Audi Q4 e-tron soll wegen hoher Nachfrage in weiterem Werk gebaut werden

Audis zur Mitte des Jahres eingeführtes vollelektrisches Kompaktmodell Q4 e-tron kommt gut an. Deshalb soll der Stromer in Zukunft auch am Standort Brüssel produziert werden. Dort wird schon das große Batterie-SUV e-tron hergestellt, auch dessen für 2026 geplanter Nachfolger wird in Belgien entstehen.

Der Q4 e-tron soll ab kommendem November auch in Brüssel gebaut werden, berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Konzernkreise. Der Grund dafür sei die hohe Nachfrage nach dem Elektroauto. Endgültig entschieden über die Erweiterung der Produktionskapazitäten werde bei der nächsten Planungsrunde des Volkswagen-Konzerns im Dezember.

Bisher lässt Audi den Q4 e-tron ausschließlich bei VW in Zwickau fertigen. Dort wird die als SUV und SUV-Coupé erhältliche Baureihe zusammen mit E-Autos der Marke VW und der Seat-Schwester Cupra produziert, mit denen sich der kompakte Audi-Stromer die Konzernplattform MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) teilt.

Schon seit 2018 wird in Brüssel das größere SUV e-tron als SUV, seit 2020 zudem die später gestartete SUV-Coupé-Version e-tron Sportback gebaut. Herkömmliche Modelle stellt Audi an dem belgischen Standort nicht mehr her. Neben Brüssel hatte sich laut der Automobilwoche auch das Audi-Werk in Neckarsulm Hoffnung auf eine Überlaufproduktion des Q4 e-tron gemacht.

Anfang November hatte Audi-Chef Markus Duesmann bekannt gegeben, dass auch der e-tron-Nachfolger Q8 e-tron ab 2026 in Brüssel gebaut wird. Brüssel hatte sich auch für die Produktion des ersten im Zukunftsprojekt „Artemis“ entstehenden Modells von Audi ab 2024 beworben, war vor einem Jahr aber leer ausgegangen. Der Zuschlag ging an das VW-Nutzfahrzeuge-Werk in Hannover.

Audi hat angekündigt, ab 2026 neue Modelle nur noch als reine Stromer auf den Weltmarkt zu bringen und Verbrenner ab 2033 exklusiv „in China für China“ herzustellen. Alle bereits erhältlichen Elektroautos – neben dem e-tron und der Q4-e-tron-Reihe die Sportlimousine e-tron GT – der Ingolstädter kommen gut am Markt an. Das kompakte SUV Q4 e-tron und die Coupé-Variante Q4 Sportback e-tron sind die erschwinglichsten Batterie-Modelle des Premium-Anbieters. Die Preise beginnen bei 41.900 Euro für 125 kW (170 PS) Leistung und 341 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm.