen erweiterten Kundennutzen realisieren.“

„In Deutschland wird einzig Tesla sehr klar mit E-Mobilität in Verbindung gebracht, alle weiteren Hersteller folgen mit enormem Abstand“, ergänzt Sven Runge von YouGov. „Tesla überzeugt aus Konsumentensicht in allen entscheidenden Dimensionen für E-Mobilität: Innovationsfähigkeit, Erfahrung und Dominanz. Obwohl sich Volkswagen zumindest in Deutschland hinter Tesla einordnet, kann auch hier noch keine klare Positionierung aus Konsumentensicht hinsichtlich E-Mobilität erkannt werden. Gleiches gilt für Marken wie Mercedes-Benz, BMW, Audi oder auch Hyundai.“