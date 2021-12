Northvolt fertigt erste Batteriezelle in schwedischer „Gigafactory“

Das schwedische Start-up Northvolt hat Ende Dezember in seiner „Gigafactory“ Northvolt Ett in Skellefteå den ersten Lithium-Ionen-Akku produziert. Das Unternehmen betont, die Batteriezelle komplett selbst entworfen, entwickelt und in seinem Großwerk hergestellt zu haben. Damit beginne ein neues Kapitel in der Industriegeschichte Europas.

Die Fabrik Northvolt Ett war 2017 angekündigt worden, etwa vier Jahre später wurde nun offiziell die Produktion von prismatischen Batteriezellen aufgenommen. Im kommenden Jahr sollen die ersten Kundenlieferungen erfolgen und die Fertigung hochgefahren werden.

„Natürlich ist diese erste Zelle nur der Anfang. Wir freuen uns darauf, dass Northvolt Ett im Laufe der nächsten Jahre seine Produktionskapazitäten stark ausbauen wird, um den europäischen Übergang zu sauberer Energie zu ermöglichen“, sagte Northvolt-CEO und -Mitbegründer Peter Carlsson.

Die in Northvolt Ett gefertigte erste Batteriezelle wurde in Northvolts schwedischer Industrialisierungsfabrik Northvolt Labs in Västerås entwickelt, die bereits seit Anfang 2020 in Produktion ist. In den kommenden Jahren soll die Produktionskapazität bei Northvolt Ett auf 60 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr ansteigen. Unternehmensangaben nach liegen bereits Verträge für Akkus in verschiedenen Formaten im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar vor. Zu den Kunden gehören unter anderem die Autohersteller BMW, Volkswagen, Volvo und Polestar.

Besonders eng arbeitet Northvolt mit Volvo und dem Volkswagen-Konzern zusammen, mit denen das Start-up Gemeinschaftsunternehmen gegründet hat. Volkswagen ist mit 20 Prozent zudem umfangreich an dem Unternemen beteiligt.

Nortvolt will die grünste Batterie der Welt bauen, aber trotzdem günstiger als andere sein. Der Schlüssel dazu ist die für die Produktion verwendete Energie. Deshalb hat das Unternehmen seine erste Fabrik in Nordschweden gebaut, wo es Zugang zu großen Mengen an erneuerbarer Energie aus Wasserkraft zu geringen Kosten gibt. Das Ziel sind 20 bis 25 Prozent Marktanteil in Europa. Dazu sind derzeit zwei weitere Fabriken in Planung, die dem Aufbau in Skellefteå folgen sollen. Die Standorte stehen noch nicht fest, auch Deutschland ist im Gespräch.