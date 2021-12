Toyota kündigt 30 Batterie-Fahrzeuge bis 2030 an und erhöht Batterie-Investitionen

Toyota unterstreicht immer wieder, vorerst weiter auf mehrere Antriebsarten zu setzen. Der weltgrößte Autohersteller wendet sich künftig aber auch verstärkt der Elektromobilität zu. Nun kündigte der Präsident des japanischen Unternehmens Akio Toyoda 30 neue Batterie-Modelle der Marken Toyota und Lexus bis 2030 an. Er bezeichnete diese Antriebstechnik als „eine der vielversprechendsten“ Optionen. Erste Bilder geben eine Vorschau auf Modelle vom Klein(st)fahrzeug über Sportwagen und SUV bis hin zum Pick-up.

Den stärkeren Fokus auf Voll-Stromer leitet Toyota 2022 mit dem bereits früher vorgestellten SUV bZ4X ein, das auf einer gemeinsam mit Subaru entwickelten neuen Elektroauto-Plattform fährt. Die bis Ende des Jahrzehnts geplanten insgesamt 30 Batterie-Fahrzeuge werden im Pkw- sowie Nutzfahrzeugsegment um Kunden werben. Toyoda erklärte, dass sein Unternehmen individuelle Elektroautos für die unterschiedlichen Anforderungen weltweit anbieten werde. Das sei für Modelle auf neuen Plattformen wie auch E-Versionen bestehender Baureihen vorgesehen. Bei elektrischen Nutzfahrzeugen sei geplant, Angebote für die Kurzstrecke wie auch die Langstreckentransporte zu machen.

Toyoda hob ein weiteres SUV der neuen Elektroauto-Reihe bZ für den Massenmarkt hervor, das kleiner und besonders effizient ausfallen werde. Große Batterien für mehr Reichweite machten Fahrzeugen größer, schwerer und teurer. Bei dem kleineren SUV stelle Toyota deshalb die Leistungseffizienz in den Mittelpunkt. „Wichtig ist, inwieweit wir die Gesamtenergieeffizienz eines Fahrzeugs steigern können, d. h. wie viel weniger Energie ein Fahrzeug zum Fahren benötigt“, so der Toyota-Präsident. „Unter Berücksichtigung aller Aspekte streben wir bei diesem Fahrzeug einen Stromverbrauch von 125 Wattstunden pro Kilometer an, was der höchste Wert in der Klasse der kompakten SUV wäre.“

Toyoda betonte, dass Toyota unter anderem kleine und neue elektrische Mobilitätslösungen vorantreibe und auch Autoenthusiasten mit Elektromobilität überzeugen wolle. „Das E-Auto-Zeitalter ist eine Gelegenheit und eine Chance für mehr Vielfalt und mehr Spaß! Ein E-Auto für Sie, ein E-Auto für mich und ein E-Auto für alle“, so der Manager. Ab 2030 wolle Toyota pro Jahr weltweit 3,5 Millionen batteriebetriebene Fahrzeuge verkaufen.

Die Edelmarke Lexus soll in Zukunft nicht nur besonders hochwertige, sondern auch sehr fahrdynamische Elektroautos im Program haben. Als Beispiel dafür nannte Toyoda das kommende Modell RZ, das einen Ausblick auf die Zukunft der Marke gebe. Er stellte eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in deutlich unter drei Sekunden sowie eine Reichweite von über 700 Kilometern in Aussicht. Lexus werde eine auf Batterie-Autos fokussierte Marke, kündigte der Konzernchef an. 2030 soll in allen bedienten Segmenten ein reiner Stromer angeboten werden. In Europa, Nordamerika und China soll zu diesem Zeitpunkt der Absatz nur noch aus Elektroautos bestehen, 2035 dann weltweit.

Für seine Elektroauto-Offensive investiert Toyota viel Geld in Energiespeicher. Im September hatte das Unternehmen verkündet, rund 11,5 Milliarden Euro in die Entwicklung von Batterien und das dazugehörige Produktionsnetzwerk fließen zu lassen. Toyoda gab nun bekannt, dass die Investitionen auf umgerechnet etwa 16 Milliarden Euro aufgestockt würden. Das Ziel seien fortschrittliche, hochwertige und erschwingliche Batterien. Ein weiterer Fokus sei die Absicherung der Rohstoffversorgung und die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien durch Windkraft und Solartechnik. Der Konzern wolle zudem bis 2035 seine Fabriken CO2-neutral machen.