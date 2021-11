Aiways will jedes Jahr ein neues Elektroauto nach Europa bringen

Das chinesische Elektroauto-Start-up Aiways verkauft sein SUV U5 seit 2020 auch in Deutschland. Auf die bisher bedienten europäischen Länder sollen weitere folgen. Das Unternehmen hat zudem vor, regelmäßig neue Modelle anzubieten.

Aiways teilte im November mit, seine E-Autos ab dem ersten Quartal 2022 auch in Spanien und Portugal zu verkaufen. In den beiden Ländern arbeitet die Marke mit dem Importunternehmen Astara zusammen. „Langsam aber sicher bauen wir eine bedeutende Präsenz in Europa auf und arbeiten zudem mit zukunftsorientierten Partnern in jedem unserer Märkte zusammen“, sagte Europa-Chef Alex Klose.

Man sei gut aufgestellt, um dem wachsenden Kundenstamm erschwingliche, qualitativ hochwertige „Ökomobilität“ bieten zu können, so Klose weiter. „Wir werden dieses Momentum nutzen, um weiteres Wachstum und Expansion voranzutreiben – nicht nur auf andere Länder bezogen, sondern auch auf neue Produkte.“ Der Manager kündigte an, dass jedes Jahr ein neues Aiways-Modell in die Märkte kommen werde, beginnend mit dem SUV-Coupé U6 (Artikelbild) Anfang nächsten Jahres.

Aiways ist das erste chinesische Start-up für Elektroautos mit Vertrieb in Europa. Aktuell wird der U5 in neun europäischen Märkten verkauft, darunter nun auch Spanien und Portugal sowie Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und die Schweiz.

Aiways setzt in Europa exklusiv auf Direktvertrieb in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern. In Deutschland wird mit der Elektronik-Kette Euronics kooperiert, den Service übernimmt die Werkstattkette ATU. Ende 2020 gaben die Chinesen den Aufbau eines europäischen Ersatzteillagers nahe der niederländischen Hauptstadt Amsterdam bekannt, um die Servicepartner in den Ländern schneller bedienen zu können.

Der 4,68 Meter lange, vor Förderung rund 39.000 Euro kostende U5 leistet 150 kW (204 PS). Von null auf Hundert geht es damit in rund 7,5 Sekunden. Maximal sind 160 km/h möglich. Die Energie stellt eine 63-kWh-Batterie zur Verfügung, gemäß WLTP-Norm reicht das für 410 Kilometer pro Ladung. An Schnellladestationen lässt sich das Elektroauto in 35 Minuten von 20 auf 80 Prozent füllen. Preise und Details der europäischen Version des neuen U6 hat Aiways noch nicht bekannt geben. Auch Konkretes zu den angekündigten neuen Modellen ist bisher nicht bekannt.