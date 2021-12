Studie: Elektroautos und SUV immer beliebter

Die Absicht zum Kauf eines Neuwagens innerhalb der nächsten 2 Jahre erreicht in Deutschland laut einer Studie des Marktforschers Rogator und der Beratung Exeo einen Anteil von 23 Prozent und ist in Schweden mit 20 Prozent am geringsten (Österreich & Schweiz 28 %). Tendenziell verfügen jüngere Verbraucher (< 30 Jahre) über eine höhere und die Altersklasse 60+ Jahre über die geringste Kaufabsicht in den nächsten zwei Jahren. Elektroautos werden dabei immer beliebter.

Es sei kaum erkennbar, dass der Pkw-Besitz für jüngere Menschen grundsätzlich nicht mehr relevant ist, so Rogator. Vergleicht man das Niveau der Pkw-Kaufabsicht mit Werten aus früheren Studien, lassen sich die aktuellen Ergebnisse als Signal für eine weitere Absatzerholung werten. Für die Jahre 2015 bis 2018 wurden für die DACH-Region Kaufabsicht-Anteile im Bereich von 19 Prozent bis 24 Prozent gemessen.

In Deutschland berücksichtigen der Studie nach 49 Prozent der potenziellen Neuwagenkäufer einen Pkw mit Benzinmotor und 36 Prozent mit Hybridantrieb. Auf den Plätzen 3 und 4 ergibt sich im Vergleich zur Vorstudie ein Wechsel: Die Diesel-Technologie verliert an Gunst (Platz 4; 23 % Präferenz), das Elektroauto (34 %, Platz 3) erlebt dagegen einen starken Präferenzzuwachs.

Der Vergleich mit früheren Erhebungen zeige, dass in Deutschland die Berücksichtigung von klassischen Antriebstechnologien im Vergleich zu 2018 abnimmt, erklären die Marktforscher. Die Nachfrage werde dabei auch durch das Angebot bestimmt: Die Anzahl der Elektro-Modelle, die die Automobilhersteller in Deutschland anbieten, wachse kontinuierlich. Der Übergang in ein Massengeschäft ermögliche Skaleneffekte und Kostensenkungen und somit geringere Verkaufspreise, die durch die weiter bestehende Förderungen zusätzlich gesenkt werden. Gleichzeitig werde die Ladeinfrastruktur wahrnehmbar verbessert. Letzteres schaffe Akzeptanz bei potenziellen Pkw-Käufern.

Vom Ende des Dieselmotors zu sprechen, könnte verfrüht sein, merkt Rogator an. Dieser habe nicht nur in der deutschen Bevölkerung weiterhin eine erhebliche Fan-Gemeinde. Im Nachbarland Österreich liege der Diesel mit einer Erwägerquote von 43 Prozent sogar auf Platz 1 der Antriebsformen. Gerade bei Pkw-Nutzern mit hoher jährlicher Fahrleistung von mehr als 20.000 Kilometern sei der Diesel die am stärksten berücksichtigte Antriebstechnologie, während der Elektromotor an Akzeptanz verliere. Etwa 10 Prozent der Neuwagenkäufer in Deutschland gaben in der Studie an, dass für sie ausschließlich ein Fahrzeug mit Dieselmotor infrage kommt (15 % im Nov./Dez. 2020). Beim Elektromotor waren es 11 Prozent (10 % im Nov./Dez. 2020).

Die Kaufabsicht für ein Elektroauto ist laut der Studie stark durch ökologische und Klimaaspekte getrieben (55 % der Personen mit Erwägung eines E-Antriebs), die ausgelobten Umweltprämien spielen nur eine untergeordnete Rolle. Außerdem wird dem Elektroantrieb eine gute Zukunftsfähigkeit attestiert (14 %). Eben diese Zukunftsfähigkeit sehen Personen nicht, für die ein Elektroauto nicht infrage kommt (66 % der potenziellen Neuwagenkäufer). Neben dem hohen Preis (24 % der Personen ohne Erwägung eines E-Antriebs) werden die limitierten Batterie-Lademöglichkeiten (17 %) und Vorbehalte gegen die Technologie, wie Ökobilanz und Rohstoffknappheit (15 %) kritisiert.

SUV weiter sehr beliebt

Gleichzeitig zum steigenden Wunsch nach einem elektrifizierten Antrieb richten sich die Wünsche der Neuwagenkäufer in Deutschland weiterhin verstärkt auf SUV. Im Ranking der Fahrzeugtypen erreicht diese Fahrzeugart der Studie zufolge aktuell knapp die Spitzenposition (35 % Erwägung), vor Limousinen (34 %) und Kleinwagen (33 %). Gerade in Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern erfreuen sich SUV besonderer Beliebtheit. In Deutschland werden 2021 schätzungsweise circa 660.000 SUV neu zugelassen. Lag deren Anteil an der Zahl zugelassener Neuwagen 2020 noch bei 21 Prozent, so erreichten SUV im Novemver 2021 einen Anteil von 25 Prozent. Daher bieten die Hersteller zunehmend auch vollelektrische SUV an.

„Größere Stückzahlen und verbesserte Batterie-Technologien dürften in nächster Zukunft dazu führen, dass sich die Vorbehalte der Verbraucher in puncto Anschaffungspreise und Lademöglichkeiten sowie Reichweite reduzieren lassen. Andere Kritikpunkte dürften bestehen bleiben und stellen das Konzept in Frage: Ist das Elektromobil in der Ökobilanz z.B. dem Dieselmotor mit hoher Laufleistung überlegen und welche Konsequenzen hat die Rohstoffbeschaffung für Mensch und Natur?“, so Studien-Co-Autor Andreas Krämer. „Vor dem Hintergrund unserer Industriegeschichte ist die politische Entscheidung für das Aus des Verbrennungsmotors nicht nur für viele Menschen wenig nachvollziehbar, sondern auch unausgewogen.“